Elenco do Rio Branco inicia preparação visando o Estadual na terça

O elenco do Rio Branco inicia na terça, 16, a partir das 8 horas, no José de Melo, a preparação para o Campeonato Estadual. 18 atletas estão acertados com o Mais Querido e a meta da diretoria é fechar um elenco com, no máximo, 25 jogadores.

“Estamos com uma base montada para o início dos trabalhos. A meta é ter um grupo forte mesmo com as limitações financeiras”, declarou o presidente do Rio Branco, Gerson Boaventura.

Selcimar e Tidal

O preparador físico Selcimar Oliveira e o treinador de goleiros Tidal Oliveira estão certos na comissão técnica. Os dois profissionais conhecem bem o Rio Branco, inclusive, com relação ao nível de cobranças.

Estreia no dia 17

O Rio Branco estreia no Campeonato Estadual contra o Vasco no dia 17 de janeiro, às 15 horas, no Tonicão.

