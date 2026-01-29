Cotidiano
Educação intensifica preparativos para início do ano letivo e integralização de 24 novas escolas em 2026
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) está nos últimos preparativos para o início do ano letivo de 2026, previsto para o dia 23 de fevereiro, com atenção especial às 24 escolas da rede estadual que passarão a funcionar em tempo integral.
As unidades, anunciadas no fim do ano passado, fazem parte da ampliação da política de ensino integral no Acre e estão em fase final de organização para receber os estudantes com estrutura adequada, equipes completas e pleno funcionamento desde o primeiro dia de aula.
Para alinhar as ações finais, a SEE realizou, nesta quinta-feira, 29, uma reunião com representantes das principais diretorias da secretaria. O encontro contou com a participação das equipes técnicas, com foco na identificação das demandas mais urgentes das escolas que entram no modelo integral.
“Hoje nós estamos reunidos com todas as nossas equipes para verificar o que é mais emergente e que precisa ser resolvido até o início das aulas, especialmente em relação às escolas integrais. São 24 unidades que devem estar prontas para o pleno funcionamento a partir do dia 23”, explicou o secretário adjunto de Ensino, Tião Flores.
Entre os principais pontos discutidos estão a definição do quadro de professores e os ajustes na estrutura física das escolas. “É um conjunto de fatores: a lotação dos professores, para que cada escola tenha seu quadro definido, e também a parte física, como salas de aula, laboratórios e reparos necessários. Tudo isso está sendo levantado para encaminhamento imediato”, reforçou Flores.
Sobre a adesão das famílias ao modelo de ensino integral, o gestor ressaltou que a realidade atual é positiva. “No início, houve dúvidas por parte de alguns pais, muito por desconhecimento da metodologia. Hoje isso não acontece mais. Os gestores estão conscientes, o secretário Aberson Carvalho fez várias ações de esclarecimento, e a adesão tem sido tranquila”, afirmou.
As escolas que passarão a funcionar em tempo integral em 2026 estão localizadas nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Acrelândia, fortalecendo a política de ampliação do tempo integral em diferentes regiões do estado.
Para o secretário adjunto de Administração e Finanças, Reginaldo Prates, o alinhamento prévio é fundamental para o sucesso do ano letivo. “Esse momento de planejamento conjunto é essencial para que a gente antecipe soluções, organize os recursos e garanta que as escolas iniciem o ano letivo com segurança, estrutura adequada e equipes completas”, destacou.
A diretora de Ensino da SEE, Gleice Souza, destacou o avanço histórico da política de educação integral no Acre nos últimos anos. “Antes, nós tínhamos um total de 13 escolas integrais. Com essa gestão, avançamos para 36 unidades e, agora, com a integralização de mais 24 escolas, chegamos a um total de 60 escolas integrais na rede estadual”, afirmou.
Segundo ela, o papel da secretaria neste momento é garantir que essa expansão venha acompanhada de qualidade e estrutura. “O que compete a nós é mostrar o que essa política significa na prática. Os gestores que estão assumindo escolas integrais assistiram a vídeos, conheceram a experiência de quem já vive essa realidade e todos querem aderir”, concluiu.
Escolas integrais em 2026
Rio Branco
– Escola Georgete Eluan Kalume
– Escola Luiza Batista
– Escola Samuel Barreira
– Escola Beija Flor
– Escola Oscar Felício
– Escola Madre Hildebranda
– Escola Almada Brito
– Escola Francisco Salgado Filho
– Escola Professor Josué Fernandes
– Escola Áurea Pires Montes de Souza
– Escola Frei Heitor Maria Turrini
– Escola Professora Terezinha Migueis
– Escola Lindaura Martins Leitão
– Escola Tufi Asmar
Cruzeiro do Sul
– Escola Universo Infantil
– Escola Plácido de Castro
– Escola Absolon Moreira
– Escola João Kubitschek
– Escola Augusto Severo
– Escola Professor Antônio de Barros Freire
– Escola Olavo Bilac
– Escola Maria de Nazaré Santiago
– Escola Manoel Braz de Melo
Acrelândia
– Escola Família Agrícola Jean Pierre Mingan
Vice-governadora Mailza entrega ginásio poliesportivo em Sena Madureira e reforça investimentos no esporte com inclusão social
Com a presença da vice-governadora Mailza Assis, o governo do Acre entregou o ginásio poliesportivo de Sena Madureira nesta quinta-feira, 29, fortalecendo os investimentos em esporte, lazer e inclusão social no município. A solenidade reuniu autoridades estaduais e municipais, além da comunidade local, e marcou mais uma ação voltada à melhoria da qualidade de vida da população.
Durante a agenda, a vice-governadora destacou que o equipamento esportivo representa mais do que uma obra física, sendo um espaço de oportunidades, convivência e fortalecimento social, especialmente para crianças, jovens e atletas do município. Segundo Mailza, investir no esporte é também investir em prevenção, saúde e cidadania.
“Esse ginásio é um espaço pensado para as pessoas. Aqui vamos incentivar o esporte, descobrir talentos, promover saúde e oferecer mais dignidade para a população de Sena Madureira. É assim que o governo do Estado trabalha: chegando perto das pessoas, ouvindo e investindo onde realmente faz diferença na vida de quem mais precisa”, afirmou.
Sandrielle Moraes é mãe da Richally Vitória, se 10 anos. Ela conta que a filha joga vôlei no local e que ficou muito feliz. “Essa entrega é de suma importância para a comunidade, porque é a forma de incentivar o esporte para eles, para quem pratica e ama o esporte. A gente só tem a agradecer o governo e a cada um que se empenhou para fazer esse sonho virar realidade”, disse.
