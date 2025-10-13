Elenco do Santa Cruz fica completo e foca no duelo da Copa do Brasil

Depois do fechamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão, o elenco do Santa Cruz estará completo na reta final de treinamentos visando o confronto contra o IAPE, do Maranhão. O jogo pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 será no dia 22 deste mês, às 13h30(hora Acre), no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.

“Alguns atletas do Sub-20 estavam no elenco profissional e agora vai ser dedicação exclusiva. Vamos ter uma semana de muito trabalho”, declarou o técnico Pedro Balu.

Viaja na segunda

O delegação do Santa Cruz viaja na segunda, 20, para São Luís e na terça, 21, realiza um treinamento leve.

“Estamos com a nossa programação fechada. Nossa meta é voltar de São Luís com a classificação para a segunda fase”, afirmou o treinador.

Relacionado

Comentários