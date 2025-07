Elenco do Andirá inicia treinamentos no próximo dia 2 no CT do Imperador

O elenco do Andirá inicia os treinamentos para o Campeonato Estadual da 2ª Divisão no sábado, 2 de agosto, no CT do Imperador.

“Estamos fechando o grupo e a meta é lutar pelo acesso. A competição será difícil e mesmo com um orçamento limitado, vamos tentar voltar para primeira divisão”, declarou o presidente do Andirá, Afonso Alves.

Atletas do Sub-20

O zagueiro Victor, o volante Rayan e o atacante Adriano são os atletas do Sub-20 contratados para seguir no Morcego na disputa da 2ª Divisão.

João Paulo no comando

Depois da boa campanha no Estadual Sub-20, o técnico João Paulo Lourenço será o treinador do Andirá no Estadual.

“Aceitei o convite do Afonso e vamos para mais um torneio complicado. A ideia é trabalhar forte”, comentou o treinador.

