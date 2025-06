Educação de Jovens e Adultos transforma vidas com formação profissional, incentivo e busca ativa por novos sonhos

“Hoje eu me sinto em casa. A escola me acolheu. Me deu liberdade e vontade de continuar.” O relato é de Antônio Leandro da Silva Barbosa, estudante da primeira etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Serafim da Silva Salgado, em Rio Branco.

Como a maioria, a história de Antônio com a escola começou na infância, mas foi marcada dificuldades com a visão e experiências traumáticas de bullying por ele usar óculos com grau muito alto. ”Quando colocava o óculos, meus olhos ficavam grandes, eu achava que todos estavam me olhando, me tirando. Isso me travou, me fez parar”, conta.

A vida seguiu, Antônio cresceu, formou família, uma esposa e dois filhos. Uma vida de muito esforço, tendo que conciliar o trabalho de transporte por aplicativo com a rotina com os cuidados com os filhos autistas. Foi quando ele passou a frequentar a Escola Serafim como pai, acompanhando o mais velho, aluno da unidade, que ele reencontrou o caminho de volta aos estudos.

“Todo dia eu deixava meu filho na escola. A coordenadora me viu, conversou comigo e também falou com a minha esposa. Disse: ‘Manda o Leandro vir se matricular na EJA’. Aí eu pensei: ‘Vou fazer um teste. Se eu conseguir enxergar, continuo. Se não, desisto de novo’. Fui, fiz o teste… e tô aqui, estudando.”

Assim como Antônio, mais de 12 mil estudantes estão matriculados atualmente na EJA em todo o estado. A modalidade atendeu 14.926 alunos em 2024, e a meta da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) é alcançar 15.500 matrículas até o fim de 2025. Para isso, ações estratégicas como a Busca Ativa Escolar vêm sendo intensificadas em diversas unidades da rede.

Busca Ativa

Em 2024, a conversa e o convite da coordenadora com relação a Antônio foram, na prática, parte da Busca Ativa Escolar da EJA. Embora ele não soubesse na época, foi um dos muitos estudantes alcançados por essa política pública. Hoje, aos 35 anos, ele segue determinado a concluir o ensino fundamental e servir de exemplo para os filhos.

“Eu mesmo faço busca ativa. Já liguei para colegas que desistiram. Eu digo: ‘Não para, bora continuar’. O que eu quero para mim, quero para os outros também”, afirma Antônio.

Para garantir o acesso à educação, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) tem mobilizado uma grande rede de profissionais e parceiros em todo o estado com foco na Busca Ativa. A iniciativa ocorre durante todo o ano, especialmente no início de cada semestre, com o objetivo de localizar, sensibilizar e reintegrar jovens, adultos e idosos que não concluíram a educação básica.

Com ações realizadas em 26 escolas estaduais em Rio Branco e em 100 escolas nos municípios, a estratégia inclui visitas domiciliares, articulação com lideranças comunitárias, uso de carros e motos de som, faixas, banners, além de inserções em programas de rádio e televisão. Também são usadas redes sociais e meios digitais para informar e mobilizar.

Qualificação e oportunidades

Além de buscar novos alunos que precisam de EJA, pela primeira vez, a Educação do Acre passou a oferecer cursos de qualificação profissional integrados à escolarização na modalidade, ampliando as oportunidades para quem deseja retomar os estudos e entrar no mercado de trabalho.

Hoje, a rede conta com 16 cursos profissionalizantes, ofertados em 46 escolas de 19 municípios, beneficiando diretamente 2.384 estudantes.

Uma delas é Suelen Crislaine Pessoa, uma jovem mãe de 23 anos que estuda à noite e cuida da filha de 4 anos anos durante o dia. “É o meu primeiro curso profissionalizante. Eu achava que era difícil, mas descobri que posso aprender sim. É uma oportunidade que nunca tive antes”, conta

Suelen concluirá a terceira etapa da EJA agora no meio do ano, e além do certificado do ensino médio, ela também sairá da rede estadual com o certificado de Operador de Caixa de Supermercado.

Pé-de-Meia: estudar com apoio financeiro

Outro diferencial para os alunos da EJA foi a chegada do programa Pé-de-Meia, um incentivo financeiro do Governo Federal que garante auxílio mensal durante o período de estudos e uma quantia extra ao fim da etapa concluída.

O programa atende jovens como Vitor Galdino que, aos 19 anos, está concluindo a última etapa da EJA. “Quando eu soube que tinha direito ao Pé-de-Meia, eu nem acreditei. É um dinheiro que ajuda muito a continuar na escola ”, afirma o aluno que também faz o curso de operador de caixa.

O programa prevê R$ 200 de pagamento único na matrícula, quatro parcelas de R$ 225 ao longo do ano, mediante frequência mínima mensal de 80%, bônus de R$ 200 para quem participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para ser elegível, o estudante deve estar matriculado na EJA da rede pública, ter entre 19 e 24 anos, ser integrante de família no CadÚnico com renda per capita de até meio salário mínimo, possuir CPF regular e manter frequência mínima de 80%.

Matrículas abertas até 30 de junho

As matrículas para a EJA seguem abertas até o dia 30 de junho, em todas as escolas da rede estadual que ofertam a modalidade. Jovens a partir de 15 anos (para o ensino fundamental) e adultos que não concluíram seus estudos podem se inscrever com um documento oficial com foto e comprovante de residência.

E para aqueles que estão em dúvida se devem ou não iniciar os estudos na EJA do Acre, o Antônio Leandro, personagem do começo desta matéria, tem um recado: “Nunca é tarde para recomeçar. O estudo abre portas, melhora nossa autoestima e muda a nossa história”.

Para saber mais, procure a escola mais próxima ou acesse o site da SEE: see.ac.gov.br.

