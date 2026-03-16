Cotidiano
Educação do Acre realiza palestra e homenagens em alusão ao Dia Nacional do Ouvidor
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) promoveu, na manhã desta segunda-feira, 16, no auditório da instituição, uma palestra em alusão ao Dia Nacional do Ouvidor. O encontro contou com a participação da controladora-geral do Estado, Mayara Cristine Bandeira de Lima, que ministrou a palestra com o tema “O papel das ouvidorias setoriais no contexto do aprimoramento dos serviços públicos ofertados pelo Estado do Acre”.
O evento também teve transmissão ao vivo pelo YouTube e contou com a participação do ouvidor-geral do Estado, Luciano Dias Fonseca.
A iniciativa teve como objetivo valorizar a Ouvidoria Setorial da Secretaria de Educação como uma ferramenta essencial de transparência, gestão democrática e de aproximação entre o Estado e a sociedade acreana. A programação também buscou capacitar e engajar os servidores da pasta, destacando como o atendimento humanizado e resolutivo às demandas dos cidadãos contribui diretamente para o aprimoramento dos serviços públicos educacionais.
Durante o evento, foi apresentado o relatório anual de atividades da Ouvidoria da SEE, além da realização de homenagens a parceiros institucionais que colaboraram com o trabalho do setor ao longo do último ano.
Entre os homenageados, a Escola Padre Carlos Casavecchia recebeu reconhecimento como Escola Parceira da Ouvidoria 2025. A placa foi entregue à gestora da unidade, professora Silzete Silveira Lima Rocha. O Departamento Financeiro da SEE também foi reconhecido como Departamento Parceiro da Ouvidoria 2025, com a homenagem sendo recebida pelo chefe do setor, Robson Bussons de Oliveira.
A ouvidora da SEE, Maria José Freitas, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo setor como instrumento de diálogo e melhoria institucional.
“Ouvir é melhor que falar. O nosso propósito é transformar demandas em melhorias institucionais e inclusão social. Mantemos uma rotina permanente de acompanhamento das demandas e realizamos cobranças semanais para garantir resolutividade. Hoje contamos com nossos canais de atendimento, como o WhatsApp, que foi a grande novidade de 2025, além do site da Secretaria e do e-mail”, afirmou.
Para a gestora da Escola Padre Carlos Casavecchia, Silzete Silveira Lima Rocha, o reconhecimento reforça a importância da ouvidoria como canal de diálogo entre a escola e a comunidade.
“É uma honra muito grande receber essa placa. A ouvidoria funciona como canal entre a gestão e a comunidade. O acolhimento que eles fazem e o retorno que nos dão são muito importantes. Na nossa escola, sempre divulgamos esse canal nas reuniões com os pais, porque a comunidade precisa conhecer e utilizar esse espaço, não apenas para reclamar, mas também para elogiar, sugerir e colaborar”, destacou.
A controladora-geral do Estado, Mayara Cristine Bandeira de Lima, ressaltou o papel estratégico das ouvidorias na administração pública e parabenizou o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Educação.
“A ouvidoria é estratégica na administração pública. Ela é o elo entre o cidadão e a gestão e tem um alcance que vai além do atendimento ao cidadão, atendendo também aos próprios servidores. É um espaço para denúncias, reclamações e mediações de conflitos. Além disso, ajuda a prever crises, identificar falhas e aprimorar os serviços públicos”, explicou.
Durante sua fala, Mayara também destacou a resolutividade das recomendações feitas pela Controladoria no âmbito da Secretaria de Educação. “A Secretaria de Educação é um exemplo quando falamos da resolutividade das recomendações da Controladoria-Geral do Estado”, afirmou.
O secretário adjunto de Administração da SEE, Reginaldo Prates, também ressaltou a importância de uma ouvidoria estruturada em uma instituição com grande capilaridade, como a Secretaria de Educação.
“Somos uma das estruturas com maior alcance no estado, com cerca de 16 mil profissionais entre servidores diretos, indiretos e terceirizados. Ter uma ouvidoria estruturada e resolutiva é fundamental para garantir que os conflitos sejam tratados com rapidez e responsabilidade”, destacou.
