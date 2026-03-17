Cotidiano
Efeito dominó: saída de Eduardo Ribeiro pode desencadear debandada na base do governo, apontam fontes
Insatisfação com articulação política e preferência por candidaturas específicas colocam em risco apoio de Tadeu Hassem, Fernanda Hassem, Pedro Longo e Gene Diniz
Ao que tudo indica, a oficialização do deputado Eduardo Ribeiro para sair da base do governo e ingressar no apoio à pré-candidatura ao governo do senador Alan Rick (Republicanos) é só a primeira adesão de muitas que devem acontecer na base do governo. Foi o que apurou a redação do jornal ac24horas, relatando que a falta de articulação do Palácio Rio Branco e a preferência por algumas candidaturas podem implodir uma harmonia antes já questionada com o desgaste dos quase 8 anos da gestão progressista.
O primeiro a deixar o barco foi Eduardo, que tenta a reeleição e não tem apoio do governo, apesar de até pouco tempo ser uma das pessoas mais próximas do governador Gladson Cameli e ter ocupado o cargo de vice-líder na Aleac. A decisão foi tomada após uma reunião com a sua família e conta com o apoio do conselheiro aposentado Valmir Ribeiro, pai do parlamentar. O anúncio pegou o governo de surpresa. Ninguém do Palácio esperava tal movimento e com esse ato, um desordenamento em massa da base pode ocorrer para o outro lado.
Hassem na corda bamba
Quem está por um triz na base do governo é o deputado Tadeu Hassem, que já faz parte do Republicanos, mas que apoiava o governo em todas as pautas, sejam negativas ou positivas. Mas desde o final do ano passado, não vem tendo um diálogo saudável com o núcleo duro que cerca Gladson Cameli, que deixa o cargo em abril, e Mailza Assis, que assume o comando do Estado no mesmo período.
Em consequência desse movimento, a irmã do deputado, a ex-prefeita de Brasileia Fernanda Hassem, que é filiada ao PP e tem cargo no governo, sinaliza, ainda não oficialmente, apoiar a pré-candidatura de Alan Rick ao governo. A reportagem apurou que existe um convite em aberto para que ela possa compor a chapa do Republicanos como vice. Fernanda era cotada para ser candidata a deputada federal, mas como a sua sogra Vanda Milani também vai ser candidata, o cenário pela disputa do eleitorado fica acirrado, podendo as duas não se qualificarem entre as elegíveis.
Nos próximos dias, tanto Fernanda quanto Tadeu devem ter conversas mais aprofundadas tanto com aliados do governo quanto podendo chancelar também o apoio a Alan. “Estamos ainda no dia 17. Tudo pode acontecer, como também não pode acontecer nada. Vamos aguardar”, disse um dos interlocutores dos irmãos com reduto eleitoral no Alto Acre.
Cenário eleitoral no Alto Acre
A entrada dos Hassem na campanha de Alan poderia viabilizar uma situação mais vantajosa para o Republicanos, já que o campo político está minando na região do Juruá, onde Mailza conta com o apoio do MDB, das famílias Sales e Cameli e também do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior (PP). “Pelo menos no Alto Acre, caso eles abracem o Alan, mesmo contra a estrutura do governo, o cenário poderia ser melhor viabilizado. Alan perde no Juruá, ganha ou empata no Alto Acre, tem vantagem em Rio Branco, e vai para o tudo ou nada em Tarauacá e Feijó”, disse um interlocutor.
Pedro Longo insatisfeito
Outro deputado que é da base, mas que está em Brasília tentando se viabilizar na disputa para federal, tem encontrado uma série de obstáculos. Pedro Longo aguarda uma definição do PSDB nacional, mas tem encontrado resistência no próprio governo. Pessoas próximas ao parlamentar alegam que a estrutura do governo está direcionada para dois candidatos, Fábio Rueda e Socorro Neri, e sem abertura, o parlamentar, que é juiz aposentado, também pode migrar para os partidos que cercam Alan Rick. Nos bastidores, a informação que circula é que Pedro pode entregar todos os cargos que tem influência dentro do governo.
