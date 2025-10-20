Elenco do Santa Cruz viaja para São Luís e foca na estreia na Copa do Brasil

O elenco do Santa Cruz embarca nesta segunda, 20, para São Luís, no Maranhão, e na quarta, 22, às 13h30(hora Acre), no estádio Castelão, enfrenta o IAPE na estreia da Copa do Brasil Sub-20.

“Fechamos a relação, mas os titulares não estão definidos. É um jogo eliminatório e precisamos tomar as decisões sem nenhum tipo de erro”, declarou o técnico Pedro Balu.

Trabalho leve

A delegação do Santa Cruz desembarca em São Luís nesta segunda e nesta terça, 21, faz um treino leve na véspera da partida.

“Vou definir os titulares após o trabalho em São Luís. Nosso objetivo é voltar com a classificação”, afirmou o treinador.

