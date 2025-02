Educação abre inscrições a equipes de futsal e basquete de Rio Branco para fase municipal dos Jogos Estudantis

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio do secretário municipal de Planejamento, Quedinei Correia, cumpriu uma série de agendas estratégicas com órgãos estaduais e federais para garantir avanços em projetos essenciais para o município. As reuniões trataram de temas como infraestrutura esportiva, habitação popular, acompanhamento de obras, fortalecimento do turismo e regularização fundiária.

Principais encontros e pautas discutidas

✅ Infraestrutura esportiva – Em reunião com o secretário de Estado de Esporte, Ney Amorim, foi debatida a construção de arquibancadas no estádio municipal. O projeto visa melhorar a estrutura esportiva da cidade e proporcionar mais conforto aos torcedores.

✅ Habitação popular – Minha Casa, Minha Vida – Na Superintendência da Caixa Econômica Federal, o secretário discutiu a agilização da documentação para a construção de 30 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. O projeto conta com o apoio do deputado Eduardo Veloso e busca oferecer moradia digna para a população.

✅ Habitação popular – Programa Estadual – Na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB), foram encaminhados projetos para a construção de 25 casas populares pelo Estado. A iniciativa faz parte dos esforços da Prefeitura de Assis Brasil para ampliar o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional.

✅ Acompanhamento de obras – Na Associação dos Municípios do Acre (AMAC), foram revisados os projetos de obras que estão em andamento e aqueles que ainda aguardam licenciamento. O objetivo é garantir que as obras avancem conforme o planejamento da Prefeitura de Assis Brasil.

✅ Fortalecimento do turismo – Em reunião com Tíssia Veloso, coordenadora do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, foi discutida a assinatura de contrato com a Dell Turismo. A parceria busca fortalecer o setor turístico e tornar Assis Brasil um destino cada vez mais atrativo.

✅ Regularização fundiária – No Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), foi debatido o licenciamento de áreas de terra para a construção de casas populares e prédios públicos, contribuindo para o crescimento e organização territorial do município.

O secretário Quedinei Correia reforçou o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em buscar parcerias e investimentos que promovam o desenvolvimento da cidade e garantam mais qualidade de vida para a população.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários