Elenco do Vasco fecha semana com trabalho técnico e físico

Competição começa em 12 de abril com 64 equipes; Independência estreia contra o Manauara, em Manaus, enquanto Humaitá aguarda definição de seu primeiro adversário.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta semana os grupos e a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série D 2025. A competição, que terá início no dia 12 de abril, contará com a participação de 64 equipes de todo o país, que disputarão quatro vagas na Série C de 2026.

O Acre será representado por dois times: o Independência e o Humaitá. O Independência fará sua estreia fora de casa, enfrentando o Manauara, em Manaus, no Amazonas. Já o Humaitá aguarda a definição de seu primeiro adversário, que será conhecido nos próximos dias, conforme o desenrolar da tabela.

A Série D é uma das competições mais importantes do futebol nacional, reunindo clubes de todas as regiões do Brasil em busca de ascensão para a terceira divisão. Para os times acreanos, a participação no torneio é uma oportunidade de ganhar visibilidade e fortalecer o futebol local.

O Independência, que estreia contra o Manauara, terá um desafio logo na primeira rodada, enfrentando um time tradicional da região Norte. Já o Humaitá, que também busca deixar sua marca no cenário nacional, prepara-se para encarar seus adversários com o objetivo de avançar nas fases iniciais da competição.

A torcida acreana espera que os dois representantes do estado consigam bons resultados e, quem sabe, surpreender na disputa por uma vaga na Série C. Os jogos prometem emoção e muita disputa, com os times acreanos buscando escrever seus nomes na história do futebol brasileiro.

Confira os times do Grupo A1:

Independência/AC Humaitá/AC Manaus/AM Manauara/AM Tuna Luso/PA Águia de Marabá/PA Grêmio Sampaio/RR Trem/AP

