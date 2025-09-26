Acre
Eleitores do Acre têm até 30 de setembro para regularizar título e votar em juízes de paz
Eleição para juízas e juízes de paz ocorre em 30 de novembro; título cancelado ou suspenso deve ser regularizado online ou em cartório
Os eleitores do Acre têm até o próximo 30 de setembro para regularizar o título eleitoral e garantir o direito de votar nas eleições de juízas e juízes de paz, marcadas para 30 de novembro. O alerta foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), que disponibiliza o serviço de forma gratuita e online.
Quem estiver com o título cancelado – por falta de votação em três eleições consecutivas sem justificativa – ou suspenso – por pendência documental – precisa regularizar a situação para participar do pleito. O pedido pode ser feito pelo site do TRE-AC, via autoatendimento, ou presencialmente em um cartório eleitoral.
Além da regularização, o Tribunal recomenda que os eleitores verifiquem antecipadamente o local de votação, já divulgado no portal da instituição. Manter o título em dia é essencial para exercer o direito ao voto e participar da escolha dos representantes da Justiça de Paz no estado.
Links úteis:
Regularização online: www.tre-ac.jus.br/autoatendimento
Consultar situação eleitoral: www.tre-ac.jus.br/consulta-titulo
Locais de votação: www.tre-ac.jus.br/locais-de-votacao
Comentários
Acre
Morre aos 91 anos mãe de deputado estadual Luiz Gonzaga em Rio Branco
Saimo Martins
O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) comunicou, por meio das redes sociais, o falecimento de sua mãe, Maria de Lourdes Alves de Souza Oliveira, ocorrido na noite de quinta-feira (25), às 23h15, em Rio Branco. Ela tinha 91 anos.
Nascida em 21 de março de 1934, em Cruzeiro do Sul, Maria de Lourdes foi mãe de seis filhos — Odete, Socorro, Francisco, José, Luiz Gonzaga e outro já falecido —, além de deixar 15 netos e 10 bisnetos.
Em sua homenagem, o parlamentar destacou o legado de amor, fé e dedicação da mãe. “Com muita dor, me despeço da minha mãe, mulher que me ensinou tudo sobre amor, fé e trabalho. O vazio que ela deixa é imenso, mas as lembranças e os ensinamentos que nos deu permanecerão vivos em nossos corações para sempre. Descanse em paz, minha mamãe amada”, escreveu Gonzaga.
Segundo a família, Maria de Lourdes viveu os últimos anos com cuidados especiais em razão da idade. Ainda não foram informados detalhes sobre o velório e o sepultamento.
Ver essa foto no Instagram
Comentários
Acre
Dia Nacional da Doação de Órgãos: mais de 30 pessoas já formalizaram ser doador em Cartórios no Acre
Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO) pode ser feita por meio eletrônico diretamente pela plataforma e-Notariado
No próximo dia 27 de setembro, o Brasil celebra o Dia Nacional da Doação de Órgãos, data instituída pelo Ministério da Saúde para conscientizar a população sobre a importância desse gesto de solidariedade que pode salvar vidas. De acordo com o órgão foram realizados mais de 30 mil transplantes em 2024 — números que tendem a crescer com o apoio da tecnologia notarial.
Desde abril de 2024, os cidadãos podem manifestar e formalizar sua vontade de doar órgãos de forma simples, gratuita e 100% digital, por meio da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO). Lançada pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da Saúde, a AEDO já soma 32 solicitações emitidas em todo o estado do Acre, fortalecendo a política pública de transplantes no Brasil.
“A AEDO reforça o papel social do notariado acreano, permitindo que um gesto de solidariedade tão nobre seja realizado de forma digital, com cidadania e plena segurança jurídica”, declara Valéria Aquino, presidente do CNB/AC.
De acordo com o Ministério da Saúde, os transplantes mais realizados em 2024 foram o de rim (6.320 transplantes) e o de fígado (2.454), entre os sólidos, e o de córnea (17.107) e o de medula óssea (3.743) entre os líquidos.
Como funciona a AEDO
O processo é totalmente digital, realizado por meio da plataforma e-Notariado. O interessado acessa o site www.aedo.org.br, solicita gratuitamente um Certificado Digital Notarizado, realiza videoconferência com um tabelião de notas e assina eletronicamente o documento, escolhendo quais órgãos deseja doar.
