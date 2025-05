Elenco do Humaitá embarca para jogo em Manaus sem técnico efetivo

O elenco do Humaitá embarca nesta quinta, 22, para Manaus, no Amazonas, e no sábado, 24, às 14 horas (hora Acre), no estádio Ismael Benigno (Colina) enfrenta o Manauara pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série D.

O treinador interino Leandro Oliveira segue no comando do Humaitá, pior campanha do torneio nacional com cinco jogos e cinco derrotas.

Dispensando e intocável

Depois de uma atuação “bizarra” contra o GAS, de Roraima, na Arena da Floresta, a diretoria do Humaitá resolveu dispensar o goleiro Caio. Contudo, o zagueiro MPasso segue como “intocável” no Tourão e deve ser, mais uma vez, titular contra o Manauara apesar das sucessivas péssimas atuações.

Base do Sub-21

O Humaitá deverá ter como base no confronto diante do Manauara a base da equipe Sub-20. Depois de cinco rodadas, os dirigentes do Humaitá começam a reduzir custos e lutar por uma vaga na segunda passa a ser algo ainda mais distante.

