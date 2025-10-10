Elenco do São Francisco faz treino leve e fecha preparação

O elenco do São Francisco faz um treinamento leve nesta sexta, 10, no Carlos Simão, e fecha a preparação para o segundo jogo das finais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A partida de volta contra o Santa Cruz será disputada neste sábado, 11, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, e os Católicos precisam vencer por dois gols de diferença para conquistar o título.

Sem desfalques

O técnico Erick Rodrigues terá o grupo completo, mas a definição dos titulares deve ocorrer somente na Arena da Floresta.

“Ter o grupo completo significa muito em um momento decisivo. O resultado do primeiro jogo não traduz a partida e vamos para o segundo confronto bem confiantes”, declarou Erick Rodrigues.

Nathan suspenso?

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) comunicou a diretoria do São Francisco a suspensão do zagueiro Nathan, pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, os dirigentes católicos afirmam existir um erro em um dos “cartões aplicados” aplicado ao zagueiro e confirmam a escalação no segundo jogo das finais.

