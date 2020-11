Os recursos aprovados para o exercício de 2021 ficaram em R$ 1.030.152.281,00, volume maior do que o aprovado no ano de 2020, que fiou em R$ 830 milhões.

Os eleitores de Rio Branco retornam às urnas neste domingo (dia 29) para escolher o prefeito ou a prefeita que administrará a cidade pelos próximos quatro anos. Quem assumir a prefeitura de Rio Branco no próximo ano contará com previsão orçamentária estimada em R$ 1 bilhão . Os recursos aprovados para o exercício de 2021 ficaram em R$ 1.030.152.281,00, volume maior do que o aprovado no ano de 2020, que fiou em R$ 830 milhões.

O montante ficou assim distribuídos: R$869.524.481,00 destinados ao pagamento das despesas corrente, sendo R$503.069.270,00 para pagamento de pessoal e encargos e R$347.786.164,00 destinados para as outras despesas correntes. Ainda a quantia de R$ 111.979.900,00 de despesa de capital, enquanto R$91.054.106,00 destinados para investimento e R$767.100,00 para a inversão financeira.

Aproximadamente R$20.158.694,00 serão destinados para amortização da dívida existente, enquanto a reserva de contingência chegará a R$48.647.900,00, destinada ao financiamento do fundo de previdência dos servidores municipais.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Moraes somente a próxima legislatura poderá autorizar o novo gestor ou gestora remanejar os recursos que serão gastos no próximo ano. Destacou que cerca de 20% do orçamento pode ser remanejado pela nova gestão pública, mas com o aval dos novos vereadores. Somente seis vereadores conseguiram a reeleição.

