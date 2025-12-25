Elenco do Vasco vai ser apresentado sábado na Fazendinha

Após o início dos treinamentos em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, o elenco do Vasco vai ser apresentado, oficialmente, neste sábado, 27, às 9 horas, na Fazendinha.

“O início da preparação correu dentro do programado e agora vamos para a reta final. O objetivo é iniciar o Estadual com um time forte em todos os aspectos”, declarou o técnico Erick Rodrigues.

Base mantida

O zagueiro Rafael, o lateral Catatau, o volante Cabeludo e os atacantes Erick Serpa e Lekinho seguem no Vasco e formam a base da equipe para a temporada de 2026.

“Realizamos mudanças pontuais. A meta é sempre ter um elenco mais forte na temporada seguinte”, afirmou o treinador.

Contra o Rio Branco

O Vasco enfrenta o Rio Branco na estreia do Campeonato Estadual. A partida será disputada no sábado, 17 de janeiro, a partir das 15 horas, no Tonicão.

