Elenco da Adesg inicia preparação para a disputa do Estadual

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (15), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, rebateu críticas sobre a situação financeira do município e afirmou que a gestão não trabalha com déficit, sustentando que a prefeitura mantém recursos suficientes para honrar todos os compromissos.

“Eu não trabalho com déficit, só trabalho com dinheiro”, declarou o prefeito ao enfatizar que, ao longo de sua trajetória administrativa, nunca deixou dívidas das gestões que comandou. Bocalom citou experiências anteriores, como quando esteve à frente da Prefeitura de Acrelândia, e reforçou que sempre entregou as administrações com dinheiro em caixa. Segundo ele, o mesmo ocorre atualmente em Rio Branco

De acordo com o gestor, a Prefeitura fechou o mandato passado e também encerra este primeiro ano de 2025 com recursos suficientes para pagar fornecedores e servidores. “A pior coisa do mundo é homem que compra e não paga. Para mim, a prefeitura é a cara do gestor. Então, se a prefeitura comprar e não pagar, eu vou ficar com vergonha”, afirmou.

Bocalom também comentou sobre apontamentos contábeis que, segundo ele, eventualmente indicam números negativos nas contas públicas. O prefeito minimizou essas informações, atribuindo-as a “nuances da contabilidade”. “Tem dinheiro na conta, como é que vai dizer que está vermelho?”, questionou, garantindo que acompanha de perto qualquer sinal de inconsistência.

Ainda segundo o prefeito, a solidez financeira da Prefeitura de Rio Branco pode ser comprovada pelo pagamento em dia das obrigações e pela realização de ações consideradas inéditas pela atual gestão. Ele citou a realização de eventos festivos de fim de ano e a distribuição de presentes para crianças, incluindo beneficiários do Bolsa Família, como exemplos de que o município possui capacidade financeira para investir em ações sociais.

Relacionado

Comentários