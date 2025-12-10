Acre
Educação que transforma: Escola Pequeno Príncipe celebra o primeiro grande passo dos pequenos com Formatura do 2° Período
A noite desta quarta-feira, 10, foi marcada por emoção e celebração na Formatura do 2° Período da Escola Infantil Pequeno Príncipe, realizada no Buffet ART Eventos. A cerimônia reuniu familiares, convidados, equipe escolar e autoridades municipais para celebrar mais uma etapa concluída na educação dos pequenos formandos.
Representando o prefeito Sérgio Lopes, esteve presente a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, que compôs o dispositivo de honra ao lado da gestora da escola, Deuzenir Rodrigues Chaves, e da coordenadora de Educação Infantil de Epitaciolândia, Annelyci Antunes.
O evento marcou o encerramento de mais um ano letivo, reforçando o compromisso do município com uma educação de qualidade. Os formandos mirins abrilhantaram a noite ao entrar no recinto e realizar diversas apresentações, encantando pais, professores e todos os presentes.
Durante sua fala, a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, destacou os avanços que a educação de Epitaciolândia vem alcançando nos últimos anos.
“Vivemos hoje um momento especial. É muito grande a nossa alegria ver esses pequeninos darem seus primeiros passos. Isso demonstra que estamos no caminho certo. Nossa gestão busca, a cada dia, ofertar uma educação de qualidade, e isso só é possível porque temos um prefeito, Sérgio Lopes, que acredita e investe na educação, desde a infraestrutura até os servidores”, afirmou a secretária.
A Formatura do 2° Período da Escola Pequeno Príncipe se consolidou como um momento inesquecível, celebrando conquistas e renovando o compromisso com o futuro das crianças epitaciolandenses.
Comentários
Acre
Mulher é presa com revólver durante ação da Força Tática na Capital do Acre
Uma mulher de 55 anos foi presa na noite desta quarta-feira (10) durante patrulhamento da Força Tática do 2º Batalhão, no bairro Belo Jardim 2, segundo distrito de Rio Branco. A guarnição havia recebido a informação de que uma pessoa estaria transportando uma arma de fogo pela região.
Ao chegar à Rua 13 de Maio, os policiais localizaram a suspeita caminhando em via pública. Ao notar a aproximação da equipe, ela tentou se esconder no terreno de uma residência, mas acabou abordada. Durante a busca pessoal, os militares encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições intactas.
Segundo a polícia, a arma pertence ao filho da mulher, apontado como integrante de uma facção criminosa que atua no bairro. Mais cedo, durante outro patrulhamento, vários suspeitos teriam fugido ao avistar a guarnição, deixando a arma escondida. A função da mulher seria resgatar o armamento e entregá-lo ao filho.
Diante do flagrante por porte ilegal de arma de fogo, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde foram tomadas as medidas cabíveis.
Comentários
Acre
Homem que atropelou por desentendimento em grupo de WhatsApp é liberado para cumprir prisão domiciliar em Xapuri
De acordo com o relato de J.O.S., ele foi ao local de trabalho do rapaz, uma academia de ginástica, e o encontrou trafegando de bicicleta nas imediações
O homem de 28 anos, identificado pelas iniciais J.O.S., ficou à disposição da Justiça após se apresentar espontaneamente à Delegacia de Xapuri e confessar ter atropelado um conhecido na tarde de terça-feira (9), nas proximidades do Corpo de Bombeiros da cidade.
Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por um desentendimento considerado fútil, decorrente de comentários feitos em um grupo de WhatsApp da igreja da qual ambos fazem parte. Em depoimento, o suspeito afirmou que decidiu procurar a vítima para tirar satisfações.
De acordo com o relato de J.O.S., ele foi ao local de trabalho do rapaz, uma academia de ginástica, e o encontrou trafegando de bicicleta nas imediações. Tomado pela raiva, jogou o carro contra o ciclista, que foi violentamente atropelado. A vítima (não identificada) sofreu ferimentos graves e precisou ser transferida com urgência para Rio Branco, onde segue internada em recuperação.
Na manhã desta quarta-feira (10), o acusado passou por audiência de custódia. Após ser ouvido, a Justiça determinou que ele cumprirá prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica.
Entre as restrições impostas, está a proibição de sair de casa, salvo autorização judicial. Caso descumpra as medidas, poderá ser encaminhado a um presídio. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.
Veja vídeo:
Comentários
Acre
Autoridades da ABT apreende 3,5 mil pés de madeira extraída ilegalmente em Pando e suspeita de contrabando para Epitaciolândia
Madeira de cedro e carvalho foi encontrada no município de Bella Flor, em Pando; autoridade florestal alerta para conflitos em áreas públicas durante a coleta de castanha
A Autoridade de Fiscalização e Controle Social das Florestas e da Terra (ABT) do departamento de Cobija/Pando, na Bolívia, anunciou a apreensão de 3.500 pés de madeira das espécies cedro e carvalho no município de Bella Flor, na comunidade San Pedro. Segundo relatório preliminar, a madeira foi extraída de forma irregular e teria como destino fronteira do acre via contrabando.
O diretor da ABT em Pando, Androcles Puerta, destacou que no departamento existem cerca de 3 milhões de hectares de terras fiscais indisponíveis – áreas que, durante a época da safra da castanha, se tornam palco de conflitos entre grupos que buscam explorar o recurso departamental.
— A exploração ilegal se agrava durante a zafra da castanha, quando as áreas públicas se tornam alvo de disputa — reforçou Puerta, defendendo a urgência de regulamentação específica para garantir o uso sustentável dos recursos e evitar a degradação florestal.
O diretor da ABT também ressaltou a necessidade de o governo nacional aprovar regulamentações específicas para o uso sustentável da amêndoa, a fim de prevenir conflitos, assegurar o uso responsável dos recursos florestais e proteger os direitos dos coletores tradicionais, e maior coordenação transfronteiriça para coibir o contrabando de madeira e outros produtos florestais, especialmente na região de fronteira com o estado do Acre, no Brasil.
— Atualmente não há nenhuma instituição autorizada a conceder permissões para a coleta de castanha nessas terras, o que torna qualquer atividade nelas ilegal — finalizou Puerta.
A apreensão reforça a preocupação das autoridades bolivianas com a exploração ilegal de madeira e a fragilidade da governança em áreas públicas, especialmente em regiões de fronteira com o Acre/Brasil, onde o controle é mais complexo.
Você precisa fazer login para comentar.