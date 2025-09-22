Cotidiano
Elenco do São Francisco volta aos treinos e foca no 2ª jogo da semifinal
O elenco do São Francisco reapresenta-se nesta segunda, 22, ao técnico Erick Rodrigues e vai começar a preparação para o confronto diante do Andirá, partida de volta da semifinal do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O jogo será disputado na quinta, 25, às 18 horas, na Arena da Floresta, e os Católicos jogam pelo empate para disputar o título e garantir o acesso.
“Temos a vantagem do empate, mas a nossa meta é a vitória. Precisamos fazer um grande para confirmar o acesso e a vaga na decisão”, declarou Erick Rodrigues.
Sem desfalques
O São Francisco não terá desfalques para o duelo contra o Morcego. Contudo, Erick Rodrigues vai esperar os trabalhos da semana para definir os titulares.
“Vamos avaliar com calma. Precisamos ter um time com intensidade do início ao fim para realizar um grande jogo”, comentou o treinador.
Cotidiano
Grêmio Xapuriense e Assermurb são finalistas do Estadual Sub-16
Grêmio Xapuriense e Assermurb são finalistas do Campeonato Estadual Feminino Sub-16. Nas semifinais disputadas neste domingo, 21, Grêmio Xapuriense e Craques do Futuro empataram por 0 a 0 e a Assermurb derrotou o Preventório por 3 a 0.
Final dia 27
Grêmio Xapuriense e Assermurb decidem o título no sábado, 27, a partir das 15h30, no CT do Cupuaçu. As duas equipes irão disputar um confronto sem favoritismo.
Cotidiano
Jotas e Teles são campeões da 1ª Copa Teles de Voleibol
Jotas, no feminino, e Teles, no masculino, conquistaram nesse domingo, 21, o título da 1ª Copa Teles de Voleibol.
Na decisão do feminino, a Jotas derrotou a AABB por 2 sets a 0, com parciais 21×19 e 21×12.
O Teles venceu o Universitário, na final do masculino, por 2 sets a 1, com parciais de 21×15, 14×21, e 21×12.
“Conseguimos promover um fim de semana com muito voleibol e os objetivos foram atingidos. Precisamos realizar mais esse tipo de evento para descobrir também mais atletas para a nossa modalidade”, declarou Alfredo Teles, idealizador da competição.
Cotidiano
Disputa por vaga na Copa Norte começa duas partidas no Álvaro Dantas
Começa nesta segunda, 22, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a Seletiva para definir a última equipe acreana na Copa Norte de Futsal, torneio programado entre os dias 19 e 25 de outubro.
PSC e Preventório disputam o primeiro jogo e na segunda partida o Lyon enfrenta o Café com Leite/Porto Acre.
“Vamos ter uma semana de muito de futsal. Temos Corinthians e Fluminense da Bahia confirmados na Copa Norte e a Seletiva vai definir o terceiro representante acreano”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
