Elenco do São Francisco faz treino leve e fecha preparação
O elenco do São Francisco faz um treinamento leve nesta sexta, 10, no Carlos Simão, e fecha a preparação para o segundo jogo das finais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A partida de volta contra o Santa Cruz será disputada neste sábado, 11, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, e os Católicos precisam vencer por dois gols de diferença para conquistar o título.
Sem desfalques
O técnico Erick Rodrigues terá o grupo completo, mas a definição dos titulares deve ocorrer somente na Arena da Floresta.
“Ter o grupo completo significa muito em um momento decisivo. O resultado do primeiro jogo não traduz a partida e vamos para o segundo confronto bem confiantes”, declarou Erick Rodrigues.
Nathan suspenso?
O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) comunicou a diretoria do São Francisco a suspensão do zagueiro Nathan, pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, os dirigentes católicos afirmam existir um erro em um dos “cartões aplicados” aplicado ao zagueiro e confirmam a escalação no segundo jogo das finais.
Luiz Antônio Jerônimo conquista o ouro nos 100 peito na Série Prata nos Jeb´s
O estudante/atleta Luiz Antônio Jerônimo, do Colégio Militar Tiradentes, conquistou nesta sexta, 9, em Uberlândia, Minas Gerais, a medalha de ouro nos 100 metros peito da Série Prata nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-14. O garoto acreano fez o tempo de 1`11”98 e garantiu a primeira medalha acreana na edição de 2025.
“O Luiz ficou muito próximo da medalha nas provas da última terça, mas agora a conquista aconteceu. Ganhar uma medalha nos Jeb´s era importante para o Luiz neste ano fantástico. Um bom planejamento programado com o professor Hélio Guimarães isso foi possível”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.
Próximos desafios
Luiz Antônio Jerônimo fecha a participação nos Jeb´s e seus próximos desafios serão a Copa Rondônia, Pan Pacíficio, na Bolívia, e o Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, para fechar a temporada.
Escola do Galvez e Acre Esporte são semifinalistas do Estadual
Escola do Galvez e Acre Esporte estão classificados para as semifinais do Campeonato Estadual Sub-11. Nas partidas disputadas nesta quinta, 9, na Arena da Floresta, a Escola do Galvez derrotou o Furacão do Norte por 3 a o e o Acre Esporte bateu o Santinha por 3 a 1, nas penalidades, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.
“Temos realizado grandes duelos contra o Furacão do Norte e desta vez conseguimos vencer. Vamos seguir trabalhando com a garotada e, agora, a meta é a disputa da semifinal”, disse o técnico Zé Marco.
Dois duelos
A fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-11 terá mais duas partidas nesta sexta, 10, a partir das 15h30, na Arena da Floresta. AFEX enfrenta o Botafogo no primeiro jogo e no segundo duelo a Chapecoense joga contra o Santa Cruz.
Santa Cruz goleia o Xavier Maia e segue 100% no Estadual
O Santa Cruz goleou o Xavier Maia por 9 a 0 nesta quinta, 9, no CT do Cupuaçu, e manteve os 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. A equipe soma 12 no grupo 3 e tem uma vaga garantida nas quartas de final.
Na outra partida da rodada, Escola do Galvez e Estrelinha empataram por 1 a 1.
Grupo 6
Dois jogos, pelo grupo 6, movimentam a primeira fase do Estadual Sub-15 nesta sexta, 10, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Vila Acre e Recriança abrem a programação e na segunda partida o Santinha joga contra o PSG.
