Elenco do Galvez inicia preparação visando a Copa São Paulo

O elenco do Galvez iniciou nessa segunda, 3, no CT do Imperador, a preparação visando a disputa da Copa São Paulo 2026. Os atletas realizaram um treno físico/técnico sob o comando do professor Tiago Teles.

“A maioria dos atletas estavam trabalhando com elenco Sub-17. Vamos ter dois meses de preparação e estou bem confiante por uma grande participação na Copinha”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Em São José de Rio Preto

A fase final dos treinamentos do Galvez vai ser realizada em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

“Vamos reduzir os custos com a última parte da preparação em São Paulo e ainda teremos a possibilidade de realizar uma série de amistosos. Esse vai ser um diferencial importante para a competição”, avaliou Igor Oliveira.

