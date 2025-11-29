Elenco do Vasco inicia preparação e foca na disputa do Estadual

O elenco do Vasco inicia neste domingo, 30, em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, a preparação para a disputa do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil.

A diretoria vascaína conseguiu manter a base de 2025 com os zagueiros Nathan e Rayo, o lateral Catatau, os volantes Cabeludo e Bryan e os atacantes Lekinho e Titô.

Contratações importantes

O técnico Erick Rodrigues destacou as contratações do goleiro Luiz, o zagueiro Índio, dos laterais Júnior e Nícolas, o volante Thomás, o meia Diego Kauã e o atacante Tereu.

“Conseguimos fechar com reforços de peso para a próxima temporada. Temos objetivos bem definidos, a conquista do título Estadual e passar pelos menos em duas fases na Copa do Brasil”, disse Erick Rodrigues.

Datas definidas

O professor Arnaldo Moreira será o responsável pela parte física do elenco vascaíno. A primeira fase da preparação, no Rio de Janeiro, será fechada no dia 23 de dezembro e no dia 26 o grupo desembarca em Rio Branco para os últimos treinamentos antes da estreia. O primeiro desafio do Vasco no Estadual será contra o Rio Branco.

