Educação que transforma! Prefeitura de Epitaciolândia inaugura Escola Modelo Professor Alcino Monteiro de Oliveira na comunidade do Mato Grosso

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou neste sábado (27) a Escola Modelo Professor Alcino Monteiro de Oliveira, localizada na comunidade do Mato Grosso. A obra, considerada um marco para a educação do campo, representa um investimento superior a R$ 1 milhão em recursos próprios da educação.

Antes da cerimônia oficial de inauguração, foi realizado um culto em ação de graças, conduzido pelo pastor Sulivan Eduino, com louvores apresentados pela Banda de Música da Escola Dó-Ré-Mí.

Estrutura moderna e inclusiva.

A nova unidade escolar já atende 98 estudantes, com previsão de ampliar esse número a partir do próximo ano. A escola foi projetada para oferecer ensino em tempo integral, dispondo de:

⁠ ⁠Salas amplas e climatizadas;

⁠ ⁠Refeitórios equipados;

⁠ ⁠Banheiros modernos;

⁠ ⁠Espaço de lazer com parquinho;

⁠ ⁠Ambiente adequado para acolher os alunos com conforto, segurança e dignidade.

Com essas características, a Escola Modelo Professor Alcino Monteiro se destaca como a maior escola modelo do campo na regional do Alto Acre, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a qualidade educacional.

Autoridades presentes

A solenidade reuniu autoridades, gestores e comunidade escolar. Estiveram presentes o prefeito Sérgio Lopes, a secretária de Educação Eunice Maia Gondim, o vice-prefeito e secretário de Saúde Sérgio Mesquita, a deputada federal Antônia Lúcia, a gestora da escola Professora Maria do Carmo, demais secretários municipais, servidores, pais, estudantes e a senhora Maria José, filha do professor Alcino Monteiro, que representou a família homenageada.

Durante o evento, alunos das escolas do campo realizaram apresentações culturais, emocionando o público antes do descerramento da placa inaugural.

O que disseram:

⁠ ⁠Professora Maria do Carmo, gestora da escola:

“Essa é uma das maiores conquistas para a comunidade do Mato Grosso. A Escola Modelo vai atender com eficiência nossos alunos e contribuir diretamente na formação de cidadãos. Em nome de toda a comunidade escolar, agradeço ao prefeito Sérgio Lopes por esse grande investimento.”

⁠ ⁠Maria José, filha do professor Alcino Monteiro:

“Estou muito emocionada. Meu pai sempre acreditou no poder da educação, e ver seu nome eternizado nessa escola é uma linda homenagem.”

⁠ ⁠Secretária de Educação, Eunice Maia Gondim:

“Vivemos hoje um momento especial. Essa escola demonstra o compromisso do prefeito com a educação e em todas as áreas. Será um espaço com conforto e segurança, preparado para atender nossos alunos em tempo integral.”

⁠ ⁠Pastor Sulivan Eduino:

“Parabenizo o prefeito e toda a gestão por mais esse presente entregue à comunidade do Mato Grosso.”

⁠ ⁠Deputada Federal Antônia Lúcia:

“Aqui vemos um prefeito que tem zelo pelo recurso público e investe pesado em todas as áreas, principalmente na educação.”

⁠ ⁠Vice-prefeito Sérgio Mesquita:

“Cada obra entregue fortalece a qualidade de vida da nossa população e reafirma o compromisso da gestão com o futuro do município.”

⁠ ⁠Prefeito Sérgio Lopes:

“Hoje entregamos a 6ª escola construída em menos de cinco anos de gestão. Nossa meta é garantir às crianças da zona rural o mesmo padrão de qualidade das escolas da zona urbana. Aqui elas terão salas climatizadas, refeitórios, banheiros, parquinho e quatro refeições diárias, além de um ambiente acolhedor e seguro. É mais um passo para uma educação inclusiva e de qualidade.”

