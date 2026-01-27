Eleitor terá que escolher seis nomes nas urnas em 2026. Veja cargos

Os mais de 150 milhões de brasileiros que vão às urnas nas eleições gerais de 2026, em 4 de outubro, terão que escolher seis nomes. Diferentemente de 2022, neste ano o eleitor deve selecionar dois candidatos para o Senado Federal. Com isso, a colinha vai conter os números de seis candidatos.

deputado federal;

deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal);

senador (primeira vaga);

senador (segunda vaga);

governador e vice-governador; e

presidente e vice-presidente da República.

O segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, só é aplicado nas disputas para governador e presidente da República. Por conta do critério de maioria absoluta, não basta que um candidato simplesmente conquiste mais votos do que os concorrentes. Ele precisa ir além. Deve obter mais da metade dos votos válidos (excluídos os votos em branco e os votos nulos) para ser eleito, em primeiro ou em segundo turno.

Se a maioria absoluta for obtida já em primeiro turno, o candidato é considerado eleito, e não se é realizado um segundo turno. Caso nenhum dos candidatos obtenha ao menos 50% dos votos válidos, os dois mais votados disputam o segundo turno.

Sistema proporcional

As votações das eleições gerais 2026 combinam os sistemas eleitorais: proporcional e majoritário. Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, enquanto os senadores, os governadores e o presidente são escolhidos por meio do sistema majoritário.

Cargo de deputado: 513 vagas estão em disputa para o cargo de deputado federal. Já os eleitos para deputado estadual preencherão 1.035 cadeiras nas Assembleias Legislativas. No DF, são 24 as vagas para o cargo de deputado distrital.

De acordo com o sistema proporcional, as cadeiras são distribuídas entre os partidos e as federações, conforme a respectiva votação total, e preenchidas pelos candidatos mais votados dentro dessas legendas, de acordo com o cálculo dos quocientes eleitoral e partidário.

Cargo de senadores: o Senado Federal terá 54 cadeiras renovadas (dois terços do total de 81) em 2026. A eleição é de natureza majoritária simples, ou seja, os dois candidatos com a maior votação em cada unidade da Federação são eleitos.

O mandato dos senadores dura oito anos, ao contrário dos mandatos dos demais cargos, que valem por quatro anos. Cada senador também tem dois suplentes na chapa, que o substituem em caso de necessidade.

Governadores e vice-governadores: serão escolhidas 27 chapas, uma para cada um dos 26 estados e uma para o Distrito Federal.

Presidente e vice-presidente da República: uma chapa será escolhida para o comando do Executivo Federal.