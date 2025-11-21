Acre
Educação digital passa a ser obrigatória nos municípios em 2026
Cidades que recebem ou querem receber os recursos do VAAR precisam ter a BNCC da Computação do ensino infantil ao fundamental 2
As cidades que recebem recursos do VAAR (Valor Aluno Ano por Resultados), do novo Fundeb, precisam correr para não perder recursos em 2026, quando passa a ser obrigatório a inclusão do ensino digital e computacional na grade curricular visando melhorar a gestão e os resultados educacionais.
Especialista no tema, o CEO da CyberGênios, Guilherme Tafelli, explica que os municípios que recebem ou querem receber os recursos do VAAR precisam ter a BNCC da Computação do ensino infantil ao fundamental 2 a partir de 2026 nas escolas. “É um montante significativo, principalmente para as cidades de pequeno porte. Todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil estão aptos a receber esse recurso e quem não se enquadrar à Lei poderá inclusive receber sanções”, afirma.
As normas estabelecidas pelo MEC incluem o uso de plataformas digitais e implementação de metodologias de aprendizagem e gamificação. De acordo com Tafelli, o planejamento das Secretarias Municipais de Educação também precisa aliar infraestrutura, currículo e a formação de docentes.
Embora a Política de Inovação Educação Conectada tenha sido instituída em 2021 e as normas sobre Computação na Educação Básica publicadas e incorporadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), foi em julho deste ano que a metodologia de avaliação para as cidades acessarem recursos do VAAR foi aprovada pelo Ministério da Educação (MEC).
O CEO destaca que o ensino da computação vai além do laboratório de informática nas escolas e abrange o ensino do letramento digital, destacando como a criança convive em sociedade e se comporta em assuntos como segurança digital e cyberbullying.
Uma pesquisa do Institute for the Future também aponta que em menos de uma década, 85% das profissões vão ser novas e diretamente ligadas à tecnologia. “A computação em si traz muito a questão do desenvolvimento do raciocínio lógico para a criança. Esse conjunto de ferramentas de ensino acaba desenvolvendo habilidades sociais, dentro dessa questão de conviver numa sociedade 100% digital, quanto do desenvolvimento de habilidades do raciocínio lógico e desenvolvimento do pensamento crítico em relação às evoluções que têm surgido”.
No Triângulo Mineiro, prefeitos e gestores debatem o tema durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da região, na próxima quinta-feira (27), no Parque Tecnológico de Uberaba. O evento é promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) com apoio da Prefeitura de Uberaba, do Parque Tecnológico de Uberaba, da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (AMVALE) e da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (AMVAP).
O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes vai reunir gestores municipais para dialogar sobre inovação e transformação digital dos serviços públicos. Entre os convidados estão o Diretor de Inovação Aberta e Empreendedorismo Tecnológico do Estado de Minas Gerais, Christopher Simon Moreira, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, o Prefeito de Prata, Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Parceria, Turismo e Inovação de Frutal, Glauber Alves da Mata, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Araguari, Diogo Machado e Sousa, o Secretário de Inovação e Tecnologia de Araxá, Fabiano Santos Cunha, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Uberlândia, Fabiano Alves Pereira, e a Gerente do Parque Tecnológico de Uberaba, Núbia Alves de Carvalho Ferreira.
Além de modelos implantados nos municípios, os participantes do evento terão acesso às soluções desenvolvidas pela CyberGênios, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Licitanet, Noxtec, Codiub, Monitora, Portal de Compras Públicas, RLZ e Algar. A Rede Havana Hotéis é parceira do encontro e está oferecendo tarifas especiais aos participantes do evento.
As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Triângulo Mineiro são gratuitas e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd. O foco são servidores públicos, vereadores, entidades e universidades. As vagas são limitadas.
Prefeitos Inovadores 2025 – A Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2025 da região durante o evento. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.
Colisão entre motocicletas deixa dois jovens gravemente feridos no Ramal do Monteiro, em Cruzeiro do Sul
Dois jovens ficaram gravemente feridos após uma colisão frontal entre duas motocicletas no Ramal do Monteiro, região do Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira e mobilizou moradores da comunidade, que improvisaram o resgate devido às dificuldades de acesso.
De acordo com relatos, após o impacto, as vítimas foram colocadas em uma canoa e levadas até a ponte sobre o Rio Liberdade. Em seguida, foram transferidas para uma ambulância e encaminhadas à unidade de saúde da Vila Santa Luzia, onde receberam os primeiros atendimentos médicos.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos motociclistas nem detalhes sobre as causas do acidente.
Rio Acre registra 5,40 metros em nova medição desta sexta-feira, 21
A Defesa Civil de Rio Branco informou que o Rio Acre atingiu 5,40 metros na medição realizada às 5h17 desta sexta-feira (21). O nível apresenta tendência de queda, indicando estabilidade no comportamento do manancial neste início de período chuvoso.
Segundo o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, o que contribuiu para a manutenção do nível abaixo da média para esta época do ano. As informações foram repassadas pelo coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.
A cota de alerta permanece fixada em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros, ainda distante da medição atual.
