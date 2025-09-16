fbpx
Elenco do São Francisco vai treinar em dois períodos visando semifinal

4 horas atrás

Foto arquivo pessoal: Kikinha é uma das opções ofensivas do São Francisco

O elenco do São Francisco vai realizar treinamentos em dois períodos nesta terça, 16, no Carlos Simão, visando o primeiro confronto das semifinais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A partida contra o Andirá será na quinta, 18, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.

“Vamos trabalhar forte nesta terça e devo definir os titulares. Todos os atletas estão em condições de jogo e isso é muito importante”, declarou o técnico Erick Rodrigues.

Tomar cuidados

Erick Rodrigues classificou o primeiro jogo contra o Andirá como bastante perigoso.

“Precisamos ter cuidado. O primeiro jogo não decide, mas pode encaminhar a classificação e por isso existe a necessidade de se jogar em alto nível”, avaliou o treinador.

Municípios do Acre são contemplados pelo MS com quase R$ 7 milhões

4 horas atrás

16 de setembro de 2025

Marcello Casal/Agência Brasil

O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira, 16, a Portaria GM/MS nº 8.109/2025, que autoriza a transferência de recursos financeiros a municípios e ao Distrito Federal para incremento temporário do custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

No Acre, foram contemplados os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Mâncio Lima, que juntos receberão mais de R$ 6,3 milhões em emendas parlamentares destinadas ao setor. Os valores serão repassados em parcela única aos respectivos Fundos Municipais de Saúde e deverão ser aplicados exclusivamente na manutenção e fortalecimento da Atenção Primária.

Os repasses foram definidos a partir de propostas apresentadas no sistema InvestSUS e terão sua prestação de contas realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG), aprovado pelos conselhos municipais de saúde.

Chapecoense goleia o São Francisco na abertura do Estadual

4 horas atrás

16 de setembro de 2025

Foto Sueli Rodrigues: Chapecoense conquistou uma grande vitória na estreia

A Chapecoense, de Porto Acre, goleou o São Francisco por 4 a 0 nesta segunda, 15, no CT do Cupuaçu, no jogo de abertura do Campeonato Estadual Sub-15.

Na outra partida da programação, a AFEX venceu os Jovens Promessas por WO. A derrota eliminou os Jovens Promessas do torneio.

Mais duas partidas

O Campeonato Estadual Sub-15 terá mais duas partidas nesta terça, 16, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Cruz Azul e Furacão Norte abrem a programação e na sequência o Belo Jardim enfrenta o Ecoville.

Fórmula de disputa

As 30 equipes foram divididas em seis grupos. Os dois primeiros classificados avançam e os quatro melhores terceiros também estarão nas oitavas.

Os 16 primeiros classificados conquistam vagas para a competição em 2026.

 

João Paulo Lourenço comanda tático e vai definir o Andirá

4 horas atrás

16 de setembro de 2025

Foto Glauber Lima: O lateral Thiago Lamar (6) deve ser um dos titulares do Morcego

O técnico João Paulo Lourenço comanda um trabalho tático nesta terça, 16, no CT do Imperador, e vai definir os titulares do Andirá para o confronto contra o São Francisco. O primeiro jogo das semifinais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão será disputado na quinta, 18, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.

“Vamos ter todo o elenco em condições de jogo e isso é importante em um confronto decisivo”, comentou o treinador.

Darlan é dispensado

O zagueiro Darlan, campeão Estadual Sub-20 pelo Galvez, foi dispensado pela diretoria do Andirá. O comportamento do atleta extra-campo determinou a saída do Morcego.

