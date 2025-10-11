Einstein anuncia lançamento de curso para preparar médicos para residência

O ensino Einstein, ligado ao Einstein Hospital Israelita, anunciou o lançamento do curso de residência médica, chamado “Einstein Prepara”. O curso online será voltado a médicos e estudantes que desejam ingressar em programas de residência médica.

Alexandre Holthausen, médico cardiologista e diretor-superintendente do Ensino Einstein, explica que o aumento no número de formandos em medicina tem gerado uma concorrência cada vez mais acirrada pelas vagas de residência. Em resposta a esse cenário, diz, o “Einstein Prepara” surge como um apoio acadêmico e prático aos médicos em início de carreira.

“O curso reflete a experiência acumulada do Einstein na formação e na assistência, promovendo uma preparação consistente, atualizada e alinhada à realidade da profissão. Mais do que apoiar o desempenho nas provas, o programa pretende fortalecer a base de conhecimento e a segurança clínica dos futuros residentes”, afirma Holthausen.

Com o lançamento previsto para dezembro deste ano, o “Einstein Prepara” é voltado para estudantes do 5º e 6º anos de medicina e médicos formados.

O curso promete oferecer mentoria e recursos tecnológicos de ponta, como aula prática com simulações realísticas, que recriam situações clínicas para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e segurança.

“A expectativa é contribuir para que um número maior de profissionais tenha acesso a uma preparação de qualidade, com o mesmo padrão de excelência que orienta nossas atividades assistenciais e educacionais”, afirma Holthausen.

Em abril deste ano, o governo federal criou o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica). O exame tem como objetivo avaliar a qualidade do ensino dos cursos de medicina do país e também ajudar na seleção de alunos para residências.

De acordo com o Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pela prova, o Enamed também tem como objetivo a melhoria dos cursos, o fortalecimento do SUS e a unificação e transparência do modelo de avaliação.

Conforme mostrou a Folha em agosto, o MEC irá aplicar penalidades, como a suspensão da entrada de novos estudantes, a cursos de graduação de medicina mal avaliados no Enamed.

A prova do Enamed será baseada na matriz de referência do Enare (Exame Nacional de Residência). Com isso, o resultado do novo exame também poderá ser usado no Enare, que é realizado pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) para selecionar candidatos a vagas de residência médica

As inscrições para o Enamed 2025 já estão encerradas. A prova será aplicada no dia 19 de outubro em todo o país.

