Elenco do Andirá vai iniciar preparação visando o Estadual na terça

O governo do Acre, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) e da Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 14, os resultados preliminares da Perícia Médica para Pessoas com Deficiência (PcD) e dos exames médico e toxicológico do concurso público para provimento de cargos de nível superior no Detran.

O Edital nº 026/2025 apresenta o resultado preliminar do Exame Médico e Toxicológico dos candidatos, listando os candidatos considerados aptos a prosseguir no certame. Os nomes estão organizados por cargo e município, abrangendo diversas cidades, como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard e Brasileia.

Já o Edital nº 027/2025 traz a lista dos considerados aptos na Perícia Médica para concorrerem às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Os aprovados estão distribuídos entre os cargos de Assistente de Trânsito, Engenheiro Civil, Agente de Autoridade de Trânsito, Analista de Trânsito e Examinador de Trânsito, contemplando diferentes municípios do estado.

Os candidatos que desejarem contestar os resultados preliminares poderão interpor recursos entre os dias 17 e 18 de março de 2025, por meio do site do Instituto AOCP, responsável pela organização do concurso. O formulário para recursos estará disponível na aba Links do portal.

Conforme informado pelo Detran/AC, os candidatos devem acompanhar a divulgação da próxima fase do concurso, que consiste na investigação social e criminal. A previsão é de que a convocação seja realizada no dia 27 de março, também pelo site do Instituto AOCP.

Os candidatos podem obter mais informações sobre o concurso entrando em contato com o Instituto AOCP pelo telefone (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (horário de Brasília).

