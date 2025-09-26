Educação em Foco! Prefeitura realiza II Jornada Pedagógica para professores e mediadores do 1º ao 4º ano

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nos dias 24 e 25 de setembro a II Jornada Pedagógica, voltada para professores e mediadores que atuam do 1º ao 4º ano do ensino fundamental.

O evento foi conduzido pelos assessores da Secretaria Municipal de Educação — Ivanderlene Pires, Elias Chaves e Everaldo Nunes — em parceria com a coordenadora de ensino Nilcilene Eduíno, responsáveis pela organização de atividades de estudo, reflexões e oficinas práticas que proporcionaram momentos de troca de experiências e fortalecimento das práticas pedagógicas.

Com ênfase no ensino de Língua Portuguesa e Matemática, a programação incluiu análises, estudos de caso e debates sobre metodologias que podem contribuir para um aprendizado mais efetivo. O objetivo central foi estimular a reflexão crítica e oferecer subsídios para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem nas salas de aula.

A abertura contou com a presença da secretária municipal de Educação, Eunice Maia, que ressaltou o compromisso da gestão em valorizar os profissionais da rede. Em sua fala, destacou a relevância da formação continuada como ferramenta de transformação educacional:

“Momentos como este fortalecem o trabalho dos nossos educadores, garantindo que estejam sempre preparados para enfrentar os desafios da sala de aula e proporcionar uma educação de qualidade às nossas crianças”, afirmou a secretária.

A II Jornada Pedagógica reafirma o empenho da Prefeitura de Epitaciolândia em investir na formação e valorização dos professores, reconhecendo que são eles os protagonistas no processo de construção do conhecimento e no futuro da educação do município.

