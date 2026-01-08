Flash
Educação do Acre investe mais de R$ 14 milhões e leva manutenção escolar a áreas urbanas, rurais e indígenas
Em dezembro e janeiro, período de recesso escolar, a Secretaria de Educação e Cultura do Acre (SEE) intensifica as ações de manutenção predial nas escolas da rede estadual para garantir um início de ano letivo mais seguro e acolhedor para estudantes e profissionais da pasta. O trabalho alcança tanto áreas urbanas quanto comunidades rurais e indígenas, inclusive regiões de difícil acesso.
Somente em dezembro de 2025, o governo investiu mais de R$ 14,2 milhões em serviços de manutenção predial, contemplando 42 unidades escolares de 12 municípios. Entre eles, Brasileia (2), Cruzeiro do Sul (2), Feijó (5), Manoel Urbano (1), Plácido de Castro (2), Porto Acre (2), Rio Branco (11), Rodrigues Alves (1), Santa Rosa do Purus (6), Sena Madureira (1), Tarauacá (5) e Xapuri (1).
As ações incluem recuperação estrutural, pintura, melhoria nas instalações elétricas e hidrossanitárias, adequações de cozinhas, banheiros, quadras esportivas, acessibilidade e sistemas de abastecimento de água.
De acordo com o secretário de Educação, Aberson Carvalho, o período de férias é estratégico para a execução das obras, pois permite intervenções mais amplas sem prejuízo ao calendário letivo. “Além das escolas já concluídas, outras unidades seguem em execução, demonstrando a continuidade do planejamento e o compromisso com a infraestrutura educacional em todo o estado”, disse.
Escolas de difícil acesso
Um dos grandes diferenciais do trabalho é o alcance das equipes técnicas, que chegam a localidades remotas, muitas vezes após longas viagens terrestres e fluviais. De acordo com a área técnica da SEE, em alguns casos os profissionais percorrem mais de oito horas de deslocamento, enfrentando lama, trechos alagados e rios.
No município de Santa Rosa do Purus, por exemplo, uma das regiões mais isoladas do estado, a Escola Indígena Sobral foi totalmente revitalizada. A ação, que garantiu mais dignidade e segurança para alunos e professores da comunidade, incluiu os serviços de manutenção em esquadrias, paredes, assoalhos e barrotes, recuperação da cobertura, guarda-corpos, cercamento em madeira e pintura geral, além de melhorias nas instalações hidrossanitárias e na estrutura do reservatório de água, com instalação de caixa d’água.
Para o chefe da Divisão de Manutenção Predial da SEE, Marcos Venicio Holanda, o trabalho realizado durante as férias vai além das obras visíveis. “Muitas vezes estamos longe dos centros urbanos, enfrentando grandes desafios logísticos, mas o compromisso é o mesmo: fazer o Estado chegar onde a educação é mais necessária”, destaca.
Segundo o gestor, cada intervenção é planejada com critérios técnicos e responsabilidade no uso dos recursos públicos. “Cada visita gera diagnósticos, registros e acompanhamento rigoroso. Esse cuidado assegura que as ações tenham impacto real no dia a dia da comunidade escolar”, completa.
Prefeitura de Brasiléia abre inscrições para seletivo da Educação com 115 vagas temporárias
Processo segue até 12 de janeiro, contempla cargos de nível médio e superior e salários de até R$ 3,1 mil
A Prefeitura de Brasiléia iniciou nesta quinta-feira, 8, o período de inscrições para o processo seletivo simplificado que oferta 115 vagas imediatas para contratação temporária de profissionais da área da Educação. O prazo segue até o dia 12 de janeiro, conforme estabelece o Edital nº 001/2026, publicado no Diário Oficial do Estado.
O certame será realizado em etapa única, por meio de análise de títulos, de caráter classificatório e eliminatório. A validade do processo seletivo é de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período. As contratações terão duração de um período letivo, conforme o calendário escolar da rede municipal.
As inscrições devem ser feitas presencialmente, das 7h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua 02 de Novembro, nº 102, bairro Raimundo Chaar. Os candidatos precisam entregar a ficha de inscrição e a documentação exigida em envelope lacrado. Não serão aceitas inscrições por e-mail, correios ou de forma condicional, e cada candidato poderá concorrer a apenas um cargo.
