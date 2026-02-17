Cotidiano
Elenco do Guaporé faz trabalho leve no Tonicão e fecha preparação
O elenco do Guaporé, de Rondônia, faz um treino leve nesta terça, 17, no Tonicão, e fecha a preparação para o confronto diante do Galvez pela primeira fase da Copa Brasil. A partida será disputada nesta quarta, 18, a partir das 19 horas, na Arena da Floresta.
“Vamos realizar pequenos ajustes. Fizemos um primeiro treino na segunda e chegar dois dias antes da partida foi muito importante”, declarou o técnico do Guaporé, Márcio Parreiras.
Na semifinal
O Guaporé chega para o duelo da Copa do Brasil, classificado para fase decisiva do Estadual de Rondônia.
“Estamos em um bom momento, mas a Copa do Brasil é uma partida diferente. O Galvez tem uma boa equipe e vamos ter uma partida difícil”, avaliou o treinador.
Comentários
Cotidiano
Elenco do Guaporé faz trabalho leve no Tonicão e fecha preparação
O elenco do Guaporé, de Rondônia, faz um treino leve nesta terça, 17, no Tonicão, e fecha a preparação para o confronto diante do Galvez pela primeira fase da Copa Brasil. A partida será disputada nesta quarta, 18, a partir das 19 horas, na Arena da Floresta. “Vamos realizar pequenos ajustes. Fizemos um primeiro treino na segunda e chegar dois dias antes da partida foi …
O post Elenco do Guaporé faz trabalho leve no Tonicão e fecha preparação apareceu primeiro em PHD Esporte Clube.
Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES
Comentários
Cotidiano
Ucraniano desclassificado de Olímpiadas de Inverno recebe doação de US$ 200 mil
Após desclassificação nos Jogos de Inverno de Milano Cortina, o atleta de skeleton Vladyslav Heraskevych recebeu nesta terça (17) uma doação de cerca de US$ 200 mil do dono do clube de futebol ucraniano Shakhtar Donetsk.
A desclassificação do atleta de 27 anos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) aconteceu pelo uso de capacete que retratava atletas ucranianos mortos na guerra com a Rússia. As imagens no capacete violavam as regras sobre expressão durante a competição.
“Vlad Heraskevych foi privado da oportunidade de competir pela vitória nos Jogos Olímpicos, mas retorna à Ucrânia como um verdadeiro vencedor”, afirmou o presidente do Shakhtar, Rinat Akhmetov, em comunicado do clube. A doação foi realizada no valor equivalente ao prêmio em dinheiro que a Ucrânia pagaria a atletas que conquistam medalha de ouro nos Jogos, segundo a Reuters.
O atleta também recebeu elogios do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
Recurso na Corte Arbitral do Esporte
Heraskevych havia recebido autorização para treinar com o capacete em Cortina d’Ampezzo, onde fica o centro de esportes de gelo. Na véspera do início da competição, o Comitê Olímpico decidiu que ele não poderia utilizar durante a competição. O atleta tentou recorrer na Corte Arbitral do Esporte, mas perdeu poucas horas antes da prova.
A alternativa fornecida pelo COI foi o uso de uma braçadeira preta e a exibição do capacete antes e depois da corrida, mas não durante a competição. O argumento seria que o uso violaria as regras que vetam manifestação políticas nas áreas de competição.
O atleta foi desclassificado, então, quando a Federação Internacional de Bobsled e Skeleton decidiu que as imagens no capacete violavam as regras sobre a expressão de atletas nos Jogos.
Comentários
Cotidiano
Maurício Carneiro tem dúvidas e “guarda” titulares do Galvez
Com um treino de bolas paradas nesta terça, 17, no CT do Imperador, o elenco do Galvez fechou nesta terça, 17, a preparação para a partida contra o Guaporé, de Rondônia. O jogo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil e será disputado nesta quarta, 18, a partir das 19 horas, na Arena da Floresta.
“Tenho algumas dúvidas e por isso deixei para confirmar os titulares somente na Arena. Vamos ter um confronto complicado e precisamos tomar as decisões corretas”, explicou Maurício Carneiro.
Dudu e Caíque
O volante Dudu e o atacante Caíque são duas peças importantes para o confronto na Copa do Brasil. Dudu atuou nos minutos finais da partida contra o Humaitá pelo Campeonato Estadual e Caíque cumpriu suspensão.
833 mil
O confronto entre Galvez e Guaporé vale a cota de R$ 833 mil para quem avançar. O vencedor vai enfrentar o Juventude, do Rio Grande do Sul, na 3ª fase do torneio.
Você precisa fazer login para comentar.