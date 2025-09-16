Elenco do São Francisco vai treinar em dois períodos visando semifinal

O elenco do São Francisco vai realizar treinamentos em dois períodos nesta terça, 16, no Carlos Simão, visando o primeiro confronto das semifinais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A partida contra o Andirá será na quinta, 18, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.

“Vamos trabalhar forte nesta terça e devo definir os titulares. Todos os atletas estão em condições de jogo e isso é muito importante”, declarou o técnico Erick Rodrigues.

Tomar cuidados

Erick Rodrigues classificou o primeiro jogo contra o Andirá como bastante perigoso.

“Precisamos ter cuidado. O primeiro jogo não decide, mas pode encaminhar a classificação e por isso existe a necessidade de se jogar em alto nível”, avaliou o treinador.

