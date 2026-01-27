Elenco do Independência é cobrado após derrota no Estadual

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) realizou na manhã desta terça-feira, 27, no auditório da Escola de Ensino Integral Armando Nogueira, em Rio Branco, a Chamada Pública 012/2025, para a aquisição de produtos da agricultura familiar, com a abertura dos envelopes de propostas e a análise dos projetos de venda.

Participam da chamada mais de 50 produtores do regional Baixo Acre, como Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, Porto Acre, Acrelândia, Bujari e Plácido de Castro. Cada produtor pode apresentar proposta de venda individual de até R$ 40 mil.

A chamada pública tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, visando atender as necessidades dos alunos da rede estadual de ensino, que são beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). A chamada também utiliza recursos do governo do Estado.

De acordo com a presidente da chamada pública, a nutricionista Nayla Regina da Silva, a iniciativa visa à aquisição de alimentos cultivados pelos próprios produtores: “São alimentos que eles mesmos produzem e oferecem ao Estado”.

Segundo Nayla, este ano está prevista a realização de uma outra chamada, em Tarauacá, para a aquisição de alimentos, por meio da Comissão de Alimentação dos Povos Tradicionais do Acre (Catrapoacre), voltada às comunidades indígenas.

Davi da Silva é morador do Ramal do Gadelha, no município de Senador Guiomard. Em sua propriedade, cultiva limão, mamão, abacaxi e outras hortaliças.

“É a primeira vez que participo da chamada pública, porque eu não me ligava, mas é uma coisa que ajuda muito, porque a gente vende já com o preço certo. Às vezes a gente traz para o Ceasa e para o mercado Elias Mansour e não consegue preço”, comparou.

Quem também aprovou a chamada pública foi a produtora Rosinei Gregório. Moradora do Ramal Três Marias, em Senador Guiomard, produz banana, mamão, melancia, macaxeira, abóbora, maxixe e pepino: “Isso para a gente é uma venda garantida. Eu entrego há dois anos esses produtos e é como se fosse uma poupança. Eu não tinha experiência, mas agora tenho, porque a gente pode vender até R$ 40 mil para o governo e isso é muito bom”.



















Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

