Eleição para a PGJ do MPAC acontece hoje; cinco candidatos concorrem ao cargo

Gonzaga solicitou ainda a implementação de plantões estendidos ou equipes adicionais para o período noturno, assegurando fluidez nos procedimentos de entrada e saída do país

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), apresentou ofício ao superintendente da Polícia Federal no Acre, Carios Rocha Sanches, solicitando reforço de efetivo policial e ampliação do atendimento migratório nas unidades fronteiriças do Acre durante o período que antecede a final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras que acontecerá no dia 29 de novembro, em Lima, Peru.

De acordo com o ofício, é necessário adotar medidas emergenciais e estratégicas para garantir a eficiência e segurança no atendimento migratório prestado pela Polícia Federal nas fronteiras do Acre com o Peru, haja vista que milhares de brasileiros vão chegar ao país vizinho por meio terrestre usando o estado como rota.

“Em razão da final da Copa Libertadores da América, a ser realizada na cidade de Lima, no Peru, estima-se que entre os dias 25 e 01 de dezembro de 2025 haverá aumento significativo do fluxo de passageiros que utilizarão as rotas terrestres internacionais, especialmente nos municípios de Assis Brasil e Epitaciolândia. Este cenário envolve não apenas veículos particulares, mas também ônibus e vans de excursão, muitos dos quais tendem a realizar a travessia no período noturno, momento em que o atendimento migratório se torna ainda mais sensível e demanda maior estrutura operacional”, diz trecho do ofício.

Diante do alto fluxo de passageiros que usarão o Acre como rota para chegar ao Peru, o deputado Gonzaga solicitou reforço imediato do efetivo policial nas unidades de fronteira, garantindo maior capacidade de atendimento e fiscalização durante todo o período de pico migratório.

O parlamentar também pediu a ampliação excepcional do horário de atendimento, especialmente nas unidades de Assis Brasil e Epitaciolândia, que recebem considerável volume de passageiros e necessitam operar de forma continua para evitar acúmulo, lentidão e riscos à segurança.

Gonzaga solicitou ainda a implementação de plantões estendidos ou equipes adicionais para o período noturno, assegurando fluidez nos procedimentos de entrada e saída do país e reduzindo congestionamentos fronteiriços.

Por fim, o deputado pediu adoção de ações preventivas de segurança e organização para garantir proteção aos viajantes, servidores e moradores locais, evitando situações de risco ou desordem decorrentes da grande movimentação.

“Reforço que a ampliação do atendimento na unidade de Epitaciolândia é imprescindível, pois trata-se de um dos principais corredores de acesso ao país vizinho, e tende a concentrar parte expressiva do fluxo decorrente das caravanas de torcedores. A presença reforçada da Polícia Federal contribuirá decisivamente para a ordem, segurança e regularidade documental dos viajantes”, concluiu.

Relacionado

Comentários