Divulgado resultado do 13º sorteio do Nota Premiada Acreana; veja lista
O Governo do Acre tornou público, por meio da Portaria SEFAZ nº 704, de 18 de novembro de 2025, o resultado do 13º sorteio e rateio do Programa Nota Premiada Acreana, referente à competência de outubro. O documento foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 21, e é assinado pelo secretário de Estado da Fazenda, José Amarísio Freitas de Souza.
A portaria considera normas previstas em decretos e regulamentos que regem o programa, incluindo as regras de participação de cidadãos e entidades sociais. O sorteio foi realizado no dia 12 de novembro de 2025, e os prêmios foram distribuídos entre pessoas físicas e instituições sem fins lucrativos cadastradas.
Ganhadores por regionais — Sorteio de outubro de 2025
Regional Tarauacá–Envira
Na regional Tarauacá–Envira, foram contemplados Francisca O. S. A., com prêmio de R$ 5.000,00; a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Branco (APAE), com R$ 2.500,00; e Francisco P. G. F., que recebeu R$ 10.000,00. Também foram premiados a Associação Nossa Senhora da Saúde, com R$ 5.000,00; Maria C. M. S., contemplada com R$ 20.000,00; e o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal – Núcleo João Brandinho, que recebeu R$ 10.000,00.
Regional Alto Acre
No Alto Acre, os ganhadores foram Tailon M. S. M., premiado com R$ 5.000,00; a Paróquia São Sebastião de Xapuri (Diocese de Rio Branco), que recebeu R$ 2.500,00; e Fabiana M. L. N., contemplada com R$ 10.000,00. A mesma paróquia voltou a ser sorteada, recebendo mais R$ 5.000,00. Também ganharam Maria D. C. B. M. S., com prêmio de R$ 20.000,00, e a Associação Nossa Senhora da Saúde, que recebeu R$ 10.000,00.
Regional Vale do Juruá
No Vale do Juruá, os premiados foram Lidiane S. L., com R$ 5.000,00; a Associação Amigos do Bem, com prêmio de R$ 2.500,00; e Kemilly M. L., contemplada com R$ 10.000,00. Também receberam valores João P. G. S., com R$ 10.000,00, e novamente a Associação Nossa Senhora da Saúde, premiada com mais R$ 10.000,00.
Regional Baixo Acre
Na regional Baixo Acre, foram sorteados Valerya M. A. F. S., que recebeu R$ 2.500,00; o Educandário Santa Margarida, também com R$ 2.500,00; e Eile M. A. T., contemplado com R$ 5.000,00. A APAE de Rio Branco foi premiada duas vezes: uma com R$ 5.000,00 e outra com R$ 10.000,00. Francisco G. P. também figura entre os ganhadores, com prêmio de R$ 20.000,00.
Regional Purus
No Purus, receberam prêmios Massileudo M. T., contemplado com R$ 5.000,00; a APAE de Sena Madureira, que recebeu R$ 2.500,00; e Carolina P. D., premiada com R$ 10.000,00. A Associação dos Jovens de Sena Madureira – Arco-Íris foi contemplada com R$ 5.000,00, enquanto Lucas M. F. S. recebeu R$ 20.000,00. A Associação Favela Viva também foi premiada, com R$ 10.000,00.
Rateio para entidades sociais — Anexo III
O Anexo III da portaria apresenta o rateio destinado às entidades sociais cadastradas no Programa Nota Premiada Acreana, com repasses divididos entre 30% e 70%. Entre as organizações beneficiadas estão a Associação Sonhar e Realizar, que recebeu R$ 339,54, e a Associação Amigos do Bem, contemplada com R$ 371,31. A AAPEI – Amigos do Peixoto foi uma das que mais receberam, somando R$ 1.627,80.
Também foram repassados valores à Associação Lar das Acácias, que recebeu R$ 1.160,08, e ao Centro de Treinamento Walter Combate, com R$ 447,57. A APAE de Rio Branco foi novamente destaque, com R$ 3.179,76, assim como a APAE de Sena Madureira, contemplada com R$ 569,18.
A Associação Arco-Íris de Sena Madureira recebeu R$ 826,42; a Associação Favela Viva, R$ 680,54; e a Associação Nossa Senhora da Saúde, R$ 730,02. O Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel também foi beneficiado, com R$ 325,02.
A lista inclui ainda diversos núcleos da União do Vegetal, com repasses entre R$ 274,12 e R$ 537,60; o Centro Espírita Portal Francisco Cândido Xavier, com R$ 750,91; e as paróquias São Sebastião de Xapuri (R$ 655,55), Nossa Senhora das Dores de Brasileia (R$ 933,11) e São Sebastião de Epitaciolândia (R$ 531,76).
Entre os maiores repasses estão os valores destinados ao Educandário Santa Margarida, que recebeu R$ 4.221,66, e à Fundação Dom José Hascher – Lar dos Vicentinos de Cruzeiro do Sul, contemplada com R$ 1.360,33. O rateio inclui ainda recursos para o Instituto Maturi (INMA), que recebeu R$ 333,51; Jovens com uma Missão – Rio Branco, com R$ 632,81; o Lar Vicentino Dona Raimunda Odília, com R$ 322,20; e a Sociedade Eunice Weaver de Cruzeiro do Sul, que recebeu R$ 565,41.
Ao todo, o rateio distribuiu R$ 22.916,67, sendo R$ 6.875,01 referentes à parte social e R$ 16.041,66 destinados à parcela cidadã.
