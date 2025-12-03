Educação que transforma: Comunidade do Mato Grosso celebra a formatura do 2º Período e 5º ano na Escola Alcino Monteiro

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado da secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, prestigiou na manhã desta quarta-feira, 03 de dezembro, a formatura dos alunos do 2º Período e 5º ano da Escola do Campo Alcino Monteiro, localizada na Comunidade do Mato Grosso, zona rural de Epitaciolândia.

O evento aconteceu na recém-inaugurada escola, que já se torna um marco para a região ao oferecer um espaço mais moderno, acolhedor e adequado ao desenvolvimento das atividades escolares.

A solenidade celebrou mais uma importante conquista para os alunos, familiares e toda a comunidade escolar. Durante o discurso, o prefeito Sérgio Lopes destacou os investimentos contínuos na educação, que têm colocado Epitaciolândia em posição de destaque no estado, alcançando o 2º lugar no índice de qualidade educacional, ficando atrás apenas da capital, Rio Branco.

“Isso é a prova de que estamos no caminho certo. Acreditamos que a educação é, sem dúvidas, o mecanismo mais sólido para a construção de bons cidadãos”, enfatizou o prefeito.

A cerimônia foi marcada por emoção, orgulho e pela certeza de que investir na educação é investir no futuro de Epitaciolândia.

Relacionado

Comentários