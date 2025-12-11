Conecte-se conosco

Elenco do Rio Branco inicia preparação visando o Estadual na terça

3 horas atrás

Foto PHD: Selcimar Maciel será o responsável pela parte física do Estrelão

O elenco do Rio Branco inicia na terça, 16, a partir das 8 horas, no José de Melo, a preparação para o Campeonato Estadual. 18 atletas estão acertados com o Mais Querido e a meta da diretoria é fechar um elenco com, no máximo, 25 jogadores.

“Estamos com uma base montada para o início dos trabalhos. A meta é ter um grupo forte mesmo com as limitações financeiras”, declarou o presidente do Rio Branco, Gerson Boaventura.

Selcimar e Tidal

O preparador físico Selcimar Oliveira e o treinador de goleiros Tidal Oliveira estão certos na comissão técnica. Os dois profissionais conhecem bem o Rio Branco, inclusive, com relação ao nível de cobranças.

Estreia no dia 17

O Rio Branco estreia no Campeonato Estadual contra o Vasco no dia 17 de janeiro, às 15 horas, no Tonicão.

Polícia prende homem com 770g de skunk, espingarda e cinco armas artesanais em Marechal Thaumaturgo

33 minutos atrás

11 de dezembro de 2025

Suspeito, que já tinha histórico de tráfico, foi detido após ação conjunta da PCAC e PM; ele alegou que as armas eram para caça

O suspeito, já conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas e ligação com organização criminosa, foi detido durante uma operação desencadeada após uma informação repassada ao NEIC). Foto: captada 

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Marechal Thaumaturgo, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu na tarde da última quarta-feira, 10, um homem encontrado com 770 gramas de skunk, uma espingarda calibre 28 e cinco armas de fabricação artesanal.

O suspeito, já conhecido das forças de segurança por envolvimento com o tráfico de drogas e ligação com organização criminosa, foi detido durante uma operação desencadeada após uma informação repassada ao Núcleo de Inteligência (NEIC) da Polícia Civil. O alerta apontava que no endereço do investigado poderia haver um homem prestes a ser executado.

Segundo o delegado Marcílio Laurentino, a equipe da Polícia Civil e da Polícia Militar realizou buscas imediatas. Ao perceber a aproximação das guarnições, o suspeito fugiu para a casa da mãe carregando uma mochila e cerca de R$ 600 em dinheiro fracionado, característico da atividade de tráfico. Ele foi alcançado e preso pelos policiais.

Segundo o delegado Marcílio Laurentino, a equipe da Polícia Civil e da Polícia Militar realizou buscas imediatas. Ao perceber a aproximação das guarnições. Quase 1 kg de skunk apreendida. Foto: cedida

Dentro da mochila, os agentes encontraram a droga conhecida como skunk, além de munições e outros materiais ilícitos. Já na residência do investigado, foram apreendidas a espingarda calibre 28 e cinco armas artesanais, que, segundo ele, seriam utilizadas para caça.

O homem foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele será apresentado em audiência de custódia nesta quinta-feira, onde a Justiça decidirá sobre a manutenção de sua prisão.

Polícia Civil e Militar apreendem 770 g de skunk, espingarda calibre 28 e cinco armas artesanais. Foto: cedida

Produtores do Acre e de Rondônia terão redução de até 66,67% no ICMS para venda de gado a cinco estados do Centro-Sul

50 minutos atrás

11 de dezembro de 2025

Medida aprovada pelo Confaz valerá até junho de 2026 e busca aumentar competitividade da pecuária nortista; benefício terá limite de 500 mil cabeças

Na prática, a decisão representa uma tentativa de equilibrar os custos logísticos enfrentados pelos pecuaristas locais e fortalecer a presença da Amazônia nos principais mercados consumidores do país. Foto: captada 

Produtores de bovinos do Acre e de Rondônia poderão ter redução de até 66,67% na base de cálculo do ICMS nas vendas de animais para abate destinados a Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A medida, publicada nesta quinta-feira (11) no Diário Oficial da União (DOU), foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e vale até junho de 2026.

O benefício visa aliviar os custos logísticos e aumentar a competitividade da pecuária da região Norte nos principais mercados consumidores do país. No entanto, há uma limitação de volume: a redução será suspensa se o total de animais vendidos pelos dois estados ultrapassar 500 mil cabeças.

Além disso, cada estado beneficiado precisa regulamentar internamente a aplicação do desconto, definindo regras e condições para que o incentivo chegue efetivamente aos produtores.

A decisão é vista como uma tentativa de equilibrar a concorrência com pecuaristas de regiões com logística mais favorável e de fortalecer a presença da carne amazônica no Centro-Sul do país. A medida pode representar um estímulo importante para a cadeia produtiva local, desde que seja bem implementada e regulamentada pelos governos estaduais.

Condições do benefício
  • Vigência: Até junho de 2026
  • Limite: 500 mil cabeças de gado (acima disso, desconto é suspenso)
  • Regulamentação: Cada estado deve definir regras internas
Objetivos da medida
  • Redução de custos: Compensação dos elevados gastos com transporte
  • Competitividade: Fortalecimento da carne amazônica nos grandes mercados
  • Integração: Maior presença da produção Norte nos centros consumidores

A iniciativa representa reconhecimento federal dos desafios logísticos enfrentados pela pecuária amazônica, setor que movimenta bilhões na economia regional. A redução do ICMS pode tornar a carne acreana mais competitiva nos principais polos consumidores do país, desde que os estados cumpram a regulamentação interna necessária.

Secretário de Governo, Luiz Calixto descarta aumento de emendas parlamentares e diz que “cobertor é curto”

57 minutos atrás

11 de dezembro de 2025

Secretário Luiz Calixto afirma que valor de R$ 4,168 milhões por deputado será mantido; sugere que eventuais ajustes sejam feitos com recursos próprios da Assembleia

Luiz Calixto sugeriu ainda que a alteração no valor das emendas em mais um milhão seja feita com recursos da própria Assembleia. Foto: captada 

O secretário de Governo, Luiz Calixto, afirmou na manhã desta quinta-feira (11) que o governo do Acre não vai aumentar o valor das emendas parlamentares no orçamento de 2026, contrariando pedidos de deputados estaduais. Segundo ele, o “cobertor é curto” e o estado precisa priorizar o funcionamento da máquina pública e a saúde das contas.

— Não, do Orçamento Geral do Estado, não. O valor está fixado em R$ 4 milhões 168 mil e este valor não será alterado. Nós temos um orçamento curto, um orçamento escasso, portanto temos que ter todo o cuidado — declarou Calixto, antes da audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) na Assembleia Legislativa.

O secretário sugeriu que, se houver interesse em ampliar as emendas, a Assembleia utilize parte de seu próprio orçamento – que soma R$ 390,2 milhões para 2026 – para custear eventuais aumentos.

— Qualquer alteração de emenda deverá ser feita com o recurso da Assembleia, por exemplo. Mas isso não tem nada definido. Nós ainda estamos em processo de discussão — destacou, acrescentando que não há “cabo de guerra” com os parlamentares, que seriam “compreensíveis”com a situação fiscal.

O orçamento estadual para 2026 está estimado em R$ 13,8 bilhões, com aumento de 13,63% em relação a 2025. A posição do governo reafirma a prioridade em equilibrar as contas e evitar comprometimento de despesas obrigatórias, mesmo diante da pressão por mais recursos parlamentares.

