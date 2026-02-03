Educação ambiental aproxima diálogo sobre resíduos sólidos com idosos do Calafate

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou, nesta terça-feira (3), uma ação de educação ambiental voltada aos idosos que frequentam o Centro de Convivência Cosme Morais, localizado na região do Calafate.

O encontro foi conduzido pela Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal e teve como foco o diálogo sobre o descarte irregular de resíduos sólidos e a importância da coleta seletiva. A iniciativa surgiu após o registro de diversas denúncias atendidas pela fiscalização ambiental da Semeia, relacionadas à disposição inadequada de resíduos na região.

A partir desse cenário, a educação ambiental entrou como ferramenta estratégica para sensibilizar e orientar a comunidade, promovendo informação de forma acessível e participativa. A escolha do Centro de Convivência foi pensada justamente por ser um espaço já frequentado pelos moradores, onde os idosos se sentem acolhidos, seguros e à vontade para dialogar.

Durante a atividade, o Grupo Sementes Sonoras contribuiu com momentos musicais, tornando o encontro mais leve e interativo. Também houve a distribuição de mudas ornamentais produzidas no Viveiro do Horto Florestal, incentivando o cuidado com o meio ambiente e o embelezamento dos espaços comunitários.

De acordo com a educadora ambiental Karoline Ferrari, a ação reforça o papel da educação ambiental como aliada da fiscalização. “Quando a gente chega para conversar, ouvir e orientar, o cuidado com o território passa a ser coletivo. Trabalhar esse tema em um espaço de convivência fortalece o vínculo com a comunidade e amplia o alcance da informação”, destacou.

A Prefeitura de Rio Branco segue investindo em ações integradas de educação ambiental, fiscalização e diálogo com a população, reforçando o compromisso com a gestão adequada dos resíduos e a melhoria da qualidade de vida nos bairros da capital.





