Educação intensifica preparativos para início do ano letivo e integralização de 24 novas escolas em 2026

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) está nos últimos preparativos para o início do ano letivo de 2026, previsto para o dia 23 de fevereiro, com atenção especial às 24 escolas da rede estadual que passarão a funcionar em tempo integral.

As unidades, anunciadas no fim do ano passado, fazem parte da ampliação da política de ensino integral no Acre e estão em fase final de organização para receber os estudantes com estrutura adequada, equipes completas e pleno funcionamento desde o primeiro dia de aula.

Para alinhar as ações finais, a SEE realizou, nesta quinta-feira, 29, uma reunião com representantes das principais diretorias da secretaria. O encontro contou com a participação das equipes técnicas, com foco na identificação das demandas mais urgentes das escolas que entram no modelo integral.

“Hoje nós estamos reunidos com todas as nossas equipes para verificar o que é mais emergente e que precisa ser resolvido até o início das aulas, especialmente em relação às escolas integrais. São 24 unidades que devem estar prontas para o pleno funcionamento a partir do dia 23”, explicou o secretário adjunto de Ensino, Tião Flores.

Entre os principais pontos discutidos estão a definição do quadro de professores e os ajustes na estrutura física das escolas. “É um conjunto de fatores: a lotação dos professores, para que cada escola tenha seu quadro definido, e também a parte física, como salas de aula, laboratórios e reparos necessários. Tudo isso está sendo levantado para encaminhamento imediato”, reforçou Flores.

Sobre a adesão das famílias ao modelo de ensino integral, o gestor ressaltou que a realidade atual é positiva. “No início, houve dúvidas por parte de alguns pais, muito por desconhecimento da metodologia. Hoje isso não acontece mais. Os gestores estão conscientes, o secretário Aberson Carvalho fez várias ações de esclarecimento, e a adesão tem sido tranquila”, afirmou.

As escolas que passarão a funcionar em tempo integral em 2026 estão localizadas nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Acrelândia, fortalecendo a política de ampliação do tempo integral em diferentes regiões do estado.

Para o secretário adjunto de Administração e Finanças, Reginaldo Prates, o alinhamento prévio é fundamental para o sucesso do ano letivo. “Esse momento de planejamento conjunto é essencial para que a gente antecipe soluções, organize os recursos e garanta que as escolas iniciem o ano letivo com segurança, estrutura adequada e equipes completas”, destacou.

A diretora de Ensino da SEE, Gleice Souza, destacou o avanço histórico da política de educação integral no Acre nos últimos anos. “Antes, nós tínhamos um total de 13 escolas integrais. Com essa gestão, avançamos para 36 unidades e, agora, com a integralização de mais 24 escolas, chegamos a um total de 60 escolas integrais na rede estadual”, afirmou.

Segundo ela, o papel da secretaria neste momento é garantir que essa expansão venha acompanhada de qualidade e estrutura. “O que compete a nós é mostrar o que essa política significa na prática. Os gestores que estão assumindo escolas integrais assistiram a vídeos, conheceram a experiência de quem já vive essa realidade e todos querem aderir”, concluiu.

Escolas integrais em 2026

Rio Branco



– Escola Georgete Eluan Kalume

– Escola Luiza Batista

– Escola Samuel Barreira

– Escola Beija Flor

– Escola Oscar Felício

– Escola Madre Hildebranda

– Escola Almada Brito

– Escola Francisco Salgado Filho

– Escola Professor Josué Fernandes

– Escola Áurea Pires Montes de Souza

– Escola Frei Heitor Maria Turrini

– Escola Professora Terezinha Migueis

– Escola Lindaura Martins Leitão

– Escola Tufi Asmar

Cruzeiro do Sul



– Escola Universo Infantil

– Escola Plácido de Castro

– Escola Absolon Moreira

– Escola João Kubitschek

– Escola Augusto Severo

– Escola Professor Antônio de Barros Freire

– Escola Olavo Bilac

– Escola Maria de Nazaré Santiago

– Escola Manoel Braz de Melo

Acrelândia



– Escola Família Agrícola Jean Pierre Mingan

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

