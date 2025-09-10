Cotidiano
Elenco do Galvez inicia preparação visando o Estadual na segunda
O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou para segunda, 15, às 18 horas, no Sesc, o início da preparação do time feminino visando a disputa do Campeonato Estadual, competição programada para começar em outubro.
“Estamos trabalhando para fechar o elenco. As atletas serão anunciadas somente com os contratos assinados e a nossa meta é montar um grupo forte para tentar o bicampeonato”, declarou Igor Oliveira.
Maurício Carneiro
Igor Oliveira confirmou Maurício Carneiro como treinador do time e o objetivo é a sequência do trabalho iniciado no começo de 2025 com as participações no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.
Atletas fechadas
A goleira Aline, a lateral Raiane, a zagueira Lorena, a volante Luana e atacante Jaque são nomes certos no Galvez para a disputa do Estadual.
Plácido de Castro derrota o Andirá e assume a 6ª colocação no Estadual
Plácido de Castro derrotou o Andirá por 2 a 0 nesta terça, 9, no Florestinha, e assumiu a 6ª colocação na primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17 com 7 pontos.
Santa x Assermurb
Santa Cruz e Assermurb se enfrentam nesta quarta, 10, a partir das 15 horas, no Florestinha, na sequência da fase de classificação do Estadual Sub-17. O Santa Cruz é líder com 15 pontos e a Assermurb ocupa a 7ª posição somando 5.
Diretoria do Atlético fecha a contratação do lateral Thomaz
A diretoria do Atlético fechou a contratação do lateral esquerdo Thomaz, ex-Humaitá, para a disputa da fase final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O atleta chega em Rio Branco na próxima sexta, 12, e será regularizado para o primeiro jogo das semifinais.
“O Thomaz foi um dos destaques do Humaitá na Série D e, sem dúvida, será um reforço importante”, avaliou o diretor de futebol do Atlético, Éden Barros.
Outras contratações
O volante Rodrigo Lamar, o meia Kekel e o atacante Alê também devem reforçar o Galo na reta final do Estadual.
“Temos conversas iniciadas com os três atletas. Vamos definir até o fim desta semana”, disse Éden Barros.
Kinho assume
Kinho Brito assume o comando do Atlético nesta quarta, 10, no Frotão. O treinador vai comandar a equipe na partida contra o Plácido de Castro nesta quinta, 11, na Arena da Floresta.
São Francisco vence o Andirá e confirma 1ª colocação na fase de classificação
O São Francisco venceu o Andirá por 4 a 0 nesta terça, 9, na Arena da Floresta, e confirmou a primeira colocação na fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão com 12 pontos. Titô, Manga Jota e Catatau marcaram os gols dos Católicos.
Possíveis confrontos
O São Francisco deve enfrentar o Andirá na semifinal. Atlético e Santa Cruz são favoritos contra Plácido de Castro e Náuas e desta maneira os duelos das semifinais seriam: São Francisco x Andirá e Santa Cruz x Atlético.
Catatau é o artilheiro
O lateral Catatau assumiu a artilharia do Estadual da 2ª Divisão com 4 gols. Os atacantes Alifi e Mano Valter, ambos do Santa Cruz, estão em segundo somando 3 gols.
Atlético x Plácido
Atlético e Plácido de Castro jogam na quinta, 11, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, na sequência da 5ª rodada da primeira fase. O Galo entra em campo classificado e o Tigre do Abunã eliminado.
