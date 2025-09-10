Elenco do Galvez inicia preparação visando o Estadual na segunda

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou para segunda, 15, às 18 horas, no Sesc, o início da preparação do time feminino visando a disputa do Campeonato Estadual, competição programada para começar em outubro.

“Estamos trabalhando para fechar o elenco. As atletas serão anunciadas somente com os contratos assinados e a nossa meta é montar um grupo forte para tentar o bicampeonato”, declarou Igor Oliveira.

Maurício Carneiro

Igor Oliveira confirmou Maurício Carneiro como treinador do time e o objetivo é a sequência do trabalho iniciado no começo de 2025 com as participações no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Atletas fechadas

A goleira Aline, a lateral Raiane, a zagueira Lorena, a volante Luana e atacante Jaque são nomes certos no Galvez para a disputa do Estadual.

