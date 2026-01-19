Elenco do Galvez começa treinamento para disputa da Copa do Brasil

O elenco do Galvez iniciou a preparação para a Copa do Brasil Sub-17. O torneio começa no dia 24 de fevereiro e o Imperador terá a base da conquista do tricampeonato Estadual.

“Esse é mais um torneio importante no calendário de 2026 do Galvez. Vamos manter a nossa base e a meta é sempre realizar uma boa campanha”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Eriano no comando

O técnico Eriano Santos será o comandante da equipe e acredita em uma boa participação.

“Vamos seguir com o trabalho e isso no futebol é fundamental. Teremos um bom tempo de preparação e o objetivo é tornar a equipe mais forte”, afirmou o treinador.

Definição do adversário

A diretoria do Galvez espera a definição do adversário da competição. A tabela do torneio deve ser definida ainda nesta semana.

