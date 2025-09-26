fbpx
Educação em Foco! Prefeitura realiza II Jornada Pedagógica para professores e mediadores do 1º ao 4º ano

3 horas atrás

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nos dias 24 e 25 de setembro a II Jornada Pedagógica, voltada para professores e mediadores que atuam do 1º ao 4º ano do ensino fundamental.

O evento foi conduzido pelos assessores da Secretaria Municipal de Educação — Ivanderlene Pires, Elias Chaves e Everaldo Nunes — em parceria com a coordenadora de ensino Nilcilene Eduíno, responsáveis pela organização de atividades de estudo, reflexões e oficinas práticas que proporcionaram momentos de troca de experiências e fortalecimento das práticas pedagógicas.

Com ênfase no ensino de Língua Portuguesa e Matemática, a programação incluiu análises, estudos de caso e debates sobre metodologias que podem contribuir para um aprendizado mais efetivo. O objetivo central foi estimular a reflexão crítica e oferecer subsídios para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem nas salas de aula.

A abertura contou com a presença da secretária municipal de Educação, Eunice Maia, que ressaltou o compromisso da gestão em valorizar os profissionais da rede. Em sua fala, destacou a relevância da formação continuada como ferramenta de transformação educacional:

“Momentos como este fortalecem o trabalho dos nossos educadores, garantindo que estejam sempre preparados para enfrentar os desafios da sala de aula e proporcionar uma educação de qualidade às nossas crianças”, afirmou a secretária.

A II Jornada Pedagógica reafirma o empenho da Prefeitura de Epitaciolândia em investir na formação e valorização dos professores, reconhecendo que são eles os protagonistas no processo de construção do conhecimento e no futuro da educação do município.

Caso Juliana Marçal: Justiça concede liberdade provisória a “Agroboy” acusado de homicídio

22 horas atrás

25 de setembro de 2025

Diego Passo, réu pelo assassinato de Juliana Marçal, deixa prisão por decisão da Câmara Criminal, mas deve cumprir medidas cautelares

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) concedeu, nesta quinta-feira (25), liberdade provisória a Diego Passo, conhecido como “Agroboy”, acusado de matar Juliana Marçal em junho deste ano.

A decisão foi tomada pela Câmara Criminal, que, por maioria de votos, acatou o pedido de habeas corpus apresentado pelo advogado Wellington Silva. O réu, no entanto, deverá cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

O relator do processo, desembargador Samoel Evangelista, votou contra a concessão da liberdade, argumentando que Diego teria cometido um homicídio consumado e ainda permaneceu 22 dias foragido antes de ser preso, em 15 de julho.

O crime ocorreu em 21 de junho, após uma confusão na saída de uma casa noturna em Rio Branco. Durante a briga, Juliana foi atropelada pela caminhonete conduzida por Diego e não resistiu aos ferimentos, morrendo no Pronto-Socorro da capital.

Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas

1 dia atrás

25 de setembro de 2025

A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo Integral de Brasiléia, Carlos Oliveira, estão representando o município no II seminário regional da região norte do programa Escola em Tempo Integral, realizado entre os dias 24 e 26 de setembro, em Palmas (TO).

O evento reúne gestores, educadores e especialistas para discutir estratégias de expansão e aprimoramento da política de tempo integral na região norte.

A iniciativa é promovida pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a secretaria de educação do Tocantins (Seduc), a Universidade Federal do Tocantins (UFT), a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Rede Nacional de Articuladores (Renapet).

Hoje, Brasiléia conta com uma escola de ensino fundamental em tempo integral, que atende cerca de 280 alunos, além de 1 creche em tempo integral.

A participação de Brasiléia no seminário reforça o compromisso com a expansão e a consolidação da educação integral, ampliando oportunidades para os estudantes e oferta de uma educação com qualidade.

O gestor Carlos Oliveira destacou a relevância do encontro: “Este seminário é uma oportunidade muito importante para mim, que estou iniciando na gestão da escola em tempo integral. Conhecer experiências de outros municípios e estados amplia nossa visão e nos ajuda a fortalecer o trabalho em Brasiléia, garantindo mais qualidade na educação dos nossos estudantes, afirmou “.

Faculdade Sebrae Polo Acre oferece MBAs e cursos livres reconhecidos pelo MEC

1 dia atrás

25 de setembro de 2025

Instituição dispõe de mais uma opção para fortalecer o empreendedorismo no estado

A Faculdade Sebrae – Polo Acre, referência em educação empreendedora, está com inscrições abertas para cursos de MBA a distância e cursos livres voltados a profissionais e empreendedores que buscam qualificação de alto nível.

Reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) com nota 5,0, a instituição aposta na inovação e na prática para impulsionar o desenvolvimento econômico e a competitividade dos pequenos negócios no estado.

O polo Acre oferece estrutura de apoio presencial e suporte acadêmico, garantindo mais comodidade aos alunos. Entre as opções de formação estão os MBAs em Educação Empreendedora, Gestão de Negócios e Gestão Pública Empreendedora, além de mais de 20 cursos livres para capacitação em áreas estratégicas.

A iniciativa reforça o compromisso do Sebrae com o crescimento sustentável e a qualificação do ecossistema empreendedor acreano. Para saber mais sobre os cursos entre em contato no WhatsApp (68) 3216-2201.

SERVIÇO:
Faculdade Sebrae – Polo Acre
Informações e inscrições: (68) 3216-2201 / [email protected].com.br
Endereço: Av. Ceará, nº 3693, 7º BEC, Rio Branco – AC