Ao final, o secretário reforçou a importância da participação da sociedade e dos servidores na utilização dos canais da ouvidoria com elogios, denúncias e reclamações.
“O canal existe justamente para isso. Precisamos conhecer o que acontece em toda a estrutura do Estado para melhorar cada vez mais o serviço público”, concluiu.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Preço da carne sobe em Rio Branco: acém, picanha e fígado lideram altas, aponta pesquisa da Ufac
Levantamento do PET Economia mostra aumento em todos os 14 cortes analisados; ovos também registraram variação de 8,55%
O preço da carne registrou aumento em Rio Branco, segundo levantamento realizado pelo Programa de Educação Tutorial (PET) Economia da Universidade Federal do Acre (Ufac), que acompanha semanalmente os valores praticados em supermercados e açougues da capital acreana. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (16).
A pesquisa considerou preços coletados entre sábado (8) e sexta-feira (14) de março de 2026 e analisou 14 tipos de cortes de carne, identificando aumento no valor médio de todos os produtos pesquisados no período.
Principais altas
Entre as principais altas estão:
-
Acém: variação de 5,90%
-
Picanha: aumento de 4,85%
-
Fígado: alta de 4,61%
Açougues x supermercados
A pesquisa também comparou os preços praticados em açougues e supermercados da capital. Na maioria dos casos, os valores encontrados nos supermercados ficaram acima dos registrados nos açougues :
|Corte
|Preço médio (açougues)
|Preço médio (supermercados)
|Picanha
|R$ 66,63
|R$ 81,98
|Filé
|R$ 66,01
|R$ 84,10
|Coxão mole
|R$ 36,82
|R$ 46,98
|Fraldinha
|R$ 36,50
|R$ 45,08
Outros produtos
Além da carne, o levantamento identificou aumento em outros produtos ligados ao consumo doméstico. A cartela com 30 ovos apresentou variação de 8,55% no período analisado.
Impacto no orçamento familiar
De acordo com o PET Economia, a elevação dos preços impacta diretamente o orçamento das famílias acreanas, já que a carne possui peso relevante na alimentação da população.
Análise de especialista
O professor de economia da Ufac, Rubicleis Gomes, explica que o aumento tem relação com fatores ligados à produção e à demanda pelo produto:
“Nós vamos ter um conjunto de fatores que explicam esta situação. Espera-se que em 2026 tenhamos um aumento de aproximadamente 10%. Temos impactos do lado da oferta: com o aumento do preço dos bezerros, o pecuarista opta por reter as fêmeas no campo, em vez de abatê-las, na expectativa de que os bezerros nascidos no ano seguinte terão um valor elevado. E do lado da demanda: a demanda aquecida no mercado interno em função do aumento do rendimento das famílias e também o aumento da demanda internacional. Conclusão: aumento de preços”, afirmou.
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“Não estou aqui pra ser vice”: Bocalom reafirma candidatura ao governo e aguarda definição do PSDB
Prefeito de Rio Branco descarta compor chapa com Alan Rick e diz que conversa decisiva com os tucanos ocorre nesta terça (17)
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou durante agenda da abertura do ano letivo municipal, nesta segunda-feira (16), que não pretende disputar as eleições como candidato a vice-governador e reforçou que seu objetivo é concorrer ao governo do Acre nas eleições de 2026.
A declaração foi dada ao comentar as articulações políticas para o próximo pleito, incluindo conversas com o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e a possibilidade de alianças com outros nomes da política acreana.
Questionado sobre uma eventual composição como vice em uma chapa encabeçada pelo senador Alan Rick (Republicanos), o prefeito foi direto ao responder.
“Eu não tô aqui pra ser vice”, afirmou.
Negociações com o PSDB
Bocalom também comentou sobre as negociações partidárias em andamento e disse que mantém diálogo com a direção nacional do PSDB para definir seu futuro político. O movimento ocorre após o Partido Liberal (PL) ter comunicado ao prefeito que não apoiaria sua pré-candidatura ao governo.