A AEDO passa a integrar automaticamente a Central Nacional de Doadores de Órgãos, podendo ser consultada por profissionais de saúde credenciados no Sistema Nacional de Transplantes. O documento pode ser revogado a qualquer momento pelo cidadão.
Com mais de 42 mil pessoas na fila por um transplante no Brasil, a AEDO representa um instrumento poderoso de conscientização e engajamento. A data de 27 de setembro reforça essa mobilização nacional e destaca que a decisão de doar pode transformar vidas e oferecer esperança a milhares de famílias.
Sobre o CNB – Colégio Notarial do Brasil
O Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF) é a entidade de classe que representa institucionalmente os tabeliães de notas brasileiros e reúne as 24 Seccionais dos Estados. O CNB/CF é filiado à União Internacional do Notariado (UINL), entidade não governamental que reúne 89 países e representa o notariado mundial existente em mais de 100 nações, correspondentes a 2/3 da população global e 60% do PIB mundial.
Comentários
Acre
Castanha e borracha movimentam R$ 73 milhões no Acre em 2024, com destaque para o Alto Acre
Xapuri e Brasiléia lideram produção extrativista no estado; castanha teve crescimento de 5% em volume, mas queda no valor, enquanto látex se valorizou com programas ambientais
A produção extrativista no Acre movimentou R$ 73,5 milhões em 2024, com destaque para a castanha-do-brasil e a borracha, segundo dados da Pesquisa da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (25). Os números reforçam a importância da atividade para a economia local, especialmente em municípios como Xapuri e Brasiléia, que se destacaram na regional do Alto Acre.
A castanha-do-brasil registrou 9.945 toneladas produzidas, gerando R$ 58,6 milhões em valor de produção – alta de 5% no volume em relação a 2023, mas queda de 11% no valor total, reflexo do preço médio pago ao extrativista, que caiu para R$ 5,90/kg.
Xapuri liderou a produção (R$ 12,1 milhões), seguida por Brasiléia (R$ 10,2 milhões), Rio Branco (R$ 10,1 milhões), Sena Madureira (R$ 9,5 milhões) e Epitaciolândia (R$ 6,4 milhões).
Já a produção de borracha (látex coagulado) atingiu 769 toneladas e R$ 14,9 milhões em valor, com preço médio de R$ 19,80/kg – patamar sustentado por programas de remuneração por serviços ambientais.
Xapuri também se destacou nesse segmento (R$ 4,9 milhões), ao lado de Senador Guiomard (R$ 2,9 milhões), Brasiléia (R$ 2,3 milhões), Sena Madureira (R$ 1,5 milhão) e Tarauacá (R$ 1,2 milhão).
Desempenho por produto
Castanha-do-brasil:
Volume: 9.945 toneladas (+5% vs 2023)
Valor: R$ 58,6 milhões (-11%)
Preço: R$ 5,90/kg (equivalente a R$ 59/lata)
Borracha (látex):
Volume: 769 toneladas
Valor: R$ 14,9 milhões
Preço: R$ 19,80/kg (impulsionado por programas ambientais)
Municípios líderes na castanha
Xapuri: R$ 12,1 milhões
Brasiléia: R$ 10,2 milhões
Rio Branco: R$ 10,1 milhões
Sena Madureira: R$ 9,5 milhões
Epitaciolândia: R$ 6,4 milhões
Maiores produtores de borracha
Xapuri: R$ 4,9 milhões
Senador Guiomard: R$ 2,9 milhões
Brasiléia: R$ 2,3 milhões
Sena Madureira: R$ 1,5 milhão
Tarauacá: R$ 1,2 milhão
Os números reforçam a importância do extrativismo sustentável para a economia da Amazônia acreana, com programas de remuneração por serviços ambientais ajudando a manter a viabilidade da cadeia da borracha, enquanto a castanha segue como carro-chefe da produção florestal.
Os resultados mostram a vitalidade do extrativismo acreano, ainda que a castanha enfrente desafios de valorização, enquanto a borracha consolida nicho com apoio a políticas ambientais.
Você precisa fazer login para comentar.