Acre

Educação que transforma: Escola  Pequeno Príncipe celebra o primeiro grande passo dos pequenos com Formatura do 2° Período

Publicado

11 minutos atrás

em

A noite desta quarta-feira, 10, foi marcada por emoção e celebração na Formatura do 2° Período da Escola Infantil Pequeno Príncipe, realizada no Buffet ART Eventos. A cerimônia reuniu familiares, convidados, equipe escolar e autoridades municipais para celebrar mais uma etapa concluída na educação dos pequenos formandos.

Representando o prefeito Sérgio Lopes, esteve presente a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, que compôs o dispositivo de honra ao lado da gestora da escola, Deuzenir Rodrigues Chaves, e da coordenadora de Educação Infantil de Epitaciolândia, Annelyci Antunes.

O evento marcou o encerramento de mais um ano letivo, reforçando o compromisso do município com uma educação de qualidade. Os formandos mirins abrilhantaram a noite ao entrar no recinto e realizar diversas apresentações, encantando pais, professores e todos os presentes.

Durante sua fala, a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, destacou os avanços que a educação de Epitaciolândia vem alcançando nos últimos anos.

“Vivemos hoje um momento especial. É muito grande a nossa alegria ver esses pequeninos darem seus primeiros passos. Isso demonstra que estamos no caminho certo. Nossa gestão busca, a cada dia, ofertar uma educação de qualidade, e isso só é possível porque temos um prefeito, Sérgio Lopes, que acredita e investe na educação, desde a infraestrutura até os servidores”, afirmou a secretária.

A Formatura do 2° Período da Escola Pequeno Príncipe se consolidou como um momento inesquecível, celebrando conquistas e renovando o compromisso com o futuro das crianças epitaciolandenses.

Acre

Mulher é presa com revólver durante ação da Força Tática na Capital do Acre

Publicado

33 minutos atrás

em

10 de dezembro de 2025

Por

Uma mulher de 55 anos foi presa na noite desta quarta-feira (10) durante patrulhamento da Força Tática do 2º Batalhão, no bairro Belo Jardim 2, segundo distrito de Rio Branco. A guarnição havia recebido a informação de que uma pessoa estaria transportando uma arma de fogo pela região.

Ao chegar à Rua 13 de Maio, os policiais localizaram a suspeita caminhando em via pública. Ao notar a aproximação da equipe, ela tentou se esconder no terreno de uma residência, mas acabou abordada. Durante a busca pessoal, os militares encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições intactas.

Segundo a polícia, a arma pertence ao filho da mulher, apontado como integrante de uma facção criminosa que atua no bairro. Mais cedo, durante outro patrulhamento, vários suspeitos teriam fugido ao avistar a guarnição, deixando a arma escondida. A função da mulher seria resgatar o armamento e entregá-lo ao filho.

Diante do flagrante por porte ilegal de arma de fogo, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Acre

Homem que atropelou por desentendimento em grupo de WhatsApp é liberado para cumprir prisão domiciliar em Xapuri

Publicado

5 horas atrás

em

10 de dezembro de 2025

Por

De acordo com o relato de J.O.S., ele foi ao local de trabalho do rapaz, uma academia de ginástica, e o encontrou trafegando de bicicleta nas imediações

O crime foi motivado por um desentendimento considerado fútil, decorrente de comentários feitos em um grupo de WhatsApp da igreja da qual ambos fazem parte. Foto: arquivo

O homem de 28 anos, identificado pelas iniciais J.O.S., ficou à disposição da Justiça após se apresentar espontaneamente à Delegacia de Xapuri e confessar ter atropelado um conhecido na tarde de terça-feira (9), nas proximidades do Corpo de Bombeiros da cidade.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por um desentendimento considerado fútil, decorrente de comentários feitos em um grupo de WhatsApp da igreja da qual ambos fazem parte. Em depoimento, o suspeito afirmou que decidiu procurar a vítima para tirar satisfações.

De acordo com o relato de J.O.S., ele foi ao local de trabalho do rapaz, uma academia de ginástica, e o encontrou trafegando de bicicleta nas imediações. Tomado pela raiva, jogou o carro contra o ciclista, que foi violentamente atropelado. A vítima (não identificada) sofreu ferimentos graves e precisou ser transferida com urgência para Rio Branco, onde segue internada em recuperação.

Na manhã desta quarta-feira (10), o acusado passou por audiência de custódia. Após ser ouvido, a Justiça determinou que ele cumprirá prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Entre as restrições impostas, está a proibição de sair de casa, salvo autorização judicial. Caso descumpra as medidas, poderá ser encaminhado a um presídio. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

Veja vídeo:

Acre

Autoridades da ABT apreende 3,5 mil pés de madeira extraída ilegalmente em Pando e suspeita de contrabando para Epitaciolândia

Publicado

5 horas atrás

em

10 de dezembro de 2025

Por

Madeira de cedro e carvalho foi encontrada no município de Bella Flor, em Pando; autoridade florestal alerta para conflitos em áreas públicas durante a coleta de castanha

De acordo com o relatório preliminar, a madeira teria sido extraída de forma irregular e supostamente estava destinada a sair do país com destino Epitaciolândia, no acre. Foto: captadas

A Autoridade de Fiscalização e Controle Social das Florestas e da Terra (ABT) do departamento de Cobija/Pando, na Bolívia, anunciou a apreensão de 3.500 pés de madeira das espécies cedro e carvalho no município de Bella Flor, na comunidade San Pedro. Segundo relatório preliminar, a madeira foi extraída de forma irregular e teria como destino fronteira do acre via contrabando.

O diretor da ABT em Pando, Androcles Puerta, destacou que no departamento existem cerca de 3 milhões de hectares de terras fiscais indisponíveis – áreas que, durante a época da safra da castanha, se tornam palco de conflitos entre grupos que buscam explorar o recurso departamental.

— A exploração ilegal se agrava durante a zafra da castanha, quando as áreas públicas se tornam alvo de disputa — reforçou Puerta, defendendo a urgência de regulamentação específica para garantir o uso sustentável dos recursos e evitar a degradação florestal.

O diretor da ABT também ressaltou a necessidade de o governo nacional aprovar regulamentações específicas para o uso sustentável da amêndoa, a fim de prevenir conflitos, assegurar o uso responsável dos recursos florestais e proteger os direitos dos coletores tradicionais, e maior coordenação transfronteiriça para coibir o contrabando de madeira e outros produtos florestais, especialmente na região de fronteira com o estado do Acre, no Brasil.

— Atualmente não há nenhuma instituição autorizada a conceder permissões para a coleta de castanha nessas terras, o que torna qualquer atividade nelas ilegal — finalizou Puerta.

Diretor da ABT na Bolívia alerta para extração ilegal de madeira durante safra da castanha. Foto: captada 

A apreensão reforça a preocupação das autoridades bolivianas com a exploração ilegal de madeira e a fragilidade da governança em áreas públicas, especialmente em regiões de fronteira com o Acre/Brasil, onde o controle é mais complexo.

O diretor da Autoridade de Florestas e Terras (ABT) em Pando, Androcles Puerta, informou que durante a época da zafra da castanha, estas áreas tornam-se o foco de conflitos entre setores da população que procuram aproveitar este recurso natural.

