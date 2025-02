Elenco do Vasco treina em dois períodos e meta é a classificação

O auditório do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) foi o espaço de uma celebração marcante na tarde desta segunda-feira, 17, para a educação profissional do estado. A formatura dos 315 alunos concludentes dos cursos técnicos do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) simbolizou não apenas a conclusão de uma jornada acadêmica, mas também a abertura de novos horizontes para jovens que agora estão aptos a ingressar no mercado de trabalho.

A cerimônia contou com a presença do governador do Estado, Gladson Cameli, do secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, parlamentares, além de professores, familiares e autoridades do setor educacional. O evento evidenciou o impacto positivo do investimento de mais de R$ 20 milhões feito ao longo dos últimos três anos pelo governo do Estado para garantir a capacitação profissional de centenas de jovens acreanos.

Reforçando que conhecimento é um legado único, o governador Gladson Cameli destacou a importância da qualificação para o desenvolvimento econômico e social do estado. “Nada me deixa mais feliz do que ver nossos jovens prontos para enfrentar os desafios da vida com formação e confiança. A educação profissional é um dos pilares do nosso governo, e continuaremos investindo para garantir mais oportunidades a nossa população”, afirmou.

Dimensão da Conquista

Os formandos foram unidos na mesma festa, resultando na conclusão de diversas áreas do conhecimento por unidades distintas do Ieptec:

Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha: 190 alunos nos cursos de Enfermagem, Análises Clínicas, Farmácia, Veterinária, Gerência em Saúde e Radiologia;

Escola Campos Pereira: 39 alunos do curso técnico em Marketing;

Escola de Gastronomia: 19 alunos do curso técnico em Confeitaria;

Escola Maria Moreira: 62 alunos do curso de qualificação profissional de Auxiliar de Saúde Bucal.

Os cursos foram financiados por meio de termos de cooperação entre o Ieptec e Secretaria de Estado de Educação e Cultura, no período de 2022 e 2025, assegurando estrutura de qualidade e professores capacitados para oferecer formação técnica de alto padrão.

Impacto sem igual

A emoção dos formandos e de seus familiares era evidente. Para muitos, essa certificação representa a possibilidade de uma vida melhor.

Kauã Moreira da Silva, de 18 anos, sempre sonhou em seguir carreira na área da saúde. Morador do bairro Boa União, em Rio Branco, ele encontrou no curso Técnico em Enfermagem da Escola Maria Moreira da Rocha a oportunidade para transformar esse sonho em realidade. Por meio da parceria da instituição com escolas de tempo integral, ele teve acesso ao curso que abriu as portas para sua jornada profissional.

Os primeiros anos foram marcados por entusiasmo e desafios. No início, tudo parecia um sonho, mas, com o tempo, vieram as dificuldades naturais da prática profissional. “A enfermagem é sobre saber amar e tratar as pessoas da melhor forma possível. Não é uma profissão qualquer, porque um erro pode custar uma vida”, reflete Kauã. A rotina intensa de aprendizado e as experiências práticas fortaleceram sua vocação e sua responsabilidade com a profissão.

Agora, recebendo o diploma diretamente das mãos do governador Gladson Cameli, Kauã celebra a realização de um grande objetivo. “Hoje, tenho a honra de fazer o juramento da minha turma”, diz ele, emocionado. A cerimônia representa não apenas o encerramento de um ciclo, mas o início de novas possibilidades no mercado de trabalho. “Ver minha família aqui, comemorando comigo, é a maior recompensa. Eles sempre acreditaram no meu potencial e me incentivaram a nunca desistir”, afirma.

O futuro, agora, se apresenta cheio de possibilidades. Com o diploma em mãos, Kauã pretende buscar novas oportunidades na área da saúde, seja ingressando no mercado de trabalho ou continuando sua formação acadêmica. Ele sabe que a jornada não termina aqui, mas carrega consigo o aprendizado e os valores adquiridos no curso. “A enfermagem exige compromisso, humanidade e responsabilidade, e eu quero levar isso comigo para onde for”, conclui.

Estado Impulsionando resultados

Em 2025, apenas no primeiro semestre, o Ieptec já organizou nove formaturas, entregando 630 certificados e diplomas em 17 cursos diferentes, abrangendo não apenas a capital, Rio Branco, mas também municípios como Acrelândia, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Brasileia.

Com um sentimento de orgulho gigante, o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, ressaltou a importância do evento. “A formatura marca o final de uma etapa de estudos e o início de um novo ciclo. O crescimento da rede Ieptec é um reflexo do compromisso do governo do Estado com a educação profissional. Em 2024, aumentamos em 26% o número de diplomas entregues em comparação a 2023, e seguimos ampliando nossa atuação em diversas regiões”, destacou.

A estrutura da rede Ieptec conta com oito centros de formação, sendo cinco em Rio Branco: Escola Técnica de Saúde Maria Moreira, Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Felício, Centro de Educação Profissional Campos Pereira, CEPT Ropeval Cadouzo, CEPT Usina de Artes.

Além dessas unidades, há instituições em Cruzeiro do Sul (CEPT Flora), Plácido de Castro (CEPT João de Deus) e Tarauacá (Núcleo de Educação Profissional e Tecnológica).

Um novo caminho para jovens acreanos

A qualificação oferecida pelo Ieptec abre portas para o mercado de trabalho e possibilita a continuidade dos estudos, seja em cursos superiores ou especializações técnicas.

A educação profissional no Acre segue se fortalecendo, transformando vidas e impulsionando o crescimento do estado. Como ressaltou o governador Gladson Cameli, “a educação é a chave que abre as portas para um futuro brilhante e próspero para todos os acreanos”.

