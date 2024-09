Eleições 2024: quase 300 mil acreanos baixaram o e-Título; app facilita na hora de votar

No Acre, até esta sexta-feira (27), mais de 296 mil pessoas baixaram o app em seus celulares.

Com assessoria

Atualmente, o e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral lançado em 2017, conta com mais de 75 milhões de downloads e mais de 46 milhões de contas cadastradas. No Acre, até esta sexta-feira (27), mais de 296 mil pessoas baixaram o app em seus celulares.

Para votar nas Eleições Municipais de 2024, basta apresentar um documento oficial com foto na seção eleitoral ou usar a versão digital do título de eleitor, que é o e-Título. Mas, para que você possa se identificar somente pelo aplicativo, o seu perfil precisa estar com a foto cadastrada, o que só ocorre se você tiver feito o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral.

Para fazer o cadastramento, basta levar a carteira de identidade (Registro Geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis), passaporte, certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva), carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei, ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Atualização recomendada

Segundo a Justiça Eleitoral, mais da metade das eleitoras e dos eleitores cadastrados no e-Título precisam fazer a atualização do app. Essas contas estão desativadas devido à modernização do sistema do aplicativo. Assim, para reativar a sua conta, o TSE recomenda a atualização.

O primeiro passo para isso, é acessar a aba de atualização de aplicativos do seu dispositivo (nas lojas virtuais Google Play e Apple Store) e clicar em “Atualizar”. Com a atualização feita, basta informar os dados pessoais e realizar a conferência biométrica – para quem tem esses dados coletados pela Justiça Eleitoral –, entre outros itens.

Outras funções

No e-Título é possível, além de consultar o local de votação, emitir certidões – para quem tem a biometria cadastrada –, justificar a ausência no pleito, acessar e emitir guias para o pagamento de multas, autenticar documentos emitidos pela Justiça Eleitoral, entre outros serviços, tudo sem a necessidade de se deslocar a um cartório eleitoral.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários