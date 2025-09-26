Flash
Educação em Foco! Prefeitura realiza II Jornada Pedagógica para professores e mediadores do 1º ao 4º ano
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nos dias 24 e 25 de setembro a II Jornada Pedagógica, voltada para professores e mediadores que atuam do 1º ao 4º ano do ensino fundamental.
O evento foi conduzido pelos assessores da Secretaria Municipal de Educação — Ivanderlene Pires, Elias Chaves e Everaldo Nunes — em parceria com a coordenadora de ensino Nilcilene Eduíno, responsáveis pela organização de atividades de estudo, reflexões e oficinas práticas que proporcionaram momentos de troca de experiências e fortalecimento das práticas pedagógicas.
Com ênfase no ensino de Língua Portuguesa e Matemática, a programação incluiu análises, estudos de caso e debates sobre metodologias que podem contribuir para um aprendizado mais efetivo. O objetivo central foi estimular a reflexão crítica e oferecer subsídios para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem nas salas de aula.
A abertura contou com a presença da secretária municipal de Educação, Eunice Maia, que ressaltou o compromisso da gestão em valorizar os profissionais da rede. Em sua fala, destacou a relevância da formação continuada como ferramenta de transformação educacional:
“Momentos como este fortalecem o trabalho dos nossos educadores, garantindo que estejam sempre preparados para enfrentar os desafios da sala de aula e proporcionar uma educação de qualidade às nossas crianças”, afirmou a secretária.
A II Jornada Pedagógica reafirma o empenho da Prefeitura de Epitaciolândia em investir na formação e valorização dos professores, reconhecendo que são eles os protagonistas no processo de construção do conhecimento e no futuro da educação do município.
Comentários
Flash
Caso Juliana Marçal: Justiça concede liberdade provisória a “Agroboy” acusado de homicídio
Diego Passo, réu pelo assassinato de Juliana Marçal, deixa prisão por decisão da Câmara Criminal, mas deve cumprir medidas cautelares
O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) concedeu, nesta quinta-feira (25), liberdade provisória a Diego Passo, conhecido como “Agroboy”, acusado de matar Juliana Marçal em junho deste ano.
A decisão foi tomada pela Câmara Criminal, que, por maioria de votos, acatou o pedido de habeas corpus apresentado pelo advogado Wellington Silva. O réu, no entanto, deverá cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.
O relator do processo, desembargador Samoel Evangelista, votou contra a concessão da liberdade, argumentando que Diego teria cometido um homicídio consumado e ainda permaneceu 22 dias foragido antes de ser preso, em 15 de julho.
O crime ocorreu em 21 de junho, após uma confusão na saída de uma casa noturna em Rio Branco. Durante a briga, Juliana foi atropelada pela caminhonete conduzida por Diego e não resistiu aos ferimentos, morrendo no Pronto-Socorro da capital.
Comentários
Flash
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo Integral de Brasiléia, Carlos Oliveira, estão representando o município no II seminário regional da região norte do programa Escola em Tempo Integral, realizado entre os dias 24 e 26 de setembro, em Palmas (TO).
O evento reúne gestores, educadores e especialistas para discutir estratégias de expansão e aprimoramento da política de tempo integral na região norte.
A iniciativa é promovida pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a secretaria de educação do Tocantins (Seduc), a Universidade Federal do Tocantins (UFT), a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Rede Nacional de Articuladores (Renapet).
Hoje, Brasiléia conta com uma escola de ensino fundamental em tempo integral, que atende cerca de 280 alunos, além de 1 creche em tempo integral.
A participação de Brasiléia no seminário reforça o compromisso com a expansão e a consolidação da educação integral, ampliando oportunidades para os estudantes e oferta de uma educação com qualidade.
O gestor Carlos Oliveira destacou a relevância do encontro: “Este seminário é uma oportunidade muito importante para mim, que estou iniciando na gestão da escola em tempo integral. Conhecer experiências de outros municípios e estados amplia nossa visão e nos ajuda a fortalecer o trabalho em Brasiléia, garantindo mais qualidade na educação dos nossos estudantes, afirmou “.
Comentários
Flash
Faculdade Sebrae Polo Acre oferece MBAs e cursos livres reconhecidos pelo MEC
Instituição dispõe de mais uma opção para fortalecer o empreendedorismo no estado
A Faculdade Sebrae – Polo Acre, referência em educação empreendedora, está com inscrições abertas para cursos de MBA a distância e cursos livres voltados a profissionais e empreendedores que buscam qualificação de alto nível.
Reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) com nota 5,0, a instituição aposta na inovação e na prática para impulsionar o desenvolvimento econômico e a competitividade dos pequenos negócios no estado.
O polo Acre oferece estrutura de apoio presencial e suporte acadêmico, garantindo mais comodidade aos alunos. Entre as opções de formação estão os MBAs em Educação Empreendedora, Gestão de Negócios e Gestão Pública Empreendedora, além de mais de 20 cursos livres para capacitação em áreas estratégicas.
A iniciativa reforça o compromisso do Sebrae com o crescimento sustentável e a qualificação do ecossistema empreendedor acreano. Para saber mais sobre os cursos entre em contato no WhatsApp (68) 3216-2201.
Você precisa fazer login para comentar.