Educação retifica editais dos processos seletivos para contratação de professores

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) tornam públicas as retificações do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores para o Ensino Regular, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.

O processo seletivo simplificado será realizado em fase única, com prova de títulos e experiência profissional de caráter classificatório. O prazo de validade é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site www.see.acre.gov.br, até o dia 1º de outubro, às 23h59.

Acesse as retificações

Anexo I do Edital nº 001/SEPLAG/SEE/REGULAR

Anexo I do Edital nº 001/SEPLAG/SEE/ESPECIAL

Anexo I do Edital nº 001/SEPLAG/SEE/EJA

Subitem 8.9 do Edital nº 001/SEPLAG/SEE/ESPECIAL