O secretário de Esportes e Lazer, Ney Amorim, falou da alegria e satisfação em entregar o ginásio.
“Essa obra foi feita com muito carinho e contou com o envolvimento de diversos setores. Quero agradecer a toda a nossa equipe, que tem percorrido os 22 municípios do Acre, levando trabalho e resultados. Agradeço, de forma especial, à vice-governadora Mailza Assis e ao governador Gladson Camelí, que sempre apoiam e acreditam no esporte como ferramenta de transformação social. Também agradeço ao prefeito Gerlen Diniz e parabenizo pelo trabalho que vem sendo realizado no município.”
Mailza Assis também ressaltou a importância da parceria entre Estado e município para a concretização da obra e reforçou o compromisso do governo com o fortalecimento das políticas públicas locais.
“Quando Estado e município caminham juntos, os resultados aparecem. Nosso papel como gestores é unir forças, fortalecer a gestão municipal e garantir que investimentos como esse continuem chegando, promovendo bem-estar, inclusão social e mais oportunidades para todos”, completou a vice-governadora.
A representante comercial Veridiana Negreiros é mãe da pequena Ana Beatriz, de seis anos. Ela afirmou que a entrega do ginásio é uma forma de apoiar a prática de esportes.
“Eu acho muito bom esse momento para o nosso município, porque o esporte é muito importante para os adolescentes, para as crianças, principalmente no mundo em que a gente está vivendo hoje. O ginásio ficou perfeito”, agradeceu.
A entrega do ginásio integra um conjunto de ações do governo do Acre em Sena Madureira, que incluem investimentos em assistência social, infraestrutura, segurança pública e esporte, reafirmando o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento dos municípios e com a promoção de políticas públicas voltadas à população.
Com casas alagadas, moradores denunciam ausência da Prefeitura de Sena Madureira
A ausência de informações e de ações emergenciais tem aumentado a sensação de abandono entre os atingidos
Moradores do bairro Praia do Amarilho, em Sena Madureira, vivem momentos de angústia diante da elevação do nível do rio Iaco e denunciam a falta de assistência por parte da Prefeitura. De acordo com relatos, a água já invadiu residências da localidade e, até as 9h da manhã desta quinta-feira (29), nenhuma equipe do poder público havia comparecido ao local para prestar ajuda.
Segundo os moradores, não houve apoio para a retirada de móveis e outros pertences, nem a realização de cadastros sociais ou orientação sobre possíveis abrigos para as famílias atingidas pela cheia. A ausência de informações e de ações emergenciais tem aumentado a sensação de abandono entre os atingidos.
A moradora Maria Ocineide relata que precisou retirar seus bens às pressas para evitar maiores prejuízos, mas afirma não saber para onde ir. “A água entrou na minha casa e até agora ninguém apareceu para ajudar ou dizer o que a gente deve fazer”, desabafou.
O cenário se agrava com a situação do rio Iaco, que ultrapassou a cota de alerta e atingiu o nível de 14,39 metros, conforme dados oficiais. A elevação rápida do manancial coloca em risco outras áreas ribeirinhas e exige respostas imediatas do poder público.
Para os moradores, o momento evidencia a falta de atuação da Prefeitura de Sena Madureira diante de uma situação emergencial, justamente quando famílias mais vulneráveis necessitam de apoio, orientação e medidas preventivas para reduzir os impactos da cheia. Até o fechamento desta matéria, não houve posicionamento oficial do município sobre as denúncias.
Após a publicação da matéria, uma equipe da prefeitura foi ao local e iniciou os trabalhos de auxílio às famílias.
Ministério Público do Acre apura situação do acervo histórico de Chico Mendes
O MPAC destaca que a proteção do patrimônio histórico e cultural possui amparo constitucional, com tratamento específico conferido pela Constituição de 1988
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou procedimento preparatório para apurar a localização e as condições de preservação do acervo cultural de Chico Mendes. A medida foi formalizada por meio da Portaria nº 0005/2026/PHABURBAN, no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Habitação e Urbanismo e Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural.
A iniciativa tem como base as atribuições constitucionais do Ministério Público previstas no artigo 129 da Constituição Federal, que conferem à instituição o dever de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O MPAC destaca que a proteção do patrimônio histórico e cultural possui amparo constitucional, com tratamento específico conferido pela Constituição de 1988.
Na portaria, o Ministério Público ressalta que os artigos 215 e 216 da Constituição Federal asseguram o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes da cultura e a obrigação do Poder Público de promover a defesa e a valorização do patrimônio cultural brasileiro. Além disso, o artigo 225 estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incluindo a preservação de bens culturais como parte essencial da qualidade de vida da população.
O documento também reforça que a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme previsto no artigo 23 da Constituição Federal, abrangendo documentos, obras, monumentos, paisagens naturais e sítios arqueológicos.
A portaria cita ainda a Lei Complementar nº 61/1999, que criou a Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), atribuindo à instituição a responsabilidade de zelar pela preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico e natural do Estado, inclusive com a adoção de medidas de tombamento e proteção de acervos e sítios de valor histórico, arqueológico e paleontológico.
Diante da necessidade de apurar a localização e o estado de conservação do acervo cultural de Chico Mendes, o MPAC decidiu instaurar o procedimento preparatório para esclarecer os fatos e verificar eventuais responsabilidades.
Entre as providências determinadas estão a nomeação da servidora Anna Bellatriz Maia Dantas e da estagiária Suellen Ferreira do Nascimento como secretárias do procedimento, o registro e a autuação da portaria, a publicação do ato no Diário Eletrônico do MPAC e o acompanhamento do prazo inicial de 90 dias para a conclusão das apurações, conforme normas do Conselho Nacional do Ministério Público.
