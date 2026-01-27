Brasil
Eleitor terá que escolher seis nomes nas urnas em 2026. Veja cargos
Os mais de 150 milhões de brasileiros que vão às urnas nas eleições gerais de 2026, em 4 de outubro, terão que escolher seis nomes. Diferentemente de 2022, neste ano o eleitor deve selecionar dois candidatos para o Senado Federal. Com isso, a colinha vai conter os números de seis candidatos.
- deputado federal;
- deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal);
- senador (primeira vaga);
- senador (segunda vaga);
- governador e vice-governador; e
- presidente e vice-presidente da República.
O segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, só é aplicado nas disputas para governador e presidente da República. Por conta do critério de maioria absoluta, não basta que um candidato simplesmente conquiste mais votos do que os concorrentes. Ele precisa ir além. Deve obter mais da metade dos votos válidos (excluídos os votos em branco e os votos nulos) para ser eleito, em primeiro ou em segundo turno.
Se a maioria absoluta for obtida já em primeiro turno, o candidato é considerado eleito, e não se é realizado um segundo turno. Caso nenhum dos candidatos obtenha ao menos 50% dos votos válidos, os dois mais votados disputam o segundo turno.
Sistema proporcional
As votações das eleições gerais 2026 combinam os sistemas eleitorais: proporcional e majoritário. Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, enquanto os senadores, os governadores e o presidente são escolhidos por meio do sistema majoritário.
Cargo de deputado: 513 vagas estão em disputa para o cargo de deputado federal. Já os eleitos para deputado estadual preencherão 1.035 cadeiras nas Assembleias Legislativas. No DF, são 24 as vagas para o cargo de deputado distrital.
De acordo com o sistema proporcional, as cadeiras são distribuídas entre os partidos e as federações, conforme a respectiva votação total, e preenchidas pelos candidatos mais votados dentro dessas legendas, de acordo com o cálculo dos quocientes eleitoral e partidário.
Cargo de senadores: o Senado Federal terá 54 cadeiras renovadas (dois terços do total de 81) em 2026. A eleição é de natureza majoritária simples, ou seja, os dois candidatos com a maior votação em cada unidade da Federação são eleitos.
O mandato dos senadores dura oito anos, ao contrário dos mandatos dos demais cargos, que valem por quatro anos. Cada senador também tem dois suplentes na chapa, que o substituem em caso de necessidade.
Governadores e vice-governadores: serão escolhidas 27 chapas, uma para cada um dos 26 estados e uma para o Distrito Federal.
Presidente e vice-presidente da República: uma chapa será escolhida para o comando do Executivo Federal.
Senadores e deputados do Acre assinam requerimento para CPI do Banco Master
O presidente da comissão, senador Renan Calheiros (MDB/AL), afirmou nas redes sociais que a fraude envolvendo o banco seria “uma das maiores da história”
Os senadores do Acre, Márcio Bittar (PL) e Alan Rick (Republicanos), uniram-se a um grupo de parlamentares que cobram transparência e investigação sobre o Banco Master. A proposta de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ou Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar supostos crimes e fraudes envolvendo a instituição já atingiu o número mínimo de assinaturas necessárias para ser protocolada.
Além dos senadores, apenas três deputados federais do Acre assinaram o requerimento: Coronel Ulysses (União Brasil), Roberto Duarte (Republicanos) e Eduardo Velloso (União Brasil).
No Senado, as investigações sobre o Banco Master também passaram a ser acompanhadas pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que instituiu um grupo de trabalho com esse objetivo. O presidente da comissão, senador Renan Calheiros (MDB/AL), afirmou nas redes sociais que a fraude envolvendo o banco seria “uma das maiores da história”.
“A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai acompanhar de perto as fraudes do Banco Master, uma das maiores da história. O Senado não se curva a abusos do sistema financeiro. Vamos fiscalizar, cobrar explicações e proteger a economia do país sem blindar quem quer que seja, esteja onde estiver”, escreveu Calheiros.
Atualmente, há ao menos três requerimentos prontos para instalação de comissões de investigação: um na Câmara dos Deputados, um no Senado Federal e outro para uma comissão mista entre as duas Casas do Congresso. No caso das CPIs mistas, o processo é considerado mais sensível, pois há precedentes de que a comissão pode ser instalada apenas com a leitura do requerimento em sessão do Congresso Nacional. A postergação dessas sessões, no entanto, tem sido apontada como um mecanismo para atrasar a abertura das investigações.
Paralelamente, o relator da CPI do Crime Organizado no Senado, Alessandro Vieira (MDB/SE), afirmou que prepara requerimentos para quebrar sigilos de empresas e pessoas ligadas a autoridades do Judiciário. Entre os alvos iniciais estariam empresas relacionadas a resorts que tiveram participação de irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, relator de um processo sigiloso envolvendo o Banco Master no Supremo, além do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes.
Segundo o parlamentar, os primeiros pedidos de quebra de sigilo devem ser apresentados com a retomada dos trabalhos no Congresso. A CPI do Crime Organizado foi criada em novembro do ano passado para investigar temas como lavagem de dinheiro, corrupção, ocupação de territórios por facções e o sistema prisional. Para o relator, existem conexões que justificariam a inclusão do Banco Master no escopo da investigação.
Entre os pontos citados está a participação do pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, em fundos de investimento que adquiriram parte da participação dos irmãos de Toffoli no resort de luxo Tayayá, no interior do Paraná. A cunhada do ministro, Cássia Pires Toffoli, esposa de José Eugênio Dias Toffoli, negou que o marido fosse sócio da empresa que chegou a deter um terço do empreendimento. Os irmãos do magistrado também teriam sido sócios de um segundo resort da mesma rede, às margens do Rio Paraná.
Outro foco da investigação deve ser um contrato entre o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master, que, segundo revelação do jornal O Globo, poderia alcançar R$ 129 milhões caso fosse executado integralmente.
Por Mirlany Silva
Tião Bocalom anuncia implantação de projeto modelo de indústria de termoplásticos no Brasil, em Rio Branco
A Prefeitura de Rio Branco está adquirindo uma usina de termoplástico com capacidade para beneficiar cerca de quatro toneladas de resíduos plásticos por dia
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou na manhã desta terça-feira, 27, a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB), onde acompanhou os avanços de um projeto inovador voltado à gestão de resíduos sólidos no município. A iniciativa prevê a implantação de uma indústria de termoplástico, por meio do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (CINRESO), com foco na transformação de resíduos plásticos em madeira plástica.
O chefe do Executivo destacou o desempenho da EMURB e o empenho da equipe técnica envolvida na execução do projeto. Segundo o prefeito, a proposta é transformar materiais que antes eram descartados como lixo — a exemplo de garrafas PET, sacolas plásticas e isopor — em produtos duráveis e com diversas aplicações, como tábuas e peças quadradas que poderão ser utilizadas inclusive como palanques de cerca na zona rural.
“Estamos trazendo para dentro da EMURB um projeto modelo para o Brasil, que é a produção de madeira a partir de resíduos plásticos. Isso tudo era lixo e agora vai virar material para ser usado. É verdadeira sustentabilidade ambiental”, afirmou o prefeito.
De acordo com Bocalom, a Prefeitura de Rio Branco está adquirindo uma usina de termoplástico com capacidade para beneficiar cerca de quatro toneladas de resíduos plásticos por dia. O material produzido poderá ter vida útil estimada em até 50 anos, superando significativamente a durabilidade da madeira convencional utilizada atualmente em cercas e outras estruturas.
O prefeito ressaltou ainda que o projeto tem como referência experiências bem-sucedidas implantadas no estado de Santa Catarina e que agora passam a ser adaptadas à realidade acreana. A iniciativa funcionará como projeto piloto e poderá ser replicada em outros municípios do estado. “É um pioneirismo não só na Amazônia, mas no Brasil. Outros prefeitos já demonstraram interesse em implantar usinas semelhantes em seus municípios”, destacou.
A ação é resultado de uma parceria entre a EMURB, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) e o CINRESO, consórcio criado pelos 22 prefeitos do Acre com o objetivo de fortalecer políticas públicas voltadas à destinação correta dos resíduos sólidos. Segundo o gestor, o projeto reafirma o compromisso da gestão municipal com práticas sustentáveis e soluções concretas para a preservação ambiental.
“Rio Branco vai se orgulhar desse projeto. Estamos mostrando para o Brasil e para o mundo que é possível transformar lixo em oportunidade, cuidando do meio ambiente de forma prática e responsável”, concluiu o prefeito.
Deracre mantém equipes ativas nos ramais de Cruzeiro do Sul durante período chuvoso
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), mantém dez equipes ativas nos ramais de Cruzeiro do Sul, na região do Juruá, com atuação emergencial para manter o acesso de famílias que dependem dessas vias para viver, trabalhar e se deslocar, mesmo durante o período chuvoso.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destaca que a atuação das equipes reflete a presença do governo do Acre nas comunidades mais afetadas pelas chuvas.
“Mesmo quando não se trata de uma responsabilidade direta do órgão, o governo está presente porque existem famílias que precisam passar. São muitas demandas e a chuva é intensa, o que limita o avanço em alguns pontos, mas o trabalho segue sendo feito. Tem gente trabalhando todos os dias, fazendo o possível para garantir o acesso. A gente pede compreensão, porque as equipes estão atuando e cuidando de cada situação dentro do que é possível”, afirma.
As frentes atuam na retirada de pontos críticos, drenagem, recuperação de pontes, implantação de bueiros e abertura de valetas, ações necessárias para manter a circulação nos ramais.
No Ramal Moura Piranga, as equipes trabalham na recuperação de ponte, drenagem e estabilização do solo. Nos ramais 14 e 10, perpendiculares ao Ramal 3 da BR-364, os serviços incluem retirada de pontos críticos, drenagem e execução de valetas.
Há frentes em atuação no Ramal do Caracas, na BR-364, com implantação de bueiro ecológico e desobstrução de estruturas existentes. No Ramal Mariana 1, os trabalhos seguem com retirada de pontos críticos, valetas e aterro.
As equipes também atuam em ramais ao longo da BR-307, incluindo trechos próximos à comunidade Santa Bárbara, além do Ramal Polo da Marina, onde é executada drenagem em cerca de 800 metros do ramal. Nos ramais do Quidé, do Zacarias e do Preguiça, os serviços incluem implantação de bueiros, estivas, drenagem e aterro.
O Deracre segue acompanhando a situação dos ramais em Cruzeiro do Sul e mantém as equipes mobilizadas enquanto persistirem as chuvas.