Gene Diniz na berlinda
Outro que deve oficializar o desembarque nos próximos dias é o deputado Gene Diniz, irmão do prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz. Como teve recentemente os seus cargos no governo exonerados devido à crise do Palácio com o seu familiar, não resta outra opção senão ser candidato pelo outro lado. Nesta terça-feira (17), ele recebeu o convite do deputado Tanízio Sá para ingressar no MDB e ser candidato. Ele apenas disse que ficava feliz pelo convite, mas ponderou: “vou pensar”.
Incertezas com Mailza
Como Gladson não deixou o cargo, as conversas com a vice-governadora Mailza Assis têm sido apenas protocolares. “Ela não sinaliza nada antes de sentar na cadeira e o dia 4 está chegando. Todo mundo tem medo de ficar na mão por falta de uma definição”, disse um outro parlamentar da base que estuda ir para a oposição caso não ocorram definições rápidas.
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Decisão sobre filiação de Bocalom ao PSDB é adiada para amanhã quarta-feira (18)
Prefeito de Rio Branco aguarda em Brasília definição da cúpula nacional tucana; partido pode optar por neutralidade ou apoiar Alan Rick ou Mailza Assis
A redação do jornal oaltoacre.com recebeu com exclusividade, na tarde desta terça-feira (17), a informação de que o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, adiou a decisão sobre a possível entrada do prefeito Tião Bocalom na sigla. Aécio deveria dar um ultimato ao prefeito ainda nesta terça-feira, mas a decisão deve ser anunciada na tarde de amanhã, quarta-feira, dia 18. O motivo do adiamento não foi revelado.
Bocalom está em Brasília tratando da situação. O prefeito busca ingressar no PSDB para disputar o governo, já que o PL não aceitou sua pré-candidatura.
Há o risco de o PSDB do Acre ficar neutro nos próximos dias, ou não aceitar o prefeito e apoiar a pré-candidatura do senador Alan Rick (Republicanos) ou da vice-governadora Mailza Assis (PP).
Cenário de indefinição
A demora na definição ocorre em meio a um momento de intensa movimentação no tabuleiro político acreano. Nos últimos dias, o deputado Eduardo Ribeiro (PSD) anunciou sua saída da base do governo para apoiar Alan Rick, e há expectativa de que outros parlamentares possam seguir o mesmo caminho, como Pedro Longo (PDT) e os irmãos Fernanda e Tadeu Hassem.
Bocalom tem reiterado que não aceitaria ser vice em eventual composição com Alan Rick ou qualquer outro nome. Sua permanência no PSDB dependerá agora da reunião com Aécio Neves, que pode selar seu destino eleitoral no acre.
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BNDES aprova R$ 1,05 bilhão para Energisa investir em modernização da rede elétrica no Acre, TO e MT
Recursos serão aplicados na substituição de equipamentos, regularização de ligações clandestinas e ampliação de subestações no estado
A Energisa Acre vai receber parte de um financiamento de R$ 1,05 bilhão aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nesta segunda-feira (16) para três distribuidoras do Grupo Energisa nas regiões Norte e Centro-Oeste. As outras beneficiadas são as concessionárias do Tocantins e do Mato Grosso.
Os recursos têm como objetivo a ampliação e modernização da rede elétrica no estado. O apoio foi estruturado pelo BNDES por meio de três emissões de debêntures, com integralização dos papéis pelo banco realizada em 20 de fevereiro.
Investimentos previstos no Acre
No Acre, os investimentos serão aplicados em diversas frentes prioritárias:
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Substituição de equipamentos com desgaste
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Conexão de novas unidades consumidoras à rede elétrica
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Instalação de sistemas de medição para novos clientes
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Adequação de tensão e carga das ligações existentes
O plano também prevê ações para regularização de ligações clandestinas, construção de novas subestações, ampliação de unidades já existentes e implantação de novas linhas de distribuição para atender ao aumento da demanda no estado.
