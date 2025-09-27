Flash
Educação que transforma! Prefeitura de Epitaciolândia inaugura Escola Modelo Professor Alcino Monteiro de Oliveira na comunidade do Mato Grosso
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou neste sábado (27) a Escola Modelo Professor Alcino Monteiro de Oliveira, localizada na comunidade do Mato Grosso. A obra, considerada um marco para a educação do campo, representa um investimento superior a R$ 1 milhão em recursos próprios da educação.
Antes da cerimônia oficial de inauguração, foi realizado um culto em ação de graças, conduzido pelo pastor Sulivan Eduino, com louvores apresentados pela Banda de Música da Escola Dó-Ré-Mí.
Estrutura moderna e inclusiva.
A nova unidade escolar já atende 98 estudantes, com previsão de ampliar esse número a partir do próximo ano. A escola foi projetada para oferecer ensino em tempo integral, dispondo de:
- Salas amplas e climatizadas;
- Refeitórios equipados;
- Banheiros modernos;
- Espaço de lazer com parquinho;
- Ambiente adequado para acolher os alunos com conforto, segurança e dignidade.
Com essas características, a Escola Modelo Professor Alcino Monteiro se destaca como a maior escola modelo do campo na regional do Alto Acre, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a qualidade educacional.
Autoridades presentes
A solenidade reuniu autoridades, gestores e comunidade escolar. Estiveram presentes o prefeito Sérgio Lopes, a secretária de Educação Eunice Maia Gondim, o vice-prefeito e secretário de Saúde Sérgio Mesquita, a deputada federal Antônia Lúcia, a gestora da escola Professora Maria do Carmo, demais secretários municipais, servidores, pais, estudantes e a senhora Maria José, filha do professor Alcino Monteiro, que representou a família homenageada.
Durante o evento, alunos das escolas do campo realizaram apresentações culturais, emocionando o público antes do descerramento da placa inaugural.
O que disseram:
- Professora Maria do Carmo, gestora da escola:
“Essa é uma das maiores conquistas para a comunidade do Mato Grosso. A Escola Modelo vai atender com eficiência nossos alunos e contribuir diretamente na formação de cidadãos. Em nome de toda a comunidade escolar, agradeço ao prefeito Sérgio Lopes por esse grande investimento.”
- Maria José, filha do professor Alcino Monteiro:
“Estou muito emocionada. Meu pai sempre acreditou no poder da educação, e ver seu nome eternizado nessa escola é uma linda homenagem.”
- Secretária de Educação, Eunice Maia Gondim:
“Vivemos hoje um momento especial. Essa escola demonstra o compromisso do prefeito com a educação e em todas as áreas. Será um espaço com conforto e segurança, preparado para atender nossos alunos em tempo integral.”
- Pastor Sulivan Eduino:
“Parabenizo o prefeito e toda a gestão por mais esse presente entregue à comunidade do Mato Grosso.”
- Deputada Federal Antônia Lúcia:
“Aqui vemos um prefeito que tem zelo pelo recurso público e investe pesado em todas as áreas, principalmente na educação.”
- Vice-prefeito Sérgio Mesquita:
“Cada obra entregue fortalece a qualidade de vida da nossa população e reafirma o compromisso da gestão com o futuro do município.”
- Prefeito Sérgio Lopes:
“Hoje entregamos a 6ª escola construída em menos de cinco anos de gestão. Nossa meta é garantir às crianças da zona rural o mesmo padrão de qualidade das escolas da zona urbana. Aqui elas terão salas climatizadas, refeitórios, banheiros, parquinho e quatro refeições diárias, além de um ambiente acolhedor e seguro. É mais um passo para uma educação inclusiva e de qualidade.”
Comentários
Flash
Prefeitura de Brasiléia participa de agendas de intercâmbio em Rondônia
A prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria de Meio Ambiente, liderada pela secretária Liane Chaves e do Setor de Tributos e Arrecadação, som o comando de Luciano Augusto, participou de importantes agendas de intercâmbio na cidade de Ariquemes – RO, nos dias 23, 24 e 25, voltadas para gestão ambiental e soluções sustentáveis.
No primeiro dia de encontro, 23 de setembro, os convidados foram recepcionados pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Vilmar Ferreira, e sua equipe, onde apresentaram os programas da SEMA, como “Morre uma árvore, nasce uma arte”, em parceria com a cooperativa de reeducandos.
Posteriormente houve a visita ao setor de áreas verdes de Ariquemes, mostrando toda a operacionalidade da secretaria, incluindo a gestão de licenciamentos.
No dia 24, as experiências foram socializadas com a senhora Natália Terezinha, diretora técnica operacional do CISAN – consórcio intermunicipal integrado por 16 municípios rondonienses. Essa pauta interessa demais a cidade de Brasiléia, haja vista que, o município busca por soluções conjuntas para a problemática do lixão no Alto Acre foi o destaque.
Liane Chaves, secretária de Meio Ambiente de Brasiléia abordou sobre o tema, relatando a preocupação da atual gestão em busca de resolução desse grave problema que é o lixão. “A gestão de resíduos sólidos é uma preocupação de todo prefeito do Acre, mas precisamos de soluções verdadeiras, que caibam no orçamento dos municípios do interior. Nosso prefeito busca um consórcio sério, como o CISAN, praticado em Ariquemes desde 2012.”
O modelo apresentado inclui ecopontos, reciclagem, coleta seletiva e destinação correta dos resíduos, unindo municípios, setor privado e terceirizadas.
As agendas em Rondônia encerraram dia 25, com reunião no Departamento do Bem-Estar Animal, trocando experiências sobre resgate, manejo e implantação de um lar temporário para animais em vulnerabilidade.
Participou ainda o engenheiro ambiental Glauco Ribeiro, responsável pelo projeto de coleta seletiva na saúde, e a equipe técnica do CISAN: Natália Terezinha e Geovana Albuquerque.
O gerente do setor de cadastro, Luciano Augusto destacou a importância do evento: “Conhecer de perto as ações tributárias ligadas à SEMA e ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, é de fundamental importância para nossa gestão de Brasiléia, essas experiências nos ajudam a sonhar com politicas inovadoras. Uma agenda produtiva, de aprendizado e de fortalecimento de parcerias, em busca de soluções sustentáveis e acessíveis para nossa região”.
Comentários
Flash
Prefeitura, ICMBio, Incra e Exército Brasileiro levam serviço itinerante para a zona rural de Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, reafirmou seu compromisso com a população da zona rural ao participar de uma grande ação itinerante realizada nesta sexta-feira (26), no km 59 + 25 do ramal no Seringal Triunfo, localizada Reserva Extrativista Chico Mendes.
A iniciativa contou com a parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Exército Brasileiro e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres.
A missão foi garantir que serviços públicos essenciais chegassem até a comunidade, situada a mais de 80 km da zona urbana. Ao longo do dia, foram ofertados atendimentos médicos e odontológicos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, atualização do cartão de vacinas e orientações sobre programas sociais, incluindo o Bolsa Família.
Moradores elogiaram a iniciativa, ressaltando a relevância de receber atendimento sem a necessidade de longos deslocamentos até a cidade.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da ação conjunta:
“Nosso compromisso é cuidar das pessoas. Essa união entre Prefeitura, governo federal, estadual e Exército mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos chegar até onde a população mais precisa, garantindo dignidade e cidadania às famílias da Reserva Extrativista Chico Mendes”, afirmou.
A mobilização resultou em centenas de atendimentos, fortalecendo a integração entre as instituições e levando mais qualidade de vida aos moradores da região.
Você precisa fazer login para comentar.