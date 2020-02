Por

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), entregou no último sábado, 15, a entrega da reforma e revitalização do Núcleo de Brasileia, que por estar situado na região central da cidade, sofreu duas fortes alagações (2012 e 2015).

A solenidade contou a presença do secretário Mauro Sérgio Cruz, da diretora de Ensino da SEE, professora Denise dos Santos, da professora Nabiha Bestene, assessora da SEE e da professora Silvia Pacheco, que assumiu o núcleo no ano passado e que agora será coordenado pela professora Cecília Carvalho.

Melhorar a infraestrutura dos núcleos e das condições de trabalho dos servidores faz parte da política da SEE. Por isso, de acordo com o secretário Mauro Cruz, outros núcleos também estão sendo revitalizados, como o de Assis Brasil, que será entregue no próximo mês, o de Bujari e também o núcleo de Rodrigues Alves.

“O núcleo aqui de Brasileia estava deteriorado, mas hoje estamos realizando a entrega, é um núcleo completamente revitalizado em sua estrutura, pintado e com um anexo que foi construído, deixando-o com mais comodidade e qualidade para que os nossos servidores possam atender as escolas urbanas e rurais”, afirmou.

Além do núcleos, a SEE também realiza manutenções importantes em diversas escolas, garantindo o acesso e boa qualidade de ensino aos alunos. Mais dois veículos estão sendo entregues ao município, uma vez que o núcleo realizou importante trabalho de ampliação das rotas rurais. Até 2018 eram 15 e em 2019 passaram a ser 19 rotas.

“O governador Gladson Cameli tem pedido empenho da nossa equipe e é isso que estamos fazendo desde o primeiro dia de governo para levar dignidade aos funcionários que fazem parte dos núcleos e também excelentes serviços à nossa população”, destacou.

O secretário lembrou que somente em 2019, no primeiro ano da gestão do governo, foram reformadas quase 350 escolas nos 22 municípios acreanos, sem falar nas 7 novas escolas que foram construídas “do zero”, ampliando a capacidade de atendimento aos alunos em todo o Estado.

