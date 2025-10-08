Elenco do Corinthians inicia preparação visando a Copa Norte

O elenco do Corinthians inicia nesta quarta, 8, na quadra da escola Serafim Salgado, os treinamentos visando a disputa da Copa Norte de Futsal, competição programada entre os dias 19 e 25 deste mês em Rio Branco.

A diretoria do Timão acreano contratou atletas do Pista, Atlético Xapuriense, Brasileia, Quinarí e Campo Grande para tentar a conquista do título.

Elenco forte

O goleiro Bruno, o fixo Kal e os alas Dudu e Radamis são alguns dos atletas contratados. O Corinthians estreia na Copa Norte contra o Abílio Nery, do Amazonas, no domingo, 19, às 18 horas, no ginásio do Sesc.

Wemerson Campos

Wemerson Campos será o comandante do Corinthians na Copa Norte. O treinador fechou a programação dos primeiros treinamentos e acredita em um time competitivo para lutar pelo título.