“Já é a terceira conversa que temos com o PSDB nacional. Amanhã deverá ser uma conversa definitiva, porque precisamos definir logo. Temos que formar chapa para deputado federal e deputado estadual”, disse.
O prefeito relembrou que já teve uma longa trajetória no partido e destacou que foi no PSDB que construiu boa parte de sua carreira política.
“Aquele partido me acolheu em seis eleições. Ganhamos duas eleições no Acre e quatro aqui em Rio Branco”, afirmou.
Alinhamento político
Apesar das negociações, Bocalom afirmou que segue alinhado politicamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), embora tenha enfrentado dificuldades para permanecer no Partido Liberal, legenda ligada ao ex-chefe do Executivo federal.
O prefeito já havia manifestado publicamente, em declarações anteriores, que recebeu com tristeza a decisão do PL, mas que respeita a posição do partido e compreende a estratégia adotada.
Caso a filiação ao PSDB se confirme, Bocalom retornaria a uma sigla pela qual já disputou eleições anteriores, onde obteve vitórias em Acrelândia e outras disputas importantes no estado. A reunião definitiva com as lideranças nacionais do PSDB deve selar o destino do prefeito, que busca consolidar sua pré-candidatura ao governo estadual.
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Acre tem 82,3% das famílias endividadas, aponta pesquisa da Fecomércio
Percentual é superior à média nacional de 80,2%; comprometimento da renda atinge 31,7% e é maior entre famílias com até 5 salários mínimos
A Pesquisa sobre o Endividamento e Inadimplência com Consumidor (PEIC), divulgada recentemente pela Confederação Nacional do Comércio, traz resultados preocupantes sobre o endividamento em todo o País. Os dados revelam que 80,2% das famílias brasileiras estão endividadas em fevereiro — o maior valor em toda a série histórica.
Dessas, 29,6% estão com dívidas atrasadas há mais de 30 dias, e 12,6% afirmam não ter condições de pagá-las no momento, tornando-se inadimplentes . Por outro lado, o percentual de famílias que fazem tal afirmação foi menor do que o observado em janeiro, indicando que as famílias consumidoras estão mais dispostas a manter as contas em dia ou com pouco atraso.
Cenário no Acre
No Acre, as análises da Federação do Comércio (Fecomércio-AC) mostram situação semelhante, com 109.059 famílias endividadas, ou seja, 82,3% delas — percentual superior à média nacional.
O número de famílias com contas em atraso há mais de 30 dias chegou a 38,4%, atingindo 50.915 famílias.
Um lado positivo também observado no Acre é que o número de famílias que afirmam não ter condições de pagar suas dívidas vem diminuindo mensalmente, saindo de 15.392 famílias em janeiro para 14.662 em fevereiro — uma redução de 4,98%, indicando que as famílias do estado estão preocupadas em manter as contas em dia.
Comprometimento da renda
As famílias endividadas comprometem 31,7% da renda, o mesmo percentual percebido em janeiro, mas maior do que o observado ao longo de 2025.
Tal comprometimento atinge com mais intensidade famílias com renda de até 10 salários mínimos, com forte concentração nas famílias com renda de até 5 salários. Enquanto isso, o comprometimento das famílias com renda superior a 10 salários mínimos é de 28,1%.
Análise da Fecomércio
Egídio Garó, assessor da presidência da Fecomércio Acre, analisa o cenário:
“O consumo está sob a influência da pouca oferta do crédito e da alta taxa Selic, que deve permanecer elevada até o final do ano, segundo projeções. Mesmo com tais dificuldades, as famílias estão consumindo mais do que necessário. Se por um lado há a melhoria do poder aquisitivo, que leva ao consumo, por outro, muitas famílias, notadamente de renda de até 5 salários, utilizam com demasia o crédito nas compras de produtos não duráveis e as fazem parceladamente. Esse último fator dificulta o planejamento doméstico e, consequentemente, levará as famílias a um endividamento ainda maior”.
Com Fecomércio Acre
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