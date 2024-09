Eleições 2024 têm 14 milhões com mais de 70 anos aptos a votar

O eleitorado a partir dessa faixa etária pode votar de forma facultativa nas eleições e representa 9,02% do total de 155.912.680 eleitores

As Eleições Municipais de 2024 têm 14.064.885 eleitores com mais de 70 anos aptos a eleger candidatos aos cargos de prefeito e vereador em 5.569 municípios do país. O 1º turno do pleito ocorre em 6 de outubro.

O eleitorado a partir dessa faixa etária pode votar de forma facultativa nas eleições. As pessoas com mais de 70 anos representam 9,02% do total de 155.912.680 de eleitores do pleito deste ano.

A região Sudeste é a que concentra o maior contingente de eleitorado de pessoas com mais de 70 anos: 7.383.667 de votantes ou 11% da região. Em seguida, está o Nordeste, com 3.709.345 (8,5% da região); o Sul, com 2.874.958 (10,7% da região); o Norte, com 843.657 (6,4% da região), e o Centro-Oeste, com 793.040 (8,1% da Região).

Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os que têm os maiores números de eleitores com mais de 70 anos, sendo respectivamente, 3.460.061, 1.878.411 e 1.752.759.

Já os estados de Roraima, Amapá e Acre são os que têm os menores números desse eleitorado, respectivamente, 22.097, 30.745 e 38.878.

Eleitorado em geral

A maioria do eleitorado que vai às urnas em outubro de 2024 para as eleições municipais é do sexo feminino. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 52%, ou 81,8 milhões dos brasileiros aptos a votar, são mulheres. Outros 48% (74 milhões) são homens. Além disso, 41.537 com nome social estão aptos a votar.

Entre os eleitores, 27,04% têm o ensino médio completo. Outros 22,48% têm o ensino fundamental incompleto e 3,57% são analfabetos.

A maior parte dos eleitores está na faixa etára de 45 a 59 anos. Em seguida, estão os eleitores com idade entre 35 e 44 anos. Ao todo, 89,88% optou por não informar cor ou raça.

