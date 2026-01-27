Conecte-se conosco

Cotidiano

Elenco do Independência é cobrado após derrota no Estadual

Publicado

5 horas atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Volante Joel pode ser mais uma opção no Independência

A derrota para o São Francisco por 1 a 0 no último sábado, 24, na Arena da Floresta, gerou muitas cobranças no Independência. O gestor de futebol do Tricolor, Dado Ramos, se reuniu, de maneira remota, com a comissão técnica e os atletas e cobrou um melhor futebol e resultados a partir do confronto contra o Humaitá pela 3ª rodada do Estadual. O jogo será disputado nesta quarta, 28, a partir das 18 horas, no Tonicão.

“Não fizemos um bom jogo e as cobranças são naturais. Não tem muito o que dizer, precisamos trabalhar e conseguir a recuperação contra o Humaitá”, disse o capitão do Independência, Léo Japão.

Fecha preparação

O técnico Ivan Mazzuia comanda um treino tático nesta terça, 27, no Marinho Monte, e deve definir os titulares.

“Vou mexer na equipe, mas uma definição deve ocorrer somente no Tonicão. Temos uma decisão na quarta”, avaliou Mazzuia.

Joel integrado

Depois de resolver problemas particulares, o volante Joel foi integrado ao grupo Tricolor e se for regularizado será mais uma opção contra o Humaitá.

“Passei por problemas particulares. Isso complicou a minha apresentação e agora é trabalhar para ajudar o Independência”, afirmou Joel.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Cotidiano

Educação do Acre realiza chamada pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar

Publicado

15 minutos atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) realizou na manhã desta terça-feira, 27, no auditório da Escola de Ensino Integral Armando Nogueira, em Rio Branco, a Chamada Pública 012/2025, para a aquisição de produtos da agricultura familiar, com a abertura dos envelopes de propostas e a análise dos projetos de venda.

Participam da chamada mais de 50 produtores do regional Baixo Acre, como Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, Porto Acre, Acrelândia, Bujari e Plácido de Castro. Cada produtor pode apresentar proposta de venda individual de até R$ 40 mil.

Mais de 50 agricultores participaram da abertura dos envelopes. Foto: Mardilson Gomes/SEE

A chamada pública tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, visando atender as necessidades dos alunos da rede estadual de ensino, que são beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). A chamada também utiliza recursos do governo do Estado.

De acordo com a presidente da chamada pública, a nutricionista Nayla Regina da Silva, a iniciativa visa à aquisição de alimentos cultivados pelos próprios produtores: “São alimentos que eles mesmos produzem e oferecem ao Estado”.

Comissão da chamada pública analisou as propostas dos agricultores. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Segundo Nayla, este ano está prevista a realização de uma outra chamada, em Tarauacá, para a aquisição de alimentos, por meio da Comissão de Alimentação dos Povos Tradicionais do Acre (Catrapoacre), voltada às comunidades indígenas.

Davi da Silva é morador do Ramal do Gadelha, no município de Senador Guiomard. Em sua propriedade, cultiva limão, mamão, abacaxi e outras hortaliças.

Presidente da comissão, nutricionista Nayla Regina destaca importância da chamada pública. Foto: Mardilson Gomes/SEE

“É a primeira vez que participo da chamada pública, porque eu não me ligava, mas é uma coisa que ajuda muito, porque a gente vende já com o preço certo. Às vezes a gente traz para o Ceasa e para o mercado Elias Mansour e não consegue preço”, comparou.

Quem também aprovou a chamada pública foi a produtora Rosinei Gregório. Moradora do Ramal Três Marias, em Senador Guiomard, produz banana, mamão, melancia, macaxeira, abóbora, maxixe e pepino: “Isso para a gente é uma venda garantida. Eu entrego há dois anos esses produtos e é como se fosse uma poupança. Eu não tinha experiência, mas agora tenho, porque a gente pode vender até R$ 40 mil para o governo e isso é muito bom”.









The post Educação do Acre realiza chamada pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Rogério Pina comanda treinamento e deve definir o Humaitá

Publicado

5 horas atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

Foto Jhon Silva: Rogério Pina quer uma equipe com mais posse de bola contra o Independência

O técnico Rogério Pina comanda um treino tático seguido de bolas paradas nesta terça, 27, no campo do Airton, e deve definir os titulares do Humaitá para o confronto contra o Independência. A partida será disputada nesta quarta, 28, às 18 horas, no Tonicão.

São opções

O zagueiro Carlão, voltando de suspensão, e o atacante Diguda, recuperado de lesão, são duas opções importantes para o confronto contra o Tricolor.

Thiago e André

O lateral Thiago e o atacante André Lima serão avaliados nesta terça e são dúvidas no Humaitá. Os atletas têm poucas chances de jogar na quarta.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Fluminense da Bahia vence na estreia da Copa Mário de Futsal

Publicado

5 horas atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

Foto cedida: Fluminense da Bahia é o atual campeão do torneio

A 4ª edição da Copa Mário iniciou nessa segunda, 26, no ginásio Álvaro Dantas, com três partidas. No jogo de abertura da competição, o Fluminense da Bahia, atual campeão, derrotou o IDV por 3 a 2. Nos outros confrontos os resultados foram: Mônaco 5 x 3 Chelsea e América 3 x 1 Resenha.

51 equipes

51 equipes disputam a 4ª edição da Copa Mário de Futsal. O time campeão receberá R$ 6.500 de premiação e o vice-campeão vai ganhar R$ 2.500.

“Temos um número recorde de times e isso mostra o crescimento da competição. Vamos ter um torneio bastante disputado”, declarou o coordenador Mário Jorge Ferreira.

Comentários

Continue lendo