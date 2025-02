Elenco do Galvez intensifica preparação para duelo no Maranhão pela Copa do Brasil

O elenco do Galvez vai intensificar os treinamentos para o confronto diante do Juventude Samas, do Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. A partida será disputada no dia 11 de março no estádio Pinheirão, em São Luís, no Maranhão.

“Vamos aumentar a carga de trabalho. Teremos um desafio muito complicado em São Luís e precisamos chegar no melhor nível”, comentou o técnico Márcio Figueiredo (Faísca).

Atletas do interior

A diretoria do Galvez manteve a política de investir em atletas do interior do Estado para o torneio nacional.

“Temos 12 atletas de vários municípios acreanos. O Galvez busca resultados expressivos dentro do campo, mas sabe da sua importância social criando oportunidades para os jovens do Estado”, afirmou o presidente do Imperador, Igor Oliveira.

Viaja no dia 9

Segundo Igor Oliveira, a delegação do Galvez embarca para São Luís no dia 9 de março.

“Estamos com o nosso planejamento fechado. Tivemos um ano vitorioso em 2024 com essa categoria e vamos seguir com esse trabalho”, disse Igor Oliveira.