O edital contempla vagas para nível médio e superior, além de cadastro de reserva. Entre os cargos estão: oficineiros (artes, informática, música, capoeira, natação e língua espanhola), agente de campo (zona rural), auxiliar de sala (creche integral e parcial), profissional de apoio escolar para Educação Especial, professores P1 (zona rural) e P2 (zona urbana e escolas nucleadas), professor de sala de recursos, psicólogo, assistente social e nutricionista.
Os salários variam de R$ 1.625 a R$ 3.197, conforme o cargo e a carga horária, que pode chegar a até 40 horas semanais. O processo seletivo reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, que concorrerão em igualdade de condições e deverão apresentar laudo médico no ato da inscrição e da contratação.
Será considerado classificado o candidato que obtiver nota mínima de 50 pontos na avaliação de títulos. Em caso de empate, terá preferência o candidato com maior idade, conforme o Estatuto do Idoso. Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar dentro do prazo previsto no cronograma do edital.
A convocação dos aprovados ocorrerá de acordo com a necessidade da administração municipal. O candidato convocado terá três dias corridos para se apresentar. A contratação é temporária e não gera direito à efetivação. Todas as informações, resultados e convocações serão divulgados no Diário Oficial do Estado do Acre.
Assis Brasil supera meta nacional e se destaca na vacinação contra o HPV
O município de Assis Brasil alcançou um importante avanço na área da saúde pública ao superar a meta de cobertura vacinal contra o HPV estabelecida pelo Ministério da Saúde. Dados parciais de 2025, referentes ao período de janeiro a outubro, mostram que o município atingiu 101,99% de cobertura entre o público feminino e 91,36% entre o público masculino, ambos acima da meta nacional de 90% para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.
As informações fazem parte de um levantamento oficial do Ministério da Saúde, com base nos registros da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), que consolida dados de vacinação de todo o país. No comparativo estadual, Assis Brasil figura entre os municípios com melhor desempenho na imunização contra o HPV no Acre.
Para o prefeito Jerry Correia, o resultado é reflexo de um trabalho conjunto e comprometido.
“Ultrapassar a meta de vacinação contra o HPV mostra que estamos no caminho certo. Esse resultado é fruto do empenho das nossas equipes de saúde, do apoio das famílias e das ações realizadas nas escolas e nas unidades de saúde. Investir em prevenção é cuidar do futuro das nossas crianças e adolescentes”, destacou o prefeito.
A vacinação contra o HPV é fundamental para a prevenção de diversos tipos de câncer e outras doenças associadas ao vírus. O desempenho alcançado por Assis Brasil reforça a importância das campanhas educativas, da busca ativa e do acesso facilitado aos serviços de saúde.
A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida em manter altas coberturas vacinais e fortalecer as políticas públicas de saúde, garantindo mais prevenção, proteção e qualidade de vida para toda a população.
Acusado de aplicar golpes em moradores da zona rural se entrega à Polícia Civil em Xapuri
Homem é acusado de lesar cerca de 30 pessoas ao prometer instalação de internet que nunca era realizada
Um homem identificado pelas iniciais A. C. M. de M. se apresentou espontaneamente à Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, 7, na cidade de Xapuri, após ser apontado como responsável por uma série de golpes contra moradores da zona rural do município.
De acordo com as investigações, o suspeito oferecia serviços de instalação de internet em comunidades rurais, recebia valores antecipadamente e, após o pagamento, não realizava o serviço prometido. Com boa lábia e aparência de profissional, ele conquistava a confiança das vítimas, que, em sua maioria, vivem em áreas de difícil acesso e com pouca cobertura de serviços.
Ao todo, cerca de 30 pessoas foram lesadas pela prática criminosa.
Assim que a Polícia Civil tomou conhecimento do paradeiro do investigado, diversas diligências foram realizadas ainda na terça-feira com o objetivo de capturá-lo. No entanto, o suspeito conseguiu escapar em todas as tentativas e permaneceu foragido.
Já nesta quarta-feira, ao perceber o cerco policial se intensificando, o homem decidiu se apresentar voluntariamente à delegacia de Xapuri. No local, os agentes deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça, efetuaram a prisão formal e adotaram todos os procedimentos legais cabíveis.
O suspeito permanece à disposição da Justiça e deve responder pelos crimes de estelionato e outros que possam ser identificados ao longo das investigações.
