Educação reabre chamada para aquisição de alimentos no Alto Acre

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou os detalhes do embarque e da permanência do elenco em Manaus, no Amazonas, para os dois jogos da primeira fase do Campeonato Brasileiro A3 contra Tarumã e Recanto da Criança.

“A delegação viaja na próxima quinta e ficaremos em Manaus por 12 dias para cumprir as duas partidas da primeira fase do Brasileiro. Fechamos a programação e agora é trabalhar forte visando o confronto de sábado”, declarou Igor Oliveira.

Volta aos treinos

O elenco do Galvez voltou aos treinamentos nesta segunda, 28, no Sesc, e inicia a preparação para o duelo contra o Tarumã. O duelo de líderes do grupo A1 será no sábado, dia 3, às 14 horas (hoar Acre), no estádio Carlos Zamith.

Lili é dúvida

A atacante Lili sofreu uma lesão na panturrilha e é dúvida para a partida contra o Tarumã. A atleta iniciou o tratamento no fim de semana e será reavaliada na quinta, dia 1º.