Benefícios para a população
Segundo o diretor de Finanças Corporativas do Grupo Energisa, Marcus Albernaz, a operação representa um avanço relevante para mais de 300 municípios atendidos pelas concessionárias do grupo. “Essa operação representa um avanço relevante ao viabilizar aportes estruturantes que ampliam a capacidade, a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia para mais de 300 municípios, beneficiando diretamente mais de 6 milhões de pessoas. Nosso objetivo é oferecer um serviço cada vez mais eficiente, resiliente e alinhado às necessidades atuais e futuras dos nossos clientes”, afirmou.
Posicionamento do BNDES
O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a importância dos investimentos contínuos no setor de distribuição de energia. “O setor de distribuição de energia elétrica demanda investimentos intensivos de modernização, expansão e adequação constante de sua capacidade instalada, para garantir a qualidade do serviço de distribuição e o atendimento à demanda por energia elétrica dos atuais e de novos clientes. O apoio do BNDES utiliza instrumentos mais modernos, como as debêntures incentivadas, atuando como fonte complementar ao mercado de capitais e diversificando a base de investidores”, afirmou.
Segundo o BNDES, o financiamento apoia os planos de investimento das concessionárias, com prioridade para a expansão da infraestrutura e a melhoria da qualidade no fornecimento de energia à população.
A empresa
O Grupo Energisa foi fundado em 1905 na Zona da Mata mineira, e é hoje um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiros. Seu portfólio inclui 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma usina de geração fotovoltaica centralizada e uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que possui um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.
Em julho de 2023, o grupo passou a atuar no segmento de distribuição e comercialização de gás natural, por meio da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, adquiriu participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás. O Grupo atua também na produção e comercialização de biossoluções (tratamento de resíduos do setor agro-industrial, biometano, biofertilizantes) por meio das usinas da Agric, em Santa Catarina, e da Lurean, no Paraná. Atende mais de 20 milhões de pessoas em 939 municípios de todas as regiões do país, e gera mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.
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Copa Master Rei Pelé movimenta Cruzeiro do Sul com premiação de R$ 20 mil e finais neste sábado (21)
Mercado do Peixe e Santa Luzia abrem disputa às 17h30; Monte Sinai e São José decidem título às 19h no estádio Cruzeirão
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria Municipal de Esportes e Lazer, realiza no próximo sábado (21) a grande final da 3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé. A competição, voltada para atletas acima de 40 anos, terá sua decisão no estádio Cruzeirão com premiação total de R$ 20 mil.
A programação começa às 17h30 com a disputa pelo terceiro lugar entre as equipes do Mercado do Peixe e Santa Luzia da BR-364. Em seguida, às 19h, acontece a grande final entre Monte Sinai e São José, que decidem o título da edição 2026.
Premiação
O valor de R$ 20 mil será distribuído entre os times classificados e os destaques individuais da competição:
Premiação coletiva:
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Campeão: R$ 10 mil
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Vice-campeão: R$ 5 mil
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Terceiro lugar: R$ 2 mil
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Quarto lugar: R$ 1 mil
Premiação individual (R$ 500 cada):
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Craque da competição
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Gol mais bonito
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Artilheiro
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Melhor goleiro
Expectativa
O diretor de Esportes e Lazer de Cruzeiro do Sul, Gilvan Ferreira, destacou o aumento da premiação em relação ao ano anterior e a expectativa de público para as finais.
“Esse ano nosso prefeito Zequinha aumentou o valor da premiação de R$ 15 mil para R$ 20 mil. Temos a expectativa de que o estádio Cruzeirão esteja lotado de público para assistir dois grandes jogos”, disse.
A competição reforça o incentivo ao esporte amador na região, valorizando atletas experientes e promovendo integração entre as comunidades.
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