“Ele achava que era assalto e se jogou no rio”, relata esposa de motorista perseguido pela PRF no Acre

O governo também incentiva o uso da Caderneta Digital de Saúde da Criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital, que permite que pais e responsáveis acompanhem em tempo real o histórico de vacinação dos filhos pelo celular ou navegador

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), recebeu nesta quinta-feira, 16, um novo lote com 78 mil doses de vacinas de rotina, que serão utilizadas no reforço das ações do Programa Saúde na Escola. A entrega faz parte de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, o objetivo é aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes em todo o país.

A remessa inclui doses dos imunizantes contra o HPV (6 mil), meningocócica ACWY (6 mil), tríplice viral – que protege contra sarampo, caxumba e rubéola – (12 mil), febre amarela (10 mil), BCG (14 mil), pentavalente (6 mil), poliomielite (8 mil), tétano (10 mil) e pneumocócica 10 (6 mil). As vacinas serão utilizadas tanto nas ações itinerantes nas escolas quanto para suprir os postos de saúde com imunizantes essenciais do calendário vacinal.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre, Renata Quiles, destaca que o reforço nas doses chega em um momento oportuno. “Infelizmente, ao longo dos anos, vimos uma diminuição na procura pela vacinação de nossas crianças, reflexo de movimentos que tentam descredibilizar a eficácia dos imunizantes. Essas vacinas já erradicaram inúmeras doenças no passado e, com essa onda de desinformação, é fundamental que a população entenda o valor inestimável das vacinas para a saúde coletiva e confie nos benefícios que elas proporcionam”, enfatizou.

O Programa Saúde na Escola, que está em execução desde o dia 1° de abril em 597 escolas públicas acreanas, pretende alcançar cerca de 147 mil alunos em todo o estado. Além da vacinação, a ação envolve a checagem da caderneta de imunização, orientação às famílias e encaminhamento para atualização nos postos de saúde, quando necessário.

As vacinas serão aplicadas por profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), com o apoio logístico das secretarias municipais.

“De 14 a 25 de abril deste ano estaremos intensificando essas ações nas escolas, porém as vacinas de rotina ficarão à disposição do público o ano todo nos postos de saúde. O programa representa para nós a oportunidade de levar informação, orientação e cuidado diretamente aos estudantes, garantindo que todo jovem tenha acesso às ações preventivas e essenciais, fortalecendo o suporte à família e contribuindo para um ambiente escolar mais seguro”, descreveu Ariane Farias, chefe do Núcleo do Programa Saúde na Escola da Sesacre.

O governo também incentiva o uso da Caderneta Digital de Saúde da Criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital, que permite que pais e responsáveis acompanhem em tempo real o histórico de vacinação dos filhos pelo celular ou navegador. A ferramenta é mais uma aliada no esforço de modernizar e tornar mais acessível o cuidado com a saúde infantil.

“Receber esse lote de 78 mil doses significa reforçar o nosso compromisso com a saúde preventiva. Estamos mobilizando toda a rede de apoio necessária para garantir que nenhuma criança ou adolescente fique sem acesso às vacinas. A imunização é uma responsabilidade coletiva que evita surtos e superlotação dos serviços de saúde, portanto é um compromisso e uma prioridade para o governo do Acre”, disse o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários