Educação promove formação sobre boas práticas de armazenamento e distribuição da alimentação escolar
A Secretaria de Educação e Cultura do Acre (SEE), por meio do Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar (Deane), promoveu na manhã desta sexta-feira, 9, uma formação voltada a estivadores, motoristas de caminhões frigoríficos e de transporte de alimentos secos, além de servidores da área administrativa. A capacitação teve como foco as boas práticas de armazenamento e distribuição da alimentação escolar.
De acordo com a chefe da Divisão de Nutrição da SEE, Lorena Lima, a formação é fundamental para garantir a segurança nutricional e a qualidade das refeições oferecidas aos estudantes da rede estadual. “Abordamos desde a seleção e o recebimento até o armazenamento e a distribuição, garantindo segurança em todas essas etapas”, explicou.
Ainda segundo Lorena, a capacitação é realizada anualmente e aproveita o período de recesso escolar para investir na qualificação das equipes. “Nada mais justo do que valorizar esses profissionais que estão diariamente envolvidos no processo de oferta da alimentação escolar, que será preparada com tanto carinho pelas nossas merendeiras”, destacou.
A formação foi ministrada pelas nutricionistas da Divisão de Nutrição da SEE e, ao fim do treinamento, foi entregue à chefe do Núcleo de Armazenamento e Distribuição de Alimentos de Rio Branco, Rubiluci Almeida, o Manual de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição da Alimentação Escolar.
Rubiluci ressaltou a importância do aprimoramento do trabalho desenvolvido pelo setor. “Como núcleo responsável pelo armazenamento, é fundamental conhecermos todas as normas e regulamentos para garantir a entrega de um produto de qualidade aos alunos”, afirmou.
O Núcleo de Armazenamento e Distribuição de Alimentos é responsável por receber os produtos dos fornecedores contratados, armazená-los adequadamente e organizar a logística de entrega às escolas das áreas urbanas e rurais de Rio Branco, além dos municípios do Alto e Baixo Acre, incluindo regiões de difícil acesso.
Com a proximidade do início do ano letivo, a SEE está com o armazém de alimentos devidamente abastecido, garantindo o suporte necessário para o fornecimento da alimentação escolar desde os primeiros dias de aula.
Ieptec publica resultado de seleção para bolsistas de nível médio e superior
O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) tornou público, nesta sexta-feira, 9, no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC), o resultado da análise das condições de elegibilidade do processo seletivo simplificado destinado à contratação de profissionais bolsistas não docentes, na modalidade mensalista.
A seleção tem como finalidade a formação de cadastro de reserva para atuação na área administrativa da instituição, contemplando candidatos com escolaridade de nível médio e superior.
De acordo com o edital, os bolsistas de nível médio receberão valores de R$ 1.800 ou R$ 2.400, conforme a carga horária de 30h ou 40h semanais. Para os profissionais de nível superior, as bolsas serão de R$ 1.920 para 30h e R$ 2.560 para 40h semanais.
As oportunidades abrangem as nove unidades do Ieptec distribuídas nos 22 municípios acreanos, incluindo os Centros de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) Campos Pereira, Roberval Cardoso, Usina de Arte, Escola de Gastronomia e Escola Maria Moreira, em Rio Branco; o Ceflora, em Cruzeiro do Sul; o João de Deus, em Plácido de Castro; o Núcleo de Educação Profissional de Tarauacá; além da Central Ieptec.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Inflação em Rio Branco fecha 2025 em 3,27% e fica abaixo da média nacional
Capital acreana registra uma das menores taxas do país, superando apenas São Luís e Campo Grande, segundo dados do IBGE.
Rio Branco encerrou o ano de 2025 com inflação acumulada de 3,27%, índice inferior à média nacional de 4,26%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados nesta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com esse resultado, a capital acreana ficou entre as menores taxas de inflação das 16 capitais e regiões metropolitanas pesquisadas pelo instituto. Rio Branco apresentou índice superior apenas ao de São Luís (3,24%) e Campo Grande (3,14%), que registrou a menor inflação do país em 2025.
No ranking nacional, a maior inflação foi observada na Grande Vitória, com alta acumulada de 4,99%, seguida por Porto Alegre (4,79%) e São Paulo (4,78%). Outras capitais também encerraram o ano acima da média brasileira, como Brasília (4,72%), Aracaju (4,49%) e Recife (4,33%).
Além de Rio Branco, outras capitais apresentaram inflação abaixo do índice nacional, entre elas Belém (3,75%), Salvador (3,80%), Curitiba (3,84%), Belo Horizonte (3,97%) e Fortaleza (4,06%).
Os dados mostram uma inversão em relação a 2024, quando São Luís liderou o ranking inflacionário, com 6,51%, enquanto Porto Alegre apresentou a menor variação, de 3,57%.
O IPCA mede a variação de preços de uma cesta composta por 377 produtos e serviços consumidos por famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. Os itens são organizados em nove grupos, como alimentação e bebidas, transportes, habitação, saúde, educação, vestuário e comunicação. A composição do índice tem como base a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), que identifica os hábitos de consumo das famílias brasileiras.
Santa Cruz vai ganhar mais 3 reforços para disputa do Estadual
O Santa Cruz ainda espera as chegadas do lateral/zagueiro Duval e do extremo Pedro Liko, ambos do futebol do Rio Grande do Sul, e o atacante Lucas Sanches, ex-Porto Vitória do Espírito Santo, para a disputa do Campeonato Estadual. Lucas Sanches desembarca no sábado, 9, na capital acreana, e deve ser relacionado para a estreia no Estadual.
Redefiniu preparação
Com a mudança na data da estreia do Estadual, o técnico Sandro Resende redefiniu a programação do Santa Cruz. O elenco ganha um período de recuperação no sábado, 10, e retorna no domingo, 11, para trabalhos em sequência até a véspera do primeiro jogo na temporada.
“Ganhou mais três dias de treinamentos e vamos seguir realizando os ajustes necessários”, disse Sandro Resende.
Estreia no dia 15
O Santa Cruz estreia no Campeonato Estadual na quinta, 15, às 17 horas, no Tonicão, contra o Independência.
