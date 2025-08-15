Elenco do Andirá fecha preparação com treino de bolas paradas

Foram mobilizados 30 policiais militares para reforçar as ações nos municípios participantes, atuando em cidades como Senador Guiomard, Capixaba, Manoel Urbano, Feijó, Mâncio Lima, Xapuri, Tarauacá, Rodrigues Alves e Plácido de Castro.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) realiza, desde o dia 12 de agosto, uma série de ações integradas da Operação Shamar em Cruzeiro do Sul, com atividades que seguem até o próximo dia 16. A operação ocorre de forma simultânea em diversos municípios do estado, com foco no enfrentamento à violência contra as mulheres.

A ação faz parte de um esforço nacional coordenado que, no Acre, mobiliza 33 profissionais da Segurança Pública atuando de maneira articulada entre as forças estaduais, no período de 4 a 30 de agosto de 2025. Em Cruzeiro do Sul, os trabalhos contam com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Proteção de Crianças e Adolescentes (DEMPCA), onde parte das atividades foram realizadas.

A segunda-tenente Luana Torres destacou a importância da iniciativa da Operação dizendo que é uma ação nacional integrada de combate à violência doméstica e ao feminicídio. “Nosso papel, enquanto secretaria, é coordenar o processo de alinhamento da operação, promovendo a integração entre as instituições, planejando as estratégias no âmbito estadual e garantindo a inserção dos dados operacionais na Plataforma Córtex, ferramenta que consolida as informações em todo o país. O objetivo principal é concentrar esforços em ações preventivas, educativas, ostensivas e repressivas, mostrando que a violência contra a mulher não será tolerada. Esse trabalho conjunto fortalece a proteção às vítimas, a responsabilização dos agressores e reafirma o compromisso do Estado do Acre com a defesa da vida e dos direitos das mulheres”, destacou.

O envolvimento integrado das instituições estaduais e o apoio das comunidades locais são essenciais para o sucesso da operação e para a proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade em todo o Acre.

O agente de polícia Jeferson Veríssimo, que atua na DEMPCA de Cruzeiro do Sul, enfatizou o impacto positivo que a operação traz para o município, destacando que também traz bastante retorno pra sociedade. “A gente aguarda todos os anos com muita expectativa, porque é quando a população passa a conhecer mais o que fazemos aqui e percebe a seriedade com que lidamos com os casos de violência. Só de medidas protetivas, atendemos em média 20 mulheres por mês. E com as campanhas, como essa da Shamar, as mulheres ganham coragem de denunciar”, disse.

Reforço em todo o estado

Foram mobilizados 30 policiais militares para reforçar as ações nos municípios participantes, atuando em cidades como Senador Guiomard, Capixaba, Manoel Urbano, Feijó, Mâncio Lima, Xapuri, Tarauacá, Rodrigues Alves e Plácido de Castro.

Além das atividades de fiscalização e aplicação de medidas protetivas, a operação também envolve ações de inteligência, patrulhamento preventivo, palestras e rodas de conversa com foco em prevenção e conscientização da população.

A expectativa é de que, até o fim do mês, centenas de mulheres sejam alcançadas com atendimento especializado, ações educativas e encaminhamentos legais que reforcem seus direitos e garantam mais segurança em seus lares e comunidades.

