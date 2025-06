Elenco do Independência faz treino e embarca para Belém

O elenco do Independência realiza um treino tático nesta quinta, 12, no Marinho Monte, visando o confronto contra a Tuna Luso. A partida pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D será disputada no domingo, 15, a partir das 13 horas (hora Acre), no estádio do Souza, em Belém, no Pará.

“É mais um treino visando os ajustes da equipe. Tivemos uma semana bem proveitosa e agora é focar no descanso para a partida”, comentou o técnico Ivan Mazzuia.

Sem muitas mudanças

Ivan Mazzuia vem trabalhando a equipe sem muitas mudanças. O lateral Lucca entra na vaga de Gustavo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Embarque madrugada

A delegação do Independência embarca para Belém no início da madrugada de sexta, 13. Os jogadores devem realizar um trabalho leve somente na manhã de sábado, 14, na Curuzu.

