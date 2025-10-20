Cotidiano
Elenco do Santa Cruz viaja para São Luís e foca na estreia na Copa do Brasil
O elenco do Santa Cruz embarca nesta segunda, 20, para São Luís, no Maranhão, e na quarta, 22, às 13h30(hora Acre), no estádio Castelão, enfrenta o IAPE na estreia da Copa do Brasil Sub-20.
“Fechamos a relação, mas os titulares não estão definidos. É um jogo eliminatório e precisamos tomar as decisões sem nenhum tipo de erro”, declarou o técnico Pedro Balu.
Trabalho leve
A delegação do Santa Cruz desembarca em São Luís nesta segunda e nesta terça, 21, faz um treino leve na véspera da partida.
“Vou definir os titulares após o trabalho em São Luís. Nosso objetivo é voltar com a classificação”, afirmou o treinador.
Acre tem uma das menores proporções de médicos por habitante do país, aponta CFM
O Acre conta com 1,8 médico para cada 1.000 habitantes, segundo levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgado em 2024. O índice está abaixo da média nacional, que é de 3,07 médicos por mil habitantes, e evidencia as desigualdades regionais no acesso à saúde.
De acordo com o estudo, o Brasil soma 630 mil médicos registrados, mas a distribuição é desigual entre as regiões. Enquanto estados do Sudeste concentram as maiores proporções, com destaque para o Distrito Federal (6,3), Rio de Janeiro (4,3) e Espírito Santo (3,6), o Norte e o Nordeste apresentam os menores índices.
Na região Norte, além do Acre, aparecem com baixa densidade médica o Amazonas (1,6), o Roraima (1,8), o Amapá (1,5) e o Pará (1,4). O Maranhão, no Nordeste, tem o menor índice do país, com 1,3 médico por mil habitantes.
A média mundial é de 3,7 médicos por mil habitantes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda ao menos um médico para cada 1.000 pessoas.
Os números reforçam o desafio de garantir assistência médica em regiões mais distantes e com menor infraestrutura. Para especialistas, a expansão equilibrada da formação e fixação de profissionais é essencial para reduzir as disparidades entre capitais e interior.
Na capital, Rio Acre continua abaixo dos 2 metros, diz Defesa Civil
O boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco nesta segunda-feira, 20, indica que o nível do Rio Acre atingiu 1,90 metro às 5h16, registrando nova redução em relação aos últimos dias.
De acordo com o relatório, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, o acumulado pluviométrico é de 0,0 mm.
A Defesa Civil reforça que a cota de alerta é de 13,50 metros e a cota de transbordo é de 14,00 metros.
Duatletas acreanas dominam pódio na etapa do Circuito Norte em PVH
As duatletas acreanas Patrícia Maciel (Contém Vida e AME), em primeiro, Ane Lima (2º) e Cláudia Pinho (3º) dominaram o pódio da etapa do Circuito Norte de Duathlon disputada neste domingo, 19, em Porto Velho, Rondônia.
“Tivemos uma prova bem difícil e a nossa acabou fechando com um grande resultado. Os treinamentos são exaustivos e vencer é sempre muito importante”, declarou Patrícia Maciel.
Seringueiro de Ferro
O próximo desafio das atletas será o Seringueiro de Ferro, programado para o dia 30 de novembro em Rio Branco. A prova de triathlon terá 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e mais 10 quilômetros de corrida.
“Vamos fechar a temporada com Seringueiro de Ferro e a nossa meta é termos 200 triatletas na disputa. As inscrições serão fechadas no dia 30 deste mês”, afirmou a presidente da Federação Acreana de Triathlon (FATRI), Cláudia Pinho.
