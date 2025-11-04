Educação convoca novos professores para rede estadual e educação indígena

O Governo do Acre, por meio das Secretarias de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta terça-feira, 04, dois editais de convocação referentes ao seletivo simplificado para contratação temporária de professores. As chamadas envolvem tanto a educação escolar indígena quanto a rede estadual de ensino regular e educação especial.

Os convocados deverão comparecer para entrega de documentos e assinatura de contrato até o dia 14 de novembro de 2025, no horário das 7h30 às 13h30, conforme os locais definidos em cada edital.

Os documentos devem ser entregues em um dos polos regionais de atendimento, localizados nos municípios de Assis Brasil, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. A lista completa de endereços e telefones está disponível no site oficial da SEAD

Os candidatos devem apresentar documentos pessoais, diplomas, certidões, comprovantes de endereço e atestado médico pré-admissional, entre outros listados no edital. Todas as declarações podem ser acessadas no portal da Sead ou pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Mais informações sobre os processos podem ser obtidas pelos telefones da SEE (68 3213-2331) ou por meio do e-mail [email protected].

Confira:

