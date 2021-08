Educação promove formação continuada para equipes gestoras de escolas seriadas

A secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Diretoria de Ensino e Departamento de Educação do Campo, promove a segunda edição da Formação Continuada para as equipes gestoras das escolas seriadas, que são aquelas baseadas em ciclos, cujos alunos são agrupados de acordo com o grau de desenvolvimento. A abertura aconteceu nesta quinta-feira, 5, no auditório da SEE.

O processo formativo segue de forma mista. Nos dias 10 e 11 será online, pela plataforma https://educ.see.ac.gov.br. No dia 12 será o encerramento com o encontro formativo presencial.

A formação tem como objetivo capacitar as equipes gestoras de Educação do Campo situadas em áreas de fácil acesso e que ofertam o ensino regular para as atividades pedagógicas a serem desenvolvidas nas escolas.

O público alvo da Formação são os gestores escolares, coordenadores de ensino e coordenadores pedagógicos.

“Esses momentos de formação que nos são ofertados são importantíssimos para a nossa organização, para o bom trabalho desenvolvido por todas as escolas. Aos poucos vamos consolidando as ações que serão desenvolvidas durante o ano letivo”, citou Gilson Gomes Bardales, coordenador de Ensino da escola Rural Wilson Pinheiro.

A formação continuada configura-se como um aperfeiçoamento necessário e imprescindível que possibilita às equipe gestoras ampliar saberes específicos e a buscar alternativas que aprimorem constantemente sua práxis nas salas de referência e em todos os âmbitos escolares.

“A formação é interessante para que tenhamos as informações necessárias com relação à volta presencial e de como receber os nossos alunos. Conhecimentos que vão nos enriquecer para que possamos da melhor maneira possível, termos um final de ano letivo presencial”, pontuou a coordenadora pedagógica, escola Major João Câncio, Eva Oliveira Sales.

O Departamento de Educação do Campo busca orientar e proporcionar momentos reflexivos acerca do retorno presencial das atividades escolares, desse modo, é um momento de suma importância para as escolas e para as famílias.

O retorno está sendo pensado para ser realizado com respeito a todos os protocolos de saúde e estratégias pedagógicas planejadas especificamente para este momento de transição de um ensino remoto para ensino presencial.