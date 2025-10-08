fbpx
Elenco do Corinthians inicia preparação visando a Copa Norte

2 horas atrás

Foto arquivo pessoal: O ala Dudu é uma das contratações do Corinthians para o torneio regional

O elenco do Corinthians inicia nesta quarta, 8, na quadra da escola Serafim Salgado, os treinamentos visando a disputa da Copa Norte de Futsal, competição programada entre os dias 19 e 25 deste mês em Rio Branco.

A diretoria do Timão acreano contratou atletas do Pista, Atlético Xapuriense, Brasileia, Quinarí e Campo Grande para tentar a conquista do título.

Elenco forte 

O goleiro Bruno, o fixo Kal e os alas Dudu e Radamis são alguns dos atletas contratados. O Corinthians estreia na Copa Norte contra o Abílio Nery, do Amazonas, no domingo, 19, às 18 horas, no ginásio do Sesc.

Wemerson Campos

Wemerson Campos será o comandante do Corinthians na Copa Norte. O treinador fechou a programação dos primeiros treinamentos e acredita em um time competitivo para lutar pelo título.

Diretoria do Fluminense da Bahia acerta a contratação de Daniego

45 minutos atrás

8 de outubro de 2025

Foto arquivo pessoal: Daniego chega como grande reforço visando a Copa Norte

O vice-presidente do Fluminense da Bahia, Edson Anute (Pirlo), confirmou a contratação do ala Daniego para a disputa da Copa Norte. O torneio será disputado em Rio Branco entre os dias 19 e 25 deste mês com os jogos no ginásio do Sesc.

“Temos uma boa base na disputa do Estadual e conseguimos fechar com o Daniego. É um reforço importante e o nosso objetivo é a conquista do título”, declarou o dirigente.

Mais duas contratações

O ala Henrique, ex-Lyon, e o pivô Bebezão também estão acertados para jogar a Copa Norte.

Jogo decisivo

O Fluminense da Bahia enfrenta o Brasileia no sábado, 11, no ginásio Álvaro Dantas, e precisa vencer para avançar no Campeonato Estadual da Série A.

“Temos essa partida importante contra a Brasileia e na sequência o foco será somente a Copa Norte”, comentou Edson Anute.

Luiz Antônio Jerônimo disputa finais nos Jeb´s e fica em 5º

2 horas atrás

8 de outubro de 2025

Foto arquivo pessoal: Luiz Antônio ainda vai disputar os 100 metros peito em Uberlândia

Luiz Antônio Jerônimo, estudante/atleta do Colégio Militar Tiradentes, disputou nesta terça, 7, em Uberlândia, Minas Gerais, as finais dos 50 metros livre e peito, na Série Ouro, dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s), e terminou as provas na 5ª colocação.

“O Luiz esteve muito próximo das medalhas nas duas provas, mas não aconteceu. Provas de alto nível são definidas nos detalhes e agora é virar a página e pensar no próximo desafio”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

100 peito

O próximo desafio de Luiz Antônio Jerônimo será a prova dos 100 metros peito na quinta, 9.

“O Luiz vai para as eliminatórias dos 100 peito para chegar na final e lutar por medalha”, afirmou Ricardo Sampaio.

Copa Acre de Futebol 7 com jogos equilibrados em mais uma rodada

2 horas atrás

8 de outubro de 2025

Foto PHD: GW conseguiu a classificação em uma partida bem disputada

Mais três jogos equilibrados marcaram a rodada da Copa Acre de Futebol 7 nessa terça, 7, na quadra do Tancredo Neves. No primeiro jogo, o Banglop venceu o NP + por 4 a 3 e na segunda partida o GW bateu o Atlético de Madri por 6 a 5.

No fechamento da rodada, o João Eduardo derrotou o Inter do Airton Senna por 2 a 1, nas penalidades, depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal.

Partidas do feminino

A Copa Acre de Futebol 7, no feminino, terá a segunda rodada da primeira fase nesta quarta, 8, a partir das 19 horas, na quadra do Tangará. Os confrontos são: BDA x Assermurb B, Juven RB x Real Sociedade e Divas do Esporte x Arsenal.

