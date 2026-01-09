Educação promove formação sobre boas práticas de armazenamento e distribuição da alimentação escolar

A Secretaria de Educação e Cultura do Acre (SEE), por meio do Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar (Deane), promoveu na manhã desta sexta-feira, 9, uma formação voltada a estivadores, motoristas de caminhões frigoríficos e de transporte de alimentos secos, além de servidores da área administrativa. A capacitação teve como foco as boas práticas de armazenamento e distribuição da alimentação escolar.

De acordo com a chefe da Divisão de Nutrição da SEE, Lorena Lima, a formação é fundamental para garantir a segurança nutricional e a qualidade das refeições oferecidas aos estudantes da rede estadual. “Abordamos desde a seleção e o recebimento até o armazenamento e a distribuição, garantindo segurança em todas essas etapas”, explicou.

Ainda segundo Lorena, a capacitação é realizada anualmente e aproveita o período de recesso escolar para investir na qualificação das equipes. “Nada mais justo do que valorizar esses profissionais que estão diariamente envolvidos no processo de oferta da alimentação escolar, que será preparada com tanto carinho pelas nossas merendeiras”, destacou.

A formação foi ministrada pelas nutricionistas da Divisão de Nutrição da SEE e, ao fim do treinamento, foi entregue à chefe do Núcleo de Armazenamento e Distribuição de Alimentos de Rio Branco, Rubiluci Almeida, o Manual de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição da Alimentação Escolar.

Rubiluci ressaltou a importância do aprimoramento do trabalho desenvolvido pelo setor. “Como núcleo responsável pelo armazenamento, é fundamental conhecermos todas as normas e regulamentos para garantir a entrega de um produto de qualidade aos alunos”, afirmou.

O Núcleo de Armazenamento e Distribuição de Alimentos é responsável por receber os produtos dos fornecedores contratados, armazená-los adequadamente e organizar a logística de entrega às escolas das áreas urbanas e rurais de Rio Branco, além dos municípios do Alto e Baixo Acre, incluindo regiões de difícil acesso.

Com a proximidade do início do ano letivo, a SEE está com o armazém de alimentos devidamente abastecido, garantindo o suporte necessário para o fornecimento da alimentação escolar desde os primeiros dias de aula.























