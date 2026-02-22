Elenco do Galvez embarca e foca no desafio contra o Oratório

O elenco do Galvez Sub-17 embarcou neste domingo, 22, para Macapá, no Amapá, e na terça, 24, às 13h30(hora Acre), joga contra o Oratório pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17.

“Fechamos a nossa preparação e, agora, é esperar o momento da partida. Criamos as melhores condições para os garotos e vamos tentar a classificação”, disse o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Deixou para definir

O técnico Eriano Santos deixou para confirmar os titulares do Imperador somente momentos antes do duelo contra o Oratório.

“Os garotos estão conscientes da nossa responsabilidade. O jogo será difícil, mas temos chances de conquistar a classificação”, declarou Eriano Santos.

Se passar

Se o Galvez passar em Macapá, vai enfrentar o Interporto, de Tocantins, ou o IAPE, do Maranhão, na segunda fase